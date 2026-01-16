利用生徒の満足度87.5%！山村学園高等学校が「産経オンライン英会話Plus」導入

ヒューマンホールディングス株式会社

産経ヒューマンラーニング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：中谷友紀、以下「当社」）は、埼玉県川越市の山村学園高等学校（以下「同校」）の「英語特化プログラム（インターナショナルプログラム、IP）」において、当社が提供するオンライン英会話サービス「産経オンライン英会話Plus」が2025年度より導入されたことをお知らせいたします。このたび導入から7ヶ月間が経過した生徒を対象にアンケートを実施したところ多くの生徒が実践的な英語力の向上を実感しており、特にスピーキング学習において効果が見られました。同校では、これまで集団授業が中心だった英会話レッスンに、本サービスによる1対1の個別英会話学習の場を加え、生徒のスピーキング力向上と自発的な学習を後押ししています。

本件のポイント

●当社が提供するオンライン英会話サービス「産経オンライン英会話Plus」が山村学園高等学校の「英語特化プログラム（IP）」にて導入

●1対1の個別英会話レッスンで、集団授業では難しかった生徒個人の発話機会を確保。87.5の生徒が、英会話自体への抵抗感が減ったと回答

●授業中に一斉に行う受講形態で、一緒の環境で受講することで生徒の本気度が高まり、高い集中力と積極的なレッスン参加を促す

山村学園高等学校の難関私立大学合格を目指すELコースでは、英語学習に注力しており、「インターナショナルプログラム（IP）」と呼ばれる英語特化プログラムを実施されています。プログラムでは、4技能対策講座、長期休暇中の語学活用プログラムや、希望者のためのターム留学への参加など英語に軸を置いたカリキュラムとなっており、「産経オンライン英会話Plus」もその一環として採用されました。

それまでの英会話レッスンは集団形式であり、生徒一人ひとりのスピーキングの課題を見つけ、自分中心で会話をする機会を提供しきれない点が課題でした。「産経オンライン英会話Plus」を導入後は、1対1の英会話の場を提供し、「何が聞き取れないのか、何が伝えられないのか」といった生徒個人の課題発見が可能となり、一人ひとりに合わせた学習指導ができるようになりました。

【高校1年生・2年生の利用者のアンケート結果】

英会話への抵抗感が減り、積極性がアップ

導入当初は不安や緊張を見せていた生徒たちでしたが、回数を重ねるごとに簡単な受け答えから自分の意見を伝えられるように変化し、71.9％の生徒が、英会話自体への抵抗感が減ったと感じています。

自由な教材選択で、多様なレベルの生徒に対応

87.5％の生徒が「産経オンライン英会話Plus」の利用を「満足」と回答しています。

IPには英語の苦手克服を目指す生徒から帰国子女まで様々なレベルの生徒が在籍していますが、生徒のレベルや目的に応じて「英検(R)二次試験対策」から「フリートーク」まで、自由に教材を選択でき、生徒それぞれの目的に合わせた学習ができていると考えられます。

継続的な英語環境の提供

71.9％の生徒が「今後もオンライン英会話を続けたいと回答しています。ターム留学から帰国した生徒に対しても、継続して英語を話す機会を提供でき、留学前後での成長を実感する助けとなっているようです。また、IPを辞めた生徒からも「オンライン英会話は続けられないか」と相談があるほど、生徒に高い評価を受けていると見られます。

※アンケートは、受講生32名に実施

【今後の展開について】

当社では、これまで350校を超える教育機関にて、オンライン英会話のレッスンを提供してまいりました。ひとつのプランで、教室内一斉授業からご自宅での自主学習までサポートするプランは、安価でありながらも、多くのレッスン機会を提供できるためご好評いただいております。今後もより多くの生徒にマンツーマンの実践を積んでいただけるよう学校での英語教育をサポートしてまいります。

