【資さんうどん】長く愛される「恵方巻」で福を呼び込もう！１月17日（土）より予約受付スタート！

皆さまの幸せを願って、お店で一つひとつ手巻き

株式会社資さん1月17日（土）より予約受付スタート！

「恵方巻」は、長く愛されてきた資さんうどんのロングセラー商品の一つです。

自慢の出汁を使った玉子焼き、甘い味付けの椎茸、きゅうり等に加え、大葉が爽やかなアクセントに。そして、こだわりのすし酢で仕上げた酢飯が具材をまとめ上げ、素朴ながらも食べごたえのある資さんらしい恵方巻となっています。

資さんうどんの「恵方巻」は、発売当初からお店で手巻きしています。

『2026年も幸せ一杯の一年になりますように』との願いをこめて、各店舗の従業員が一つひとつ手巻きする「恵方巻」。ぜひ、ご賞味ください。

※画像は１本のサイズです。

●恵方巻は２つのサイズをご用意しております！

・１本 \640（税込）

・ハーフ \350（税込）

※九州・中国・関西エリアの店舗のみの限定販売です。関東エリアの店舗での販売は行っておりません。

1月17日（土）予約受付スタート！

資さんうどんでは、1月17日（土）より「恵方巻」のご予約を承ります。

※お受け取りをされる店舗で、ご予約をお願いします。

※ご予約いただいた恵方巻は、節分の２月３日（火）にお受け取りください。

「恵方巻」は予約優先の販売となりますが、節分当日の２月３日（火）には店頭販売も行います。

※２月３日（火）の店頭販売は、数に限りがあります。売り切れ次第終了となりますので、購入を希望される方は、事前にご予約されることをおすすめします。

※九州・中国・関西エリアの店舗のみの限定販売です。関東エリアの店舗での販売は行っておりません。

今年の恵方は「南南東」！食べる門には福来たる

「恵方巻」の起源は諸説ありますが、一説には、江戸～明治時代にかけて、大阪の商人が節分のお祝いに、また商売繁盛を祈願して太巻き寿司を食べたことから始まったとも言われています。

近年は、節分の行事の一つとして恵方巻が楽しまれるように。

節分に、その年の恵方（その年の縁起の良い方角）を向き、願い事をしながら福が逃げないように黙って恵方巻を丸かぶりすると、その年は幸せに暮らすことができ、さらには願い事も叶うという話も。

今年の節分は2月3日（火）。恵方は「南南東」です。

南南東を向いて、黙って恵方巻を丸かぶりして、福を呼び込みましょう！

―― 資さんの使命 ――肉ごぼ天うどん

「幸せを一杯に。」私たちは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合い続けます。

そのためにも、「味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けすること」「気持ちの良い接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくること」「互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくること」を、資さんで働くすべての仲間が共通で持つ３つの約束として掲げています。

多くの幸せと笑顔、活気、ぬくもりを地域に届けていく存在に、そして、「この街に資さんがあってよかった！」と思われる地域の一番店となれるよう全スタッフで目指します。

―― 資さんうどん ――

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で95店舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼など豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまにご愛顧いただいております。また、天丼や鍋焼きうどん、季節毎に展開する限定メニューが1年を通して楽しめ、とろろ昆布・天かす入れ放題も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。北九州の食文化を継承したいとの想いから、開発・販売を開始した「ぼた餅」は、年間540万個を売り上げる人気メニュー、資さんの名物にもなっています。店内には、座敷席、テーブル席、カウンター席と様々な種類の座席を用意していますので、ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、ご利用いただけます。

企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役会長： 崎田 晴義

代表取締役社長： 佐藤 崇史

事業内容 ： 飲食業（うどん店95店舗展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年1月16日時点の情報です。