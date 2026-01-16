ステディジャパン　「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて「カテゴリー賞」を受賞

ステディジャパン株式会社

ステディジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：森由樹、ストア名：STEADY【公式ショップ】）は1月15日 (金)、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「カテゴリー賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。「カテゴリー賞」は、最優秀賞の4ジャンルを、家電・カメラ・AV機器、食品・飲料・お酒、アパレルなど、より細かく分類した39部門において、特に成功した販売事業者に贈られる賞です。



ステディジャパン株式会社 代表取締役CEO 森由樹のコメント：

この度は、Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025において、4年連続で選出いただき大変光栄です。日頃からご愛顧くださるお客様、そして共に挑戦を続けてくれる社員・パートナーの皆様に、感謝申し上げます。ブランド設立以来、レビューやお問合せの一つひとつに向き合いながら、お客様の暮らしに溶け込むホームフィットネス製品を育ててまいりました。Amazon.co.jpという場を通じて、運動が得意な方だけでなく、これから一歩を踏み出したい方にも寄り添える存在であり続けたいと考えています。弊社の社外取締役を務める猿渡歩が代表のアンカー・ジャパン様（店舗名：【Anker Direct】）を筆頭に限られた数社のみしか手にしていない4年連続受賞の誉を胸に、今後は運動習慣だけでなく、日々のコンディショニングや回復の時間も含めて、科学的な知見も取り入れながら、一人ひとりが自分らしくパフォーマンスを発揮できる社会の実現を目指し、製品とサービスの価値向上に努めてまいります。

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26(https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26)

ステディジャパン株式会社 / ホームフィットネスブランド「STEADY」について

「心身健康かつ自分らしく生きられる社会の実現」をビジョンに、ホームフィットネスブランド「STEADY」とウェルネスブランド「RELANESS」を展開しています。最も大切にしているのは、日本人ならではのホスピタリティを活かした製品&サービスづくり。お客様インタビューやレビューの分析に、客室乗務員出身メンバーのサービス提供経験をベースとした対話重視の「GoTalk型のカスタマーサポート」を組み合わせ、既存製品の改善を迅速に重ねながら日本人の体格や考え方、住環境、ライフスタイルに配慮したソリューションの提案を続けています。STEADYはAmazonや楽天などのECモールにて主要ランキング1位を獲得すると共に、2018年のブランド展開から7期で累計販売個数80万個を突破、約3,200％の事業成長を実現しています。

【ブランド名「STEADY」に込めた思い】

ブランド名の「STEADY」は、“SLOW BUT STEADY”ということわざに由来しています。訳すと「ゆっくりでも着実に」、つまり「継続は力なり」という意味です。フィットネスにはまさにこの言葉がぴったりです。また英単語の「STEADY」には「決まった恋人」という意味もあります。STEADYは製品を手にとってくださった皆様に寄り添う、そんな存在でありたいと心から願っています。

【知的財産権について】

- Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

【ステディジャパン株式会社について】

本社： 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-3 NBKビル8階

代表者： 森 由樹

設立： 2014年

資本金： 1,400万円

公式サイト : https://www.steadyjapan.com/