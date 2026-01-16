【移転リニューアル】元祖やきとり家「美濃路 江南店」が交差点の向かい側へお引越し！新店舗にて「ドリンク半額フェア」＆衝撃の「ボトル1本プレゼント」キャンペーン開催決定

株式会社あみやき亭

これを記念し、日頃のご愛顧への感謝と、新店舗のお披露目を兼ねた「移転リニューアルオープン記念フェア」を開催いたします。

■ イベント開催期間は1月24日（土）から1月31日（土）

●その１ ドリンク半額フェア

●その２ 焼酎ボトルキープ1本注文するともう1本プレゼント

■ 移転のポイント：すぐ目の前、交差点の向かい側へ！

長年地域の皆様に愛されてきた「美濃路 江南店」が、現在の店舗から交差点を挟んでちょうど向かい側（旧 ほるたん屋 江南店）へ移転いたします。 慣れ親しんだ場所から離れることなく、より快適で新しい空間にて、変わらぬ本格手焼きやきとりと釜飯の味をご提供いたします。

旧店舗については1月20日（火）～1月23日（金）は休業とさせていただきます。

■ 目玉企画１.：何杯飲んでもOK！「ドリンク半額フェア」

リニューアルオープンを祝して、人気ドリンクメニューを通常価格の半額にてご提供いたします。仕事帰りの一杯からご家族での団らんまで、お得にお楽しみいただけるチャンスです。

【半額対象ドリンク】

生ビール（中ジョッキ）

通常 490円（税込539円）→ 半額！

ホワイトホース（ハイボール等）

通常 390円（税込429円）→ 半額！

レモンハイ

通常 380円（税込418円）→ 半額！

ソフトドリンク各種

通常 290円（税込319円）→ 半額！

※バナナジュースは対象外となります。

※何杯ご注文いただいても半額となります。

■ 目玉企画２.：焼酎派に朗報！「ボトル＋1本プレゼント」

さらに、焼酎ボトルをご注文のお客様には、なんと「もう1本」ボトルを無料でプレゼントいたします！ もちろん、3か月間のボトルキープが可能です。新しくなった美濃路で、ゆっくりと長くお楽しみいただける太っ腹企画です。

特典内容： 焼酎ボトル1本ご注文につき、同ボトルをもう1本サービス

キープ期間： 3か月間

■ 「元祖やきとり家 美濃路」について

美濃路は、本格的な手焼きで焼き上げるやきとりと、注文を受けてから炊き上げる名物「釜飯」が自慢の居酒屋です。ご家族連れからご宴会まで、幅広いシーンでご利用いただけるアットホームな空間を提供しています。

■ 新店舗概要

店舗名： 元祖やきとり家 美濃路 江南店

移転先住所：江南市野白町葭場114

アクセス： 旧店舗より交差点を挟んで向かい側

オープン日： 1月24日（土）16時OPEN