Hmcomm株式会社

音声AIを活用した革新的なソリューションを提供するＨｍｃｏｍｍ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：三本 幸司、以下Ｈｍｃｏｍｍ）と、AIソリューションの開発とITコンサルティングのLakelink株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：百瀬 公朗、以下Lakelink）は、ソースコードから仕様書を作成するAIに関する共同開発を開始したことをお知らせいたします。

■背景

近年、長期的に運用されているシステムやサービスにおいて、初期の仕組み構築から時間が経過し、保守業務や改修が繰り返される中で、仕様書や関連ドキュメントが必ずしも最新の状態に保たれていないケースが増加しています。その結果、システム全体が「ブラックボックス化」し、運用やトラブルシューティングが困難になる事例も見受けられます。このような状況は、業界全体で共有される重要な課題であり、効率的な運用や将来の拡張性に対するリスクを抱えることとなります。

Ｈｍｃｏｍｍは、独自の「音声×AI」技術を活用した AI 音声認識・自動応答プロダクトの開発・提供 を通じて、さまざまな業界で業務効率化を支援してまいりました。今回、Lakelinkとの共同研究により、 ソースコードから仕様書を作成するAIの実用化を目指します。

■共同研究の概要

本共同研究では、ソースコードから仕様書を自動生成するAI技術の実用化に向けた取り組みを開始いたします。本技術の確立により、近年ニーズが高まっているシステムのモダナイゼーションを支援するとともに、システム開発現場におけるドキュメント作成工数の大幅な削減と品質向上を実現し、さらなる開発生産性の向上に貢献できるものと期待しております。

■今後の展望

ＨｍｃｏｍｍとLakelinkは、本協業を通じて、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に貢献し、日本国内のAI人材不足の解決に向けた取り組みを強化するとともに、両社の技術・ノウハウを活かし、より高度なAIソリューションの開発を強力に推進していきます。

また、両社間でのビジネス機会のさらなる創出を目指し、研究開発体制の強化や、より高度な技術の導入にも積極的に取り組んでいく予定です。これにより、両社のクライアント企業に対し、より高度なソリューションを提供し、持続可能な成長を支援してまいります。

●Lakelink株式会社 代表取締役社長 百瀬 公朗様のコメント

「このたび、Ｈｍｃｏｍｍ株式会社様とAI技術の開発連携において協業を開始できたことを大変嬉しく思います。当社はこれまで、AI技術を活用した最先端のソリューション開発に注力してきました。今回の協業により、お客様に対してより効率的かつ高品質な業務プロセスの提供が可能になると確信しております。今後もＨｍｃｏｍｍ様と緊密に協力し、AIを活用した技術革新を積極的に推進してまいります。」

●Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 執行役員 中島 丈晴

「システム開発業界においては、従来より「システムのブラックボックス化」が重要な課題の一つと認識されております。このたび、Lakelink株式会社様との共同研究を通じて、AI技術を活用したシステム開発支援に関する新たなアプローチの創出に取り組んでおります。本取り組みにより、システム利用者のみならず、開発者に対しても、先進的なAIソリューションを提供し、業界全体への技術的貢献を目指してまいります。今後も本技術を活用し、顧客ニーズに的確に応える製品・サービスの提供を推進するとともに、さらなる技術革新を通じて、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。」

【補足説明資料】 Lakelink との業務提携に向けた協業開始について(https://ssl4.eir-parts.net/doc/265A/tdnet/2741897/00.pdf)

Ｈｍｃｏｍｍ株式会社について

代表取締役社長CEO 三本 幸司

URL https://hmcom.co.jp

設立日 2012年7月24日

所在地 東京都港区芝大門２-１１-１ 富士ビル２階

事業内容 人工知能（AI）音声処理技術を基盤とした要素技術の研究/開発およびソリューション/サービスの提供を行っております。コールセンター向けAI音声認識プロダクト「Voice Contact」「Terry」と異音検知プロダクト「FAST-D」を基盤とし、「音から価値を創出し、革新的サービスを提供することにより社会に貢献する」を理念としています。

Lakelink株式会社について

代表取締役社長 百瀬 公朗

URL https://hp-lakelink.lovable.app/

設立日 2024年11月11日

所在地 東京都港区北青山２-７-２６メゾン青山８０６

事業内容 AIツール／ソリューションの開発、導入、販売

<本リリースに関するお問合せ>

報道関係者様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 IR担当 hm_ir@hmcom.co.jp

企業様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 営業統括部 sales_team@hmcom.co.jp

TEL：03-6550-9830 FAX：03-6550-9831