スイス出身のシンガーソングライターMarlinが、ニューシングル「Hard To Get」を1月16日にリリース

スイス出身のシンガーソングライターMarlin(マーリン)が、2026年1月16日(金)にニューシングル「Hard To Get」をリリース。軽快なポップサウンドで仕上げた本作は、心の痛みを経た彼女がより自信に満ちた自分へと歩み出す姿を描く、鮮やかなスタートラインのような一曲。健全な関係を受け入れ、率直に気持ちを伝え、再び “本物” の愛に心を開いていく。そんな前向きで生命力あふれるムードが、耳に残るトップラインや 遊び心あるプロダクションとともに広がっていく。Dua LipaやSabrina Carpenterの世界観、Bruno Marsのグルーヴ、そしてIan Kirkpatrickのモダンな感触から影響を受けた、ダンサブルなR&B/POPとなっている。

スイスで生まれ育ち、ギニアとハンガリーのルーツを持つMarlinは、父から教わった’ 90~2000年代のR&B、ヒップホップ、レゲエに深く影響を受けている。Alicia Keys、Lauryn Hill、Usherといったアイコンの存在が、彼女の初期の音楽的アイデンティティを形づくった。プロデューサーGabiga(Naomi Lareine、Danitsa、Benjamin Amaru)とのユニットOzyahとしてEP『688』をリリースしたのち、ソロアーティストとして歩み始め、2022年のシングル「More」ではSRF 3、SRF Virus、Couleur 3、RTS La lereといった主要メディアからサポートを獲得した。

2024年には、Zermatt UnpluggedのMountain Academy、Montreux Jazz Residencyに選出され、Montreux Jazz FestivalやMoon & Stars Locarnoといった名だたるステージにも出演。2026年3月にリリース予定のデビューEP『SideEffects』では、癒しや自己探求をテーマにした作品世界をさらに広げ、すでにSRF 3 Best Talentへ選出されるなど注目度が高まっている。

[作品情報]

アーティスト：Marlin

タイトル：Hard To Get

ジャンル： R&B/Pop

情報解禁日：2026年1月16日（金）0:00AM

配信開始日&オンエア解禁日：2026年1月16日（金）

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/Marlin_HTG