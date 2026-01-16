日本初（※1）「安静時のエネルギー消費の向上」、「体脂肪の低減」をWサポートする機能性表示食品＜BifiXヨーグルトα＞新登場

江崎グリコ株式会社

江崎グリコ株式会社は、タンサ(R)(短鎖)脂肪酸を生み出す「BifiXヨーグルト」（※3）ブランドから新商品として、BMIが高めの方へ向けた機能性表示食品「BifiXヨーグルトα（アルファ）」を発売します。2026年1月27日（火）より「ドリンクタイプ〈やさしい甘さ・低脂肪〉」を、グリコダイレクトショップにて先行発売。2026年3月2日（月）より「BifiXヨーグルトα」全5品を、全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストアにて発売します。

江崎グリコ株式会社は、生活者の健康意識の高まりから、健康リスクを高める要因とされている「肥満」に着目。構想から5年かけてBMIが高めの方へ向けて日本で初めて「安静時のエネルギー消費の向上」、「体脂肪の低減」をWサポートする機能性表示食品を開発しました。

今回発売する機能性表示食品の「BifiXヨーグルトα」は、腸内のビフィズス菌と短鎖脂肪酸を増やすことで、BMIが高めの方の日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費の向上と、BMIが高めの方の内臓脂肪と体脂肪の低減をサポートする機能が報告されている「ビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505）」と「イヌリン（食物繊維）」を配合しました。主原料は国産乳製品を使用（※4）したシンプルな配合で、乳のコクが楽しめて酸味もまろやかな味わいです。

ドリンクタイプは1月27日（火）先行発売の＜やさしい甘さ・低脂肪＞に加え、3月2日（月）発売の＜やさしい甘さ・脂肪ゼロ＞＜甘くない砂糖不使用・低脂肪＞の計3品。個食タイプは3月2日（月）発売の＜やさしい甘さ・低脂肪＞＜甘くない砂糖不使用・低脂肪＞の計2品。全5品の商品ラインアップで、生活シーンやお好みに合わせてお選びいただけます。なお、グリコダイレクトショップでは先行発売と同時に、特別価格でお試しいただいける「体験モニターキャンペーン」を実施します。

「BifiXヨーグルト」ブランドは、これからも「腸から変える、カラダづくり」を目指し、取り組みを進めてまいります。

※１ 「安静時のエネルギー消費の向上」、「体脂肪の低減」の2つの機能の機能性表示食品として届出公表された日本初のヨーグルト

※２ 「ドリンクタイプ＜やさしい甘さ＞100g×12本」のみ、1月27日（火）からグリコダイレクトショップ、2月2日（月）からAmazonにて先行発売します。なお3月2日（月）からは全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストアにて全5品を発売します。

※３ タンサ(R)(短鎖)脂肪酸を生み出すビフィズス菌BifiXとイヌリン（食物繊維）が入ったヨーグルト

※４ 主原材料名：＜やさしい甘さ・低脂肪＞、＜甘くない砂糖不使用・低脂肪＞生乳（国産）、＜やさしい甘さ・脂肪ゼロ＞乳製品（国内製造）

■BifiXヨーグルトα Wの効果 その１「安静時のエネルギー消費の向上」

「安静時エネルギー消費」とは、静かに座っているなど安静にしている時に消費されるエネルギーのことで、実は1日の総消費エネルギーの約60％も占めています（※5）。しかし、安静時エネルギー消費は加齢とともに低下すると言われており、太りにくいカラダづくりを目指すには食事管理や運動の他、安静時エネルギー消費を高めることも重要です。

BMIが高め（25以上30未満）の健常な成人男女44名を対象にしたヒト試験の結果、ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン（食物繊維）5gを4週間継続摂取した群は、プラセボ摂取群より安静時のエネルギー消費量が増加しました。試験で向上された安静時のエネルギー消費量を運動に換算すると、1日当たり84.4～101.8kcalは、1800～3300歩の歩数として、18～33分間の散歩に相当します（※6）。

※5 Horton ES. Am J Clin Nutr. 1983, 38, 972-977.

※6 厚生労働省「健康日本21（第2次）の推進に関する参考資料」より

■BifiXヨーグルトα Wの効果 その２「体脂肪の低減」

BMIが高め（23以上30未満）の健常な成人男女120名を対象にしたヒト試験の結果、ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン（食物繊維）2gを12週間継続摂取した群は、プラセボ摂取群より腹部内臓脂肪と腹部総脂肪が低減しました。

■開発背景

Glicoでは、高品質な素材を加工する技術として、発酵に創業当時から着目してきました。乳酸菌・ビフィズス菌研究を始めた1970年代はおいしくて安定的に生産できる発酵技術の研究を、1980年代は、ケフィアの研究と、腸内細菌叢や新しい乳酸菌の研究に取り組み、1990年代はフルーツのおいしさを引き立てるすっきりとした風味を目指し研究に取り組みました。2000年代になると、整腸作用に関する研究に取り組み始め、2008年からは生きて腸に届き、腸内で増える特長を持つビフィズス菌BifiXの機能研究に注力してきました。近年では、ビフィズス菌の代謝物である短鎖脂肪酸に着目し、短鎖脂肪酸を介した機能研究を進めています。

「BifiXヨーグルト」ブランドは、「腸から変える、カラダづくり」に貢献したいという思いで取り組みを進めています。特に、メタボリックドミノを未然に防ぐことの重要性から、生活者の1日の総消費エネルギーの約60％を占める安静時エネルギー消費に注目し、企画開発の検討を進めました。「BifiXヨーグルトα」は、研究に要した期間も含めると、構想から約5年の試行錯誤の末に発売する商品です。今回、機能性として表示するビフィズス菌BifiXとイヌリンによる、「BMIが高めの方の安静時のエネルギー消費の向上」と「BMIが高めの方の体脂肪の低減」をサポートする機能の根拠となる研究成果も、ビフィズス菌の代謝物である短鎖脂肪酸を介した機能研究の取り組みから生まれたものです。ビフィズス菌BifiXとイヌリンの摂取によって、腸内でビフィズス菌と短鎖脂肪酸が増えることで、BMIが高めの方の安静時のエネルギー消費の向上や体脂肪の低減がサポートされると想定されます。

■開発者コメント

乳業事業部 商品開発部 発酵乳商品開発グループ 馬場 悠平

ビフィズス菌BifiXは生きて腸に届き、増える特長を持つGlico独自のビフィズス菌です。Glicoではこれまでさまざまな研究員がビフィズス菌BifiXの力、タンサ(R)脂肪酸の力を信じ、「腸から変える、カラダづくり」に貢献すべく研究を進めてきました。「BMIが高めの方の安静時のエネルギー消費の向上」、「BMIが高めの方の体脂肪の低減」についての研究によって生まれた「BifiXヨーグルトα」には、多くの研究員の思いが詰まっています。「BifiXヨーグルトα」が、少しでも皆さまの「腸から変える、カラダづくり」の一助となれば幸いです。

乳業事業部 商品開発部 発酵乳商品開発グループ 河原畑 俊平、杉野 成美

「BifiXヨーグルトα」は継続して摂取することが大切です。“シンプルにおいしいから毎日続けていたら、いつの間にか「安静時のエネルギー消費が向上していた」、「体脂肪が減っていた」”そんな体験をお届けするため、私たちは味づくりに徹底的にこだわりました。乳の加熱や酸味を抑える製法の採用、乳原料の厳選、さらに摂取形態に合わせた風味や食感を生み出す乳酸菌の選定により、乳本来のおいしさとやさしい酸味を生かした、毎日続けやすい味わいを実現しました。日本初（※1）のWの効果とともに、おいしさをお楽しみください。

※１ 「安静時のエネルギー消費の向上」、「体脂肪の低減」の2つの機能の機能性表示食品として届出公表された日本初のヨーグルト

■商品概要

公式サイト：https://cp.glico.com/bifix/

公式X：https://twitter.com/BifiX_Glico

グリコダイレクトショップ：https://go.glico.com/601602