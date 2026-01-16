株式会社デジタルアイデンティティ、「Forte.AI」を全社導入。先行運用で累計1,500時間以上の業務削減を実現

株式会社Orchestra Holdings

株式会社Orchestra Holdings（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村 慶郎）の子会社である株式会社デジタルアイデンティティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鈴木 謙司、以下「デジタルアイデンティティ」）は、自社開発のAIプラットフォーム「Forte.AI（フォルテ・エーアイ）」を全社導入いたしました。 また、2ヶ月の先行運用期間における本プラットフォーム活用による業務時間削減実績が、累計1,500時間を突破したことをお知らせいたします。

■ 全社導入に向けた取り組み

「Forte.AI」が担う役割の一つに、社内に点在するツールや機能を集約し、誰もが必要な時に即座に活用できるプラットフォームの提供が挙げられます。

開発にあたっては、既存の契約ツールが担っていた機能を内製化して集約するとともに、社内ニーズに合わせた独自のカスタマイズ機能を多数実装いたしました。

また、一部事業部に限定した検証（PoC）を通じて、セキュリティおよびインフラの強化、安定性の検証を入念に実施してまいりました。プラットフォームとしての十分な機能性と、安全に運用できる環境が整ったことから、このたび全社員への本格導入を決定いたしました。

■ 業務時間削減は累計1,500時間を突破

2025年10月～12月のPoC期間中に「Forte.AI」を活用し、リサーチ、データ分析、レポート作成などの業務プロセスを自動化・効率化したことで、累計1,500時間以上の業務時間削減を実現いたしました。全社員への導入により、今後はさらなる業務時間の削減と効率化を推進してまいります。

創出されたリソースは、クライアント企業への本質的な価値提供や、新規施策の立案といった、より付加価値の高いコア業務へと重点的に配分しております。

■ 今後の展望

デジタルアイデンティティでは、「Forte.AI」の社内活用で得られたナレッジや成功事例を機能開発へフィードバックし、クライアント企業様へ提供するソリューションの品質向上につなげてまいります。

今後も組織全体のAIリテラシーを高め、生産性向上と新たな価値創出に取り組んでまいります。

Forte.AIの詳細については、以下をご覧ください。

https://digitalidentity.co.jp/service/forte-ai/

【会社概要】

