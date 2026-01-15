KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、当社が展開するAIアイドルプロジェクト「ゆめかいろプロダクション」において、5人組AIアイドルのセンターでありAIによって音声・表情・発話が生成される『ゆめみなな』が2026年2月15日（日）にデビューし、初配信を行うことを発表します。

AIアイドル『ゆめみなな』2026年2月15日（日）にデビュー配信決定― 完全AIによる初配信を実施 ―

またデビューに先駆けて、本日より『ゆめみなな』公式YouTubeチャンネルを開設し、ティザー動画を公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r4XefV39210 ]

『ゆめみなな』公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Yumeminana

公式サイト：http://yumekairo.ai-ent.klab.com/

公式X：https://x.com/yumeminana_VT

ゆめかいろプロダクションについて

「ゆめかいろプロダクション」は「AIを活用してファンとともに創り出すアイドル」をコンセプトにKLabが展開するAI VTuberプロダクションです。

これまでに、本プロジェクトの第1期生となる 5人組AIアイドルのビジュアル公開 や、SNSでの投稿内容（イラスト・コメント・アイデアなど）をAIが学習しキャラクターの世界観やビジュアルに反映する共創型企画「みんながプロデューサー（#みんプロ）」 の実施、さらに、ハイパーリアルなビジュアルや2Dビジュアルなど多面的に活動する 「マルチディメンション構想」 などを順次発表してまいりました。

『ゆめみなな』について

「ゆめかいろプロダクション」第1期生となる 5人組AIアイドルのセンターで、AIによって音声・表情・発話が生成されるAI VTuberです。

『ゆめみなな』プロフィール

「みんなの夢を応援する、夜空の案内人」

皆さんが抱いている小さな夢や目標、そして叶えたい未来を、七色の星の光で照らし、応援します。