【Pets Tokyo調査】体調不良時、「様子見」を選ぶ飼い主は約3割
Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）は、ペットに関する健康意識の実態を把握するため、犬猫の飼い主を対象に「体調不振時の受診判断」に関する意識調査を実施しました。
◼️獣医師が語る“受診を迷った時の考え方”
愛犬・愛猫の体調に異変を感じた際、「すぐ病院へ行くべきか」「少し様子を見るべきか」と迷った経験がある飼い主は多いのではないでしょうか。
今回実施したアンケート調査では、体調不良時に「様子見」を選ぶことがあると回答した飼い主が全体の3割にのぼることがわかりました。
◼️「直感で危険」と感じる時は、すでに重篤なケースも
獣医師は次のように話します。
「『これは病院に連れて行かなくては』と飼い主様が直感的に感じる状況は、人で言えば救急車を呼ぶほど重篤な状態に近いケースが多いと言われています。
動物は痛みや不調を言葉で伝えられないため、些細な変化でも気づいた時点で受診することを心がけてください。」
◼️「様子見」の判断、カギになるのは“食欲”
アンケートでは、「食欲があるかどうか」を様子見の判断材料にしている飼い主も多く見られました。
これについて獣医師は、
「明確な『様子見の基準』はありませんが、一つの目安として食欲があります。
いつものフードは食べないものの、好物のおやつは欲しがって食べる場合、必ずしも胃腸の病気とは限らず、様子を見るという判断も一つです。
ただし、その状態が続く場合や他の症状を伴う場合は受診をおすすめします。」
と話します。
迷った時は「相談する」という選択肢も
さらに近年では、獣医療の現場でもオンライン診療が普及しています。
「受診するか迷った時には、オンライン診療で獣医師に相談することも、判断材料として有効だと思います。」
「病院へ行くか迷う」という時間そのものが、飼い主にとって大きな不安になります。
迷ったときに相談できる手段を持つことが、愛犬・愛猫の健康を守る第一歩と言えるでしょう。
【調査概要】
1-1. 調査期間
2025/12/22 18:00 ~ 2025/12/24 15:00
1-2. 調査機関（調査主体）
自社調査
1-3. 調査対象
Pets Tokyo公式LINE登録者
1-4. 有効回答数
62件
1-5. 調査方法（集計方法、算出方法）
LINEビジネスアカウントリサーチ
◼️Pets Tokyo 馬喰町動物病院
店名：Pets Tokyo 馬喰町動物病院
住所： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町１丁目９－１ 1階 THE CORNER
アクセス：JR馬喰町駅から徒歩1分
営業時間： 9：00～12：30／15：00～18：30（木日休）
Instagram：https://www.instagram.com/bakurochou_animalclinic/
GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/SUjBF7X5AeQf2MTbA
公式サイト店舗情報：https://cpi-j.jp/
Pets Tokyo株式会社について
── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──
Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。
会社概要
会社名 ：Pets Tokyo株式会社
所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F
事業内容：
ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業
URL ：https://petstokyo.com/
Lehman Holdings株式会社について
Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。
Pets Tokyo株式会社宛／お問い合わせ
■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS
Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
Pets Tokyo公式TikTok
https://www.tiktok.com/@petstokyo
プレス担当：菊地