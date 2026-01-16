「鹿児島車両センターディーゼル機関車見学会」開催！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州鹿児島支社では、鹿児島車両センターに所属している「DE10形ディーゼル機関車」が新型の「DD200形ディーゼル機関車」に置き換えとなることに伴い、同センターで「さらば鹿児島のDE10！鹿児島車両センターディーゼル機関車見学会」を開催します。新旧２機の機関車を並べて展示し、運転台の見学にご案内します。長らく活躍したディーゼル機関車の新旧交代の瞬間にあなたも立ち会ってみませんか。多くのお客さまのご来場をお待ちしております。

DE10形ディーゼル機関車（DE10 1755）DD200形ディーゼル機関車（DD200 703）

１ 開催日時

2026年２月１日（日） 【午前の部】10：00～12：00 【午後の部】13：00～15：00

２ 開催場所

JR九州 鹿児島車両センター（鹿児島中央駅から徒歩約15分）

３ 主な内容

・鹿児島車両センター所属のDE10形と新型のDD200形のディーゼル機関車２機を並べて展示

・DE10形とDD200形の運転台の見学にご案内（お一人様各約２分）

・エンジン起動、前照灯の点灯、汽笛の吹鳴の実演

・宮崎地区で活躍する貴重な713系電車（外観）の見学にご案内

４ 参加費

大人（中学生以上）：10,000円 こども（小学生）：5,000円

※安全上の理由により、18歳未満のお客さまは保護者の同伴（人数分の予約）が必要です。また、小学生未満のお子さまを同伴での参加はできません。

５ 募集人員

午前・午後の部とも20名様

６ お申し込み方法

インターネット予約（クレジットカード決済限定）にて先着順といたします。

詳細を見る :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/102196?page=1

【予約開始日時】 2026 年１月16日（金）12：00

７ 取消・参加者変更について

参加日８日前の 17：00 まで無手数料にて取消可能です。それ以降の取消・返金はできません。 また、参加者の変更はできませんので、取消後の再予約となります。

※当日受付で本人確認書類をご提示いただきます。 申込情報と参加者が異なる場合はご参加をお断りいたしますので、あらかじめご了承ください。

８ 参加に関するご注意

・受付時間までに鹿児島車両センターにお越しいただけない場合はご参加いただけません。

・車両センター内に駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

・車両センター内に喫煙所はございません。

・安全確保の都合上、ご参加のお客さまにはヘルメットをご着用いただきます。

・雨天時はお客さまご自身にて雨具等のご準備をお願いします。

・スカート等の裾の広がっている服、ヒールの高い靴、サンダル、厚底の靴をご着用の方はご参加いただけません。また、衣服が油等で汚れる場合がありますのでご注意ください。

・お客さまの不注意などによる事故・ケガならびに衣服や携行品等の損壊・汚損については責任を負いかねます。

・車両センター内には脚立等の大きな荷物は持ち込めません。

・車両の前照灯の変更などの個別のご要望にはお応えできない場合がございます。

・車両部品販売はございません。

・撮影箇所以外の立ち入り、ご見学はできません。

・当日の天候状況や運行状況などにより、予定が変更・中止となる場合があります。

・当日は、記録・ＰＲ用に撮影・録音を行います。また、テレビ局等のメディアによる撮影がある場合がございます。

９ お問合せ先

ＪＲ九州トラベルデスク（hojin.reception-counter@jrkyushu.co.jp）

営業時間 9：30～12：30、13：30～16：00 ※土日祝日休業

※お問合せはメールでのみ承ります。