島根県内のIT企業が集結する！「島根県IT転職フェア」をオンライン開催します！
島根県が運営するITに特化した無料職業紹介制度「IT WORKS@島根」では、島根県内のIT企業が集結する「島根県IT転職フェア」を令和8年1月24日(土)に開催します。
本イベントはオンライン開催ですので、ネット環境さえあればどこからでも、島根に本社や支社を構えるIT企業の方々と直接話ができます。
このイベントを契機に島根県へのUターン・Iターン転職が進み、県内IT企業のニーズに応じた即戦力となるIT人材の確保を図っていきたいと考えております。
詳細を見る :
https://www.shimane-itworks.jp/event
「島根県IT転職フェア」とは
「島根県IT転職フェア」は、島根県へのUターン・Iターンを考えているITエンジニアの方向けの転職フェアです。
島根県内のIT企業15社が出展するため、希望の企業ブースを訪問して、企業の採用担当者や役員と直接話をしたり、情報収集したりができます。
自由に企業ブースを回って色々な企業と情報交換してください。
こんなことができます！
- 1日で複数の企業に出会えるため、効率的に転職活動ができます。
- 専門員による転職活動や定住に関する相談コーナーもあります。
- エントリーしたい企業があった場合、企業への連絡や日程調整を代行します。
開催概要
- イベント名：「島根県IT転職フェア」
- 日時：令和8年1月24日（土）10:00～14:00 （オンライン開催：GALIMO）
- 参加費：無料
- 参加方法：「IT WORKS@島根」の下記イベントページからお申し込みください。
https://www.shimane-itworks.jp/event
【当日プログラム】
- 島根県内IT企業によるブース出展（15社）
- IT人材コーディネーターによる転職相談
- ふるさと島根定住財団による移住相談
背景・展望
島根県でITが盛んな理由
島根県では人口減少の解決策の1つとして産業振興に重点を置き雇用創出に注力しています。その中でも、IT産業はアイデアと技術で地理的ハンデを克服できると考え、2007年から継続的な支援をしています。
島根は通勤時間のストレスも少なく、豊かな自然に囲まれ、のびのびとした環境で子育てもしやすいため、クリエイティブな仕事をするのに適しています。
さらにコミュニティ活動も盛んで、企業を越えた県内ITエンジニアによる技術研鑚、企業間の連携強化によるビジネスチャンスの拡大・技術力の向上が図られています。
また、県外からの企業誘致も積極的に行っており、11年間で48社のIT企業が島根での立地認定を果たしました。
島根県のIT人材状況
島根県外からの企業誘致が進む一方で、島根県の人口減少に伴い、企業の人手不足が大きな課題となっています。
この問題を解消すべく、島根県では1992年に発足した公益財団法人ふるさと島根定住財団が各市町村や関係団体と協力しながらUターン・Iターン希望者が求めている雇用や住まいなど総合的な定住情報の提供・支援を継続して行っています。
さらに、県外で働くITエンジニアのUIターン転職を促進するため、2014年からITに特化した無料職業紹介制度「IT WORKS@島根」（https://www.shimane-itworks.jp/）を実施しています。首都圏へIT人材コーディネーターを配置し、転職活動のアドバイスを行っている他、東京やオンラインで県内IT企業の転職フェアを開催しており、これまで205名（H26-R６年度実績）のUターン・Iターン転職を実現しています。
お問い合わせ先
島根県商工労働部産業振興課産業デジタル推進室
担当：松田、森脇
TEL：0852-22-5620
FAX：0852-22-5638
E-mail：sangyo-digital@pref.shimane.lg.jp