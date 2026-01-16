ホテルインディゴ軽井沢、総支配人に浅沼 源太郎が就任

TC ホテルズ&リゾーツ株式会社

ホテルインディゴ軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町）は、2026年1月12日付で、浅沼 源太郎（あさぬま・げんたろう）が総支配人に就任したことをお知らせいたします。

新総支配人 浅沼 源太郎

浅沼は、シドニーの William Blue College of Hospitality Management にてホスピタリティマネジメントを学んだ後、香港のホテルレストランにてキャリアをスタート。料飲部門を中心に実務経験を積み、ホテル運営の基礎を築きました。その後、日本国内にて東京、小田原、ニセコ、那覇など複数のホテルにおいて、運営統括支配人および副総支配人としてホテル運営を統括。オペレーション全般の改善に加え、コマーシャルパフォーマンスの向上、ホテルや地域の認知度向上に大きく貢献しました。

2020年に IHG ホテルズ＆リゾーツ（IHG・ANA）に入社し、ANAクラウンプラザホテル富山の総支配人に就任。2023年6月にはホテルインディゴ犬山有楽苑の総支配人に就任し、ホテルインディゴのコンセプトである“ネイバーフッドストーリー”の体現に努めるとともに、地域価値向上に貢献してまいりました。その実績が評価され、このたびホテルインディゴ軽井沢の総支配人に就任いたしました。

就任にあたり浅沼からのメッセージ

ホテルインディゴ軽井沢の総支配人に就任できましたこと、大変光栄に思っております。ホテルインディゴでの勤務は犬山有楽苑に続いて2軒目となり、犬山とは異なる個性を持つ軽井沢の地で、その魅力を発信できることを楽しみにしております。ホテルインディゴは、地域の個性や文化を「ネイバーフッドストーリー」として映し出すライフスタイル・ブティックホテル。西洋と東洋の文化が融合し、独自の発展を遂げてきた軽井沢の魅力を、ホテルを通してお客さまにお届けしていきたいと考えています。これまでの豊富なホテル運営の経験と海外で培った多様性への理解を生かし、異なる価値観を尊重したホテルインディゴらしい体験づくりに取り組みます。開業4周年を迎えるホテルインディゴ軽井沢が、ゲストお一人お一人が自分らしく過ごせる場所であり続けるよう、ホテルの価値をさらに高めるとともに、地域への入客促進や地域貢献にも力を尽くしてまいります。

■ホテル概要

・名称 : ホテルインディゴ軽井沢

Website : https://karuizawa.hotelindigo.com/

Facebook : https://www.facebook.com/HotelIndigoKaruizawa/

Instagram : https://www.instagram.com/hotelindigokaruizawa/

X(旧Twitter) : https://twitter.com/HotelIndigoKrzw

・総支配人 : 浅沼源太郎

・開業日 : 2022年2月17日（木）

・所在地 : 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39

・電話番号 : 0267-42-1100

・アクセス ：（電車・バス）JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より2.6km、所要時間車で約5分

軽井沢町内循環バス 東・南廻り線にて「軽井沢駅」より「南軽井沢交差点」下車後、徒歩約5分

（車）上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」より南軽井沢方面へ9.5km、約17分

※冬季の軽井沢エリアの道路は、冬用タイヤ、チェーン規制が出る場合があります。



・客室数： 全155室（スタンダードルーム147室、スイートルーム 8室）

・レストラン＆バー： オールデイダイニング「KAGARIBI」102席（内テラス16席）

・プライベートダイニング（ KAGARIBI 2F）： 120平米

・大浴場： 内風呂、炭酸泉露天風呂、サウナ

・スパ ： ザ・スパ by HARNN

・ご予約： TEL: 0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター）

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

