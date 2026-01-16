フェムテック・フェムケアの可能性を探る│2月19日(木)“フェムテックを学ぶ日”に「第4回 JAPAN FEMTECH SUMMIT 2026」を開催！無料チケット申し込み受付スタート

一般社団法人日本フェムテック協会

一般社団法人日本フェムテック協会（代表理事：山田奈央子・関口由紀、所在地：東京都港区、HP：https://j-femtech.com 、以下当協会）は、2021年に設立以降、ウィメンズヘルスリテラシーの向上を目指して、個人および行政や企業に向け啓発活動を行っています。様々な領域におけるフェムテックの課題を抽出し、 次につなげるアクションを考え実践できる人を増やすことを目的に『第4回 JAPAN FEMTECH SUMMIT2026』を開催します。

ー開催に向けてー

2月19日を“フェムテックを学ぶ日”と制定し、2023年より『JAPAN FEMTECH SUMMIT』を毎年開催しております。女性の健康課題に対する関心がますます高まる中、今年も第4回目の開催が決定いたしました。フェムテックを軸に女性特有の健康課題を女性だけでなく男性にも理解していただき、パートナーや同僚、友人など大切な人との対話を通じて相互理解を深める機会として、累計2500名以上の方にご参加いただいております。参加者のマインドに変化をもたらし、女性のみならず全ての人のウェルビーイングの実現に繋がるイベントを目指しています。

「フェム(２)・テッ(10)・ク(９)」を学ぶ日

女性の健康に意識を向けて知識をアップデートしていただくきっかけとなることを願い、「フェム(２)・テッ(10)・ク(９)」と読む語呂合わせが由来となった2月19日を、当協会が“フェムテックを学ぶ日”として2021年に制定いたしました。知識のアップデートを目的としたさまざまな機会を創造していきます。

ーJAPAN FEMTECH SUMMIT 2026 開催概要ー

今年のテーマに『フェムテック・フェムケアの力で ウェルビーイングな社会を創る ～ギャップから共感へ、多様性と相互理解でつなぐ未来～』を掲げ、性差やライフステージの違いを超えた対話の重要性を“多様性”をキーワードに深く掘り下げていきます。

フェムテックは、女性特有の健康問題を明らかにし、解決を目指す重要な分野として、民間企業や行政はもちろん、医療の現場からも注目を集めています。

今年のセッションでは、女性の健康課題を社会問題と考え、組織やモノづくりの視点から新たな事業への取り組みについて、フェムテックの最前線でイノベーションを起こし続けるスペシャリストたちが登壇し、詳しく紐解いていきます。

全国で活躍するフェムテックアンバサダー、フェムテックエキスパート、フェムテックシニアエキスパート（※）をはじめ、企業や地方自治体でフェムテック・フェムケアを推進する方々にとって、新たな学びと気づきが得られる良い機会です。 多様性を受け入れる社会では、一人ひとりの価値観や背景が尊重され、理解し合うことが新たな協力関係を築く基盤となります。未来を変えるためのヒントに満ちたセッションを展開しフェムテックが描く未来の可能性に迫ります。

※フェムテックアンバサダー、フェムテックエキスパート、フェムテックシニアエキスパート

日本フェムテック協会認定資格を保持し、活動を行っているメンバー。

＜実施概要＞

■ イベント名：

JAPAN FEMTECH SUMMIT 2026

■ 主催：

一般社団法人 日本フェムテック協会

■ 協賛：

株式会社あらた

■ 開催日時：

2026年2月19日（木）15:00～17:30（オンライン開催）

■ 参加費：

・2/19(木)オンライン参加チケット： 無料

・2/19(木)オンライン参加チケット+アーカイブ動画： 3000円

JAPAN FEMTECH SUMMIT 2026イベントページ ＞＞https://j-femtech.com/japan-femtech-summit2026/(https://j-femtech.com/japan-femtech-summit2026/)

参加チケットの申し込み＞＞＞https://japanfemtechsummit2026.peatix.com/(https://japanfemtechsummit2026.peatix.com/)

ープログラムー

「フェムテック・フェムケアの力でウェルビーイングな社会を創る

～対話と相互理解で性差から生まれるギャップを埋める！～」

司会：協会顧問/(株)KinTsugi代表取締役 西岡恵子

【コンテンツ】

■ 15:00

オープニングメッセージ



■15：05

１.フェムテックを学ぶ日について

挨拶：協会代表理事/女性泌尿器科専門医 関口由紀



■15：10

２.基調講演（ビデオメッセージ）「女性のウェルビーイングな生き方 ～新時代のリテラシー～」

登壇者：学校法人昭和女子大学 総長 坂東眞理子氏



■15：30

３.セッション１│女性の健康課題解決が企業成長のキー ～組織・商品推進・新規事業の取り組みから見る「理解」で終わらせない実践視点～（仮）

ファシリテーター ：協会代表理事 山田奈央子



■16：00

４.セッション２│女性の健康課題が、個人・組織・社会を変えるには？ ～確かな情報を、変化につなげるヒントと実践知～

登壇者：

教育とメディアのコモンズ・ラボ代表/日本NIE学会常任理事 尾高泉氏

産経新聞社 metropolitana編集部 編集長 日下紗代子氏

東洋学園大学現代経営学部 教授/日本マーケティング学会理事 本庄加代子氏

ファシリテーター ：協会理事/キャリアコンサルタント 市川美和

※登壇者の表記はセッションの発言順に記載しています





■16：30

５.セッション３│女性のヘルスとライフの狭間で揺れる「更年期」の課題と考察

登壇者：

EY Japan DE&Iディレクター/筑波大学 客員教授 梅田惠氏

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐 河裾淳子氏

協会理事/女性医療ジャーナリスト 増田美加

ファシリテーター:協会顧問/(株)ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役社長 西根英一

※登壇者の表記はセッションの発言順に記載しています



■17：00

協賛企業プレゼン/注目企業ピッチ/ジャパンフェムテックサミットアワードの表彰 等

参加チケットの申し込み＞＞＞https://japanfemtechsummit2026.peatix.com/(https://japanfemtechsummit2026.peatix.com/)

※順次、プログラム等の最新情報を追加させていただきます。

『JAPAN FEMTECH SUMMIT 2026』登壇者（一部）

※順次、サイトにて登壇者等の最新情報を追加させていただきます。

【登壇者ご紹介】

■基調講演

坂東眞理子氏 学校法人昭和女子大学 総長

■セッション登壇者 ※五十音順

梅田惠氏 EY Japan DE&Iディレクター/筑波大学 客員教授

尾高泉氏 教育とメディアのコモンズ・ラボ代表/日本NIE学会常任理事/元日本新聞博物館館長

河裾淳子氏 経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐

日下紗代子氏 産経新聞社 metropolitana編集部 編集長

本庄加代子氏 東洋学園大学現代経営学部 教授/日本マーケティング学会 理事

■当協会登壇者 ※登壇順

関口由紀 日本フェムテック協会代表理事/女性泌尿器科専門医/女性医療クリニックLUNAグループ理事長

山田奈央子 日本フェムテック協会代表理事

市川美和 日本フェムテック協会理事/キャリアコンサルタント

増田美加 日本フェムテック協会理事/女性医療ジャーナリスト

西根英一 日本フェムテック協会顧問/株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役社長

■司会

西岡恵子 日本フェムテック協会顧問/株式会社KinTsugi 代表取締役

ー参加方法ー

■お申し込み方法

本イベントへのお申し込みは以下のPeatixページから受け付けています。

お申し込みはこちら :https://japanfemtechsummit2026.peatix.com/

■参加対象

・フェムテック / フェムケアに興味関心のあるすべての方

・フェムテック商品 / サービスの担当者

・社内のフェムテックを推進している経営者 / 人事 / 経営企画 / 女性活躍 / DE&I等の担当者

・官公庁職員 / 自治体職員

■参加資格

１.フェムテック協会認定資格3級※に合格されたフェムテックアンバサダー

２.年齢性別を超えてフェムテックの力で明るく楽しい新しい未来を作りたいと思っている方

- ※日本フェムテック協会認定資格3級について無料で5分で受験可能な15問のウェブテストです。今すぐ以下のボタンから受験いただき、合格するとフェムテックアンバサダーに。その後、本イベントへお申込みください。日本フェムテック協会認定資格3級について :https://j-femtech.com/femcare-l/certificate/l3/jfs2026

3月の国際女性デーに向けたイベントにてコラボレーションが決定！産経新聞社が発行するフリーマガジン「メトロポリターナ」から生まれた「フェムケアプロジェクト」主催のイベントに当協会の有資格者限定コンテンツが登場

「半径５ｍの世界を変える！」をコンセプトに、産経新聞社が発行するフリーマガジン「メトロポリターナ」が2021年に立ち上げた「フェムケアプロジェクト」。この度、フェムケアプロジェクトが国際女性デーに向けて開催するイベントに当協会の有資格者向けコンテンツの実施が決定しました！メトロポリターナー読者150名に加え、日本フェムテック協会の認定資格2級以上保有者50名をご招待。イベント前半は、ゲストや有識者のクロストークをキーコンテンツに集客を行い、後半では、これからの未来をつくるため、意見交換の機会や、アクションにつなげる場を提供します。有資格者の皆さまは是非ご参加ください。

ー概要ー

メトロポリターナ フェムケアプロジェクトEVENT

■日程：2026月3月22日（日）

■主催：産経新聞社メトロポリターナ「Fem Care Project」

■協力：日本フェムテック協会

■会場：スパイラルホール（東京都港区南青山5-6-23）

■来場数：200名

■参加費：無料

コンテンツ（予定）：キーセッション／ワークショップ／交流会／ブース出展、サンプリング

■パートナー

株式会社あらた

■メディアパートナー

メトロポリターナ

からだにいいこと

MOREDOOR

山形放送株式会社

WEHealth

加齢応援マガジンUNATALE

Femtech Press

美容メディアシンデレラフィット

『Wellness Business』

『Fitness Business』

※順不同

メディアパートナーについて

『JAPAN FEMTECH SUMMIT2026』の当日視聴、事前告知、事後レポートなどを希望されるメディアの受付を開始しております。下記フォームより申し込みをお願いいたします。

メディアパートナーのお申し込みはこちら :https://j-femtech.tayori.com/f/mediapartner-2026

パートナー企業の募集について



『JAPAN FEMTECH SUMMIT2026』では、パートナー企業を募集しております。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

パートナー企業のお問合せはこちら :https://j-femtech.tayori.com/form/ca7ed1b85898549d3e74e38a0acec56b2e0a62df

９万５０００人が挑戦しているフェムテック認定資格にチャレンジ！

3級を無料公開中。当協会では、誰でもいつでも5分で受験できる「フェムテック協会認定資格3級（web受験・無料）」を公開しています。

合格するとフェムテックアンバサダーに認定され、認定証書をダウンロードできます。まずはこちらの試験で基礎知識を確認するのがオススメです。

受講はこちら＞https://j-femtech.com/femcare-l/certificate/l3

一般社団法人日本フェムテック協会

Femtech（フェムテック）とは、Female（女性）とTechnology（技術）を組み合わせた造語。女性が抱える健康問題やライフステージの課題を技術で解決する製品・サービスのことを指します。日本では、ムーブメント全体を表現する言葉としても用いられています。そんな中、「女性のライフステージに応じて、どんなときも体と心のバランスをとりながら自分らしく活躍できる社会になってほしい」という発想から企業経営者、医師、ジャーナリスト、開発者を発起人として一般社団法人日本フェムテック協会は2021年7月21日に設立されました。女性特有の悩みの課題解決を行うために、女性の心や体の変化及びホルモンバランスについての正しい知識の啓発活動を行っています（https://j-femtech.com）。



所在地：〒105-0013 東京都港区浜松町 2-13-12 RiseWell ビル3階

事業内容：フェムテック認定資格試験や研修プログラム等の展開

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ

一般社団法人日本フェムテック協会 広報

メール：pr@j-femtech.com

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人日本フェムテック協会 事務局

メール：info@j-femtech.com