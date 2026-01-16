ヱビスブランドアンバサダー・山田裕貴さんに加え、見上愛さんが2026年ヱビスCMに出演決定！

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業であるサッポロビール（株）はブランドアンバサダーである山田裕貴さん出演の新TVCM「ヱビス 満たされる時間」篇を1月16日(金)から全国で放映します。

ヱビスはコミュニケーションコピー「さぁ、いい顔でいきましょう」とともに、世の中に「いい顔」の人を増やし、前に進む力となることを目指しています。

2026年のTVCMは、ブランドアンバサダー・山田裕貴さんの継続出演に加え、見上愛さんの出演が新たに決定しました。多彩な表現力を持つ見上さんの起用により、ヱビスブランドに新たな魅力と可能性をもたらし、より幅広い層に「いい顔」の輪を広げてまいります。

今回のTVCMでは、山田さんの“先輩”役として事務所の先輩である加治将樹さん、見上さんの“親友”役としてプライベートでも親交のあるつぐみさんも登場します。「満たされる時間」として、「いい顔」を演技ではないリアルな表情と言葉で切り取る企画で、実際の関係性を活かした自然体なやりとりの中で、思わず「いい顔」が生まれる心満たされるひとときを描いています。

135年の歴史を持つヱビスは、ビールの可能性をさらに追求し続け、これからもお客様の心を満たし、前に進む意欲を高めていくことで、世の中に前向きな変化をもたらせるよう挑戦を続けてまいります。

■CM概要

1.タイトル

「ヱビス 満たされる時間」篇 15秒、30秒

2.放映開始

2026年1月16日(金)

※ブランドサイトでは同日からCM本編とあわせてメイキング・インタビューを公開します。

3.内容

山田さん、見上さんがそれぞれ「先輩」「親友」とヱビスビールをたのしむひとときを描いたTVCM。

相手からの何気ない一言にふと心を動かされ、自然と表情がほころび、晴れやかな「いい顔」へと変わっていく様子が丁寧に表現されています。

先輩役と親友役には、実際に山田さん、見上さんとそれぞれ関係性の近い加治将樹さん、つぐみさんが出演。約10分に及ぶ長回しで撮影されたシーンでは、自然体な表情や会話とともにヱビスビールをたのしむ姿が印象的に描かれています。台本上のセリフにとどまらず、それぞれの会話の中から生まれたリアルな言葉も採用しました。

4.エピソード

【山田裕貴さん】

ヱビスブランドアンバサダー3年目を迎えた山田さんは、リラックスした様子で現場入り。

監督との打ち合わせでは、「撮影中も美味しく飲めるのが嬉しいです」と笑顔で話す場面も見られ、撮影を心から楽しんでいる様子が印象的でした。

本番の長回し撮影では、事務所の先輩である加治将樹さんとのリアルなやり取りの中で、俳優としての深みのある表情を披露。

「やれているのかわからない」と自問しながらも、「僕の中ではいつも全力」と語る真摯な姿勢と、加治さんとの10年来の信頼関係が現れた撮影となりました。



【見上愛さん】

グラフィック撮影では、笑顔を見せながら和やかなムードで現場入りした見上さん。

「どういう表情の感じが良いですか？」と監督と朗らかにやり取りし、「自信にあふれたような感じで」というリクエストにもすぐに応じるなど、その表現力の豊かさが印象的でした。また、グラスの持ち方についても細やかに確認するなど、繊細な演技へのこだわりが垣間見えました。

CM撮影では、かねてより親交のあるつぐみさんと親友として初共演。信頼関係のある2人だからこそ生まれる自然体な演技で、心温まる撮影となりました。

5.CM出演者

【山田裕貴】

俳優。1990年9月18日生まれ。愛知県出身。

テレビ朝日「海賊戦隊ゴーカイジャー」で俳優デビュー。第47回日本アカデミー賞話題賞受賞。

近年の出演作は、NHK大河ドラマ「どうする家康」、映画「ゴジラ-1. 0」、映画「キングダム大将軍の帰還」映画「木の上の軍隊」、映画「ベートーヴェン捏造」など。

ニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」ではパーソナリティーも務めている。

主演を務めた、映画「爆弾」が公開中。来春、放送・配信の大型プロジェクト、ドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」では、土方歳三を演じる。

【見上愛】

2000年生まれ。東京都出身。2019年にデビュー。

近年の主な出演作に、映画「不死身ラヴァーズ」、Netflixシリーズ「恋愛バトルロワイヤル」の主演作や、NHK大河ドラマ「光る君へ」、映画「国宝」などがある。

アニメーション映画「ALL YOU NEED IS KILL」が現在公開中。今後の待機作に映画「正直不動産」、そして今春には主演を務める

NHK連続テレビ小説「風、薫る」の放送が控える。

【加治将樹】

1988年生まれ。東京都出身。2005年にデビュー。

近年の主な出演作に、ドラマではTBS「キャスター」、NHK「3000万」、映画「愚か者の身分」（永田琴監督）、「赤ずきん、旅の途中で死体に出会う」（福田雄一監督）、「銀平町シネマブルース」（城定秀夫監督）、舞台「狩場の悲劇」（永井愛演出）、「ロボット」（ノゾエ征爾演出）などがある。

【つぐみ】

2000年4月12日生まれ、神奈川県出身。

モデルとして数々の雑誌、広告、パリコレクションなどに出演。

更に女優としても活躍し、2024年出演の映画『蟲毒』は日本ホラー映画大賞で賞を受賞、近年にはドラマ『MADDER（マダー）その事件、ワタシが犯人です』、舞台『七つ数えて』に出演した。

■ヱビスビールについて

1890年の誕生以来、本場ドイツのおいしさにこだわり、本物のビールの先駆者として、おいしさを磨き続けてきたヱビスビール。

麦芽100％、ヱビス酵母、ふんだんに使用されたバイエルン産アロマホップを使用し、長期熟成。

吟味しつくされた原料と製法がつむぐ、旨味あふれる、ふくよかなコクが特長です。

誕生 135年を迎えた2025年のリニューアルでは、麦芽の配合をきめ細かく調整することで、より一層

ふくよかな余韻が楽しめる味わいと美しい黄金色に磨きをかけました。

ヱビスブランドサイト :https://www.sapporobeer.jp/yebisu/

＜消費者の方からのお問い合わせ先＞

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800