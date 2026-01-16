【JAF神奈川】「ぐるっと丹沢・大山×宮ヶ瀬スタンプラリー」開催に協力

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）神奈川支部（支部長・高木恵一）は、2026年1月16日（金）から3月13日（金）までの期間中、「ぐるっと丹沢・大山×宮ヶ瀬スタンプラリー」（主催：県央やまなみ協議会観光推進専門部会）の開催に協力しています。

ぐるっと丹沢・大山×宮ヶ瀬スタンプラリー

JAFは地域社会との連携を重視しており、今回、県央やまなみ協議会観光推進専門部会より委託を受け、エリアの観光活性化を図るべく、地域内の魅力的なスポットを周遊いただくスタンプラリーの企画制作・運営支援・広報活動といった役割を担います。

対象となる神奈川県の県央やまなみエリアは、厚木市・秦野市・伊勢原市・愛川町・清川村で構成される、自然と文化が息づく地域です。丹沢山系を中心とした美しい山々や豊かな自然に囲まれ、アウトドア好きの方にお楽しみいただける絶好のスポットが多く、また、歴史的な寺社仏閣や地元の特色を活かしたグルメも充実しています。都心や横浜からのアクセスも良く、自然と歴史、文化の魅力を気軽に楽しむことができます。

スタンプラリー詳細ページ :https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/kanto/kanagawa_stamp-rally_no1527?utm_campaign=14prtimes&utm_source=2025-017&utm_medium=referralスタンプスポットや参加方法など、スタンプラリー詳細はこちらをご覧ください

■スタンプラリー概要

■対象エリア

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6613_1_ccc13165c9fb4c5f1c41c11e7def64d6.jpg?v=202601160422 ]

厚木市・秦野市・伊勢原市・愛川町・清川村

■スタンプスポット

丹沢大山エリア

全20スポット

飯山白山展望台/県立七沢森林公園(公園管理事務所)/大型農産物直売所 JAあつぎファーマーズマーケット 夢未市/青空と大地 七沢温泉食の市/ヤビツ峠レストハウス/名水はだの富士見の湯/鶴巻温泉日帰り入浴施設「弘法の里湯」/県立秦野戸川公園パークセンター/田原ふるさと公園/大山阿夫利神社下社/日向薬師/三之宮比々多神社/伊勢原大神宮/三増合戦場碑/服部牧場(アイス工房 CASALINGA)/塩川滝/古民家山十邸/宮ヶ瀬水の郷大つり橋/道の駅「清川」/清川村ふれあいセンター「別所の湯」

■参加方法

以下の二次元コードより参加 ※JAFに入会していない方もご参加いただけます

スマートフォンでご参加ください

本スタンプラリーでは、県央やまなみエリアの魅力を堪能できる20個のスタンプスポットを設置しており、スタンプ7個で、特産品などが当たるプレゼント企画も実施しています。

この機会にぜひ県央やまなみエリアへお越しください。皆さまのご参加をお待ちしております。

スタンプラリー詳細ページ :https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/kanto/kanagawa_stamp-rally_no1527?utm_campaign=14prtimes&utm_source=2025-017&utm_medium=referralスタンプスポットや参加方法など、スタンプラリー詳細はこちらをご覧ください