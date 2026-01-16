「ほろよい〈青いサワー〉」「同〈ビタミックス〉」新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「ほろよい〈青いサワー〉」「同〈ビタミックス〉」を４月１４日（火）から全国で新発売します。また、定番９種※１を１月中旬以降順次、全国でリニューアル新発売※２します。

※１ 「ほろよい〈白いサワー〉」「同〈もも〉」「同〈レモみかん〉」「同〈カシスとオレンジ〉」「同〈シュワビタサワー〉」「同〈梅酒ソーダ〉」「同〈アイスティーサワー〉」「同〈白ぶどう〉」「同〈グレープ〉」

※２ 「同〈もも〉」「同〈レモみかん〉」以外はパッケージリニューアルのみ

「ほろよい」は、飲み慣れた馴染みのあるやさしい味わいで、心地よく楽しめるアルコール度数３％のお酒として、２００９年の発売以来、若年層をはじめ、幅広い年代のお客様からご支持いただいているロングセラーブランドです。また、多彩な味わいのラインナップにもご好評いただいています。今回リニューアルにあたり調査を実施したところ、今の若年層は嗜好が「よりすっきりと軽やかな味わい」へ変化していることに加え、お酒を選ぶ基準の１つとして「味わいのわかりやすさ」を重視しているなどの特徴が見られました※３。

※３ ２０２５年４月当社調査

そこで、今の若年層にとってより馴染みのあるお酒になることを目指し、「やさしく軽やかな味わい」の「ほろよい〈青いサワー〉」「同〈ビタミックス〉」を発売するとともに、定番９種をリニューアルします。

「ほろよい」はこれからも、「心地よく、くつろげる、やさしいお酒」であり続けることを目指します。

●新定番２種について

新しくなった「ほろよい」を象徴するような、中味・パッケージに仕上げました。

〈青いサワー〉

中味は、スポーツドリンクのような軽やかで爽やかな味わいを目指しました。お酒らしいキレのあるおいしさをお楽しみいただけます。

パッケージは、澄みわたる青空をイメージした爽快なデザインで、商品の特長を訴求しました。

〈ビタミックス〉

中味は、オレンジのすっきりした後味と、マンゴーの満足感がミックスされたやさしく軽やかな味わいをお楽しみいただけます。

パッケージは、黄色とオレンジ色のグラデーションを背景に、果実のイラストと「ビタミンC！」のロゴを配し、中味の特長を訴求しました。

●定番９種について

パッケージは、定番９種それぞれの味わいを象徴する色のグラデーションをベースに、フレーバーのアイコンを上部に配することで、味わいの特長をわかりやすく表現しました。また、今の若年層の嗜好に合わせた「やさしく軽やかな味わい」をパッケージ全体で訴求しています。

〈もも〉の中味は、みずみずしい爽やかな香りと後口の良いすっきりとした白桃の味わいを目指しました。〈レモみかん〉の中味は、レモンとみかんの味わいのバランスはそのままに、より柑橘をすっきり感じられる味わいに仕上げました。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

ほろよい〈青いサワー〉

同〈ビタミックス〉

同〈白いサワー〉

同〈もも〉

同〈レモみかん〉

同〈カシスとオレンジ〉

同〈シュワビタサワー〉

同〈梅酒ソーダ〉

同〈アイスティーサワー〉

同〈白ぶどう〉

同〈グレープ〉

３５０ml・１５９円・３％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日

２０２６年１月中旬以降順次

「ほろよい〈白いサワー〉」「同〈もも〉」「同〈レモみかん〉」

「同〈カシスとオレンジ〉」「同〈シュワビタサワー〉」「同〈梅酒ソーダ〉」

「同〈アイスティーサワー〉」「同〈白ぶどう〉」「同〈グレープ〉」

２０２６年４月１４日（火）

「ほろよい〈青いサワー〉」「同〈ビタミックス〉」

▼発売地域 全国

▼品目 リキュール

▼「ほろよい」ホームページ

http://suntory.jp/HOROYOI/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上