¡Ú¹âÎØ¥¨¥ê¥¢¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÛÅÔ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÉ÷²í¤Êºù·Ê¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸Þ´¶¤Ç½Õ¤òÌ£¤ï¤¦¡Ö¹âÎØ ºù¤Þ¤Ä¤ê2026¡×º£Ç¯¤â³«ºÅ
1Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤â²Ú¤ä¤°½Õ¤ÎÆüËÜÄí±à
¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¤µ¤¯¤é¥¿¥ïーÅìµþ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ¡¢¹âÎØ ²Ö¹áÏ©¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ3-13-1¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¹â¶¶Ä÷µ×¡Ë¤Ï¡¢17¼ïÎàÌó210ËÜ¤â¤Îºù¤¬½ç¼¡ÆüËÜÄí±à¤Ëºé¤¸Ø¤ë2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¹âÎØ ºù¤Þ¤Ä¤ê2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÊÀî±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹âÎØ¥¨¥ê¥¢¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¼«Á³¤ÈÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡¢ÃÝ¤¢¤«¤ê¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÌó20,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÆüËÜÄí±à¤òÍ¤·¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¤½Õ¤ò¹ð¤²¤ë2·î¾å½Ü¤Î²ÏÄÅºù¤Î³«²Ö¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢À÷°æµÈÌî¤ä»Þ¿âºù¤Ê¤É¤Îºù¤¬¼¡¡¹¤È²Ö³«¤¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éºù¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÀä·Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡È¹âÎØ»þ´Ö¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ËÜÇ¯¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¹âÎØ ºù¤Þ¤Ä¤ê2026¡×¡£º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤È¤Ê¤ëµþÅÔ»Ô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤¿ÅÁÅýÊ¸²½ÂÎ¸³¤ä¡¢ºù¤Î²¼¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥âー¥Ë¥ó¥°¥è¥¬¤Ê¤É¡¢Æü¿ô¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Ç¤¤ëÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±ÂÎ¸³¤ä¡¢Áë°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëºù·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤ª²Ö¸«Ä«¿©¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡¢½Õ¤ÎÌ£³Ð¤¬ºÌ¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥á¥Ë¥åー¤È¤È¤â¤Ë¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¡¢ºù¤ÎÀä·Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÃã¡¦ËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½é½ÐÅ¹¤ä¡¢Åì³¤Âç³ØÉíÂ°¹âÎØÂæ¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤òÆüËÜÄí±à¤Ç½é³«ºÅ¤·¡¢¸Þ´¶¤Ç½Õ¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ñ³¤¯¤âÈþ¤·¤¤ºù¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÏÂ¤é¤°É÷²í¤Ê¹âÎØ»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¦¥ó¥¸ ¸÷ÌÀ¡Ö¤Ï¤ó¤Ê¤ê¾®È¢¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ö¹âÎØ ºù¤Þ¤Ä¤ê 2026¡×³µÍ×
¡Ú´ü ´Ö¡Û 2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë ¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆüÄø¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâ ÍÆ¡Û ³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È(µþÅÔ»Ô¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°¥è¥¬ Â¾)¡¢ºù¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹½Õ¤ÎÈþ¿©¥á¥Ë¥åー¡¢Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/sakuramatsuri/
¡ÖKYOTO in TOKYO presented by µþÅÔ´Û¡×¤ÇÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë
¡ÚÆü Äø¡Û 3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú²ñ ¾ì¡Û ¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¤µ¤¯¤é¥¿¥ïーÅìµþ 2F ¡Ö¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¡×
¢¨¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï»öÁ°¤´Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤´Í½Ìó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÅöÆü»²²Ã¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
µþ²Û»Ò¤Å¤¯¤êÂÎ¸³
µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ë¤è¤ë¡¢2¼ïÎà¤Îºù¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿À¸²Û»Ò¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»þ ´Ö¡Û£±.11:00A.M. £².1:00P.M. £³.2:00P.M.
¡¡¡¡¡¡¡¡ £´.3:00P.M. £µ.4:00P.M. (³Æ²óÌó50Ê¬)
¡ÚÎÁ ¶â¡Û\3,500
¡Ú¶¨ ÎÏ¡Û¤«¤®¿Ó(¤«¤®¤¸¤ó)¡¢µµ²°Â§¹î(¤«¤á¤ä¤Î¤ê¤«¤Ä)¡¢
ÀéËÜ¶ÌÔè¸®(¤»¤ó¤Ü¤ó¤¿¤Þ¤¸¤å¤±¤ó)
µþ²Û»Ò¤Å¤¯¤êÂÎ¸³
¤«¤®¿Ó¡¢µµ²°Â§¹î¡¢ÀéËÜ¶ÌÔè¸®
µþÅÔ¤Î¾åÀ¸²Û»Ò¤ä´³²Û»Ò¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦¡¢µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¤Î¥Ï¥ó¥³ºî¤ê¡¦ä¿¹ï¡Ê¤Æ¤ó¤³¤¯¡ËÂÎ¸³¡ãÍ§ÁµÂÞ¡¦Îý¤ê¼ëÆùÉÕ¤¡ä
ºù¿§¤ÎÀÐ°õºà¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê1Ê¸»ú¤òÄ¦¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ÎÀÐ¤Î¥Ï¥ó¥³ºî¤ê¤òËÜ³ÊÅª¤Ê¹©Äø¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´°À®ÉÊ¤ÏºùÊÁ¤ÎÍ§ÁµÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»þ ´Ö¡Û£±.11:00A.M. £².1:30P.M. £³.3:00P.M. (³Æ²ó60～90Ê¬)
¡ÚÎÁ ¶â¡Û\4,400
¡¡¢¨10ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨ ÎÏ¡Û²ÏÀ¯°õË¼¡Ê¤«¤ï¤Þ¤µ¤¤¤ó¤Ü¤¦¡Ë
ÀÐ¤Î¥Ï¥ó¥³ºî¤ê¡¦ä¿¹ïÂÎ¸³
²ÏÀ¯°õË¼
µþÅÔ¤Î¸æ½ê¤ÈÆó¾ò¾ë¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë°õ¾ÏÅ¹¡£¸Ä¿Í¤äË¡¿Í¤Î¼Â°õ¤ä¶ä¹Ô°õ¡¢¥´¥à°õ¤Ê¤É¤Î¼ÂÍÑ°õ¡¢ÀÐ¤ÎÍî´¾°õ¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤ä·Ý½Ñ¤Î°õ¤òÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¡£ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë¥Ï¥ó¥³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íæîï¡Ê¤é¤Ç¤ó¡Ë¥³ー¥¹¥¿ー¸¦¤®½Ð¤·ÂÎ¸³
¥³ー¥¹¥¿ー¤ËÅÉ¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿³¤ò¸¦¤®½Ð¤¹ÂÎ¸³¡£Å·Á³¤ÎÍæîï¤ÎÈþ¤·¤¤µ±¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼¿ÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤«¤Ö¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ê¤¯¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»þ ´Ö¡Û£±.11:00A.M. £².1:00P.M. £³.2:00P.M.
¡¡¡¡¡¡¡¡ £´.3:00P.M. £µ.4:00P.M.¡¡(³Æ²óÌó30Ê¬)
¡ÚÎÁ ¶â¡Û\3,000
¡Ú¶¨ ÎÏ¡ÛÍ¸Â²ñ¼ÒNao¼¿¹©Ë¼
Íæîï¥³ー¥¹¥¿ー¸¦¤®½Ð¤·ÂÎ¸³
Í¸Â²ñ¼ÒNao¼¿¹©Ë¼
¼¿¹©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëµ»½Ñ¤òÊÝ»ý¤·¼Ò»û¤ÎÊ¸²½ºâ¤Ë¤ª¤±¤ë½¤Á¶½¤Éü¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹©Ë¼¡£
Åö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¼¿¹©¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼êË¡¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºù¤Î²¼¤Ç¿´¿È¤¬À°¤¦Ä«¤Î¥è¥¬¥ì¥Ã¥¹¥ó
SAKURA morning YOGA
SAKURA morning YOGA
¥Û¥Ã¥È¥¹¥àー¥¸ー
¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÄ«¤Î¸÷¤Èºù¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤¬À°¤¦¥è¥¬ÂÎ¸³¤ò¡£
¥è¥¬¤Î¸å¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¥È¥¹¥àー¥¸ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü Äø¡Û3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¢¨»öÁ°¤´Í½ÌóÀ©
¡Ú»þ ´Ö¡Û9:00A.M.～10:30A.M.
¡Ú²ñ ¾ì¡ÛÆüËÜÄí±àÆâ¡¡¢¨±«Å·»þ¤Ï¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¤µ¤¯¤é¥¿¥ïーÅìµþ 2F ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢
¡ÚÎÁ ¶â¡Û\5,000
¡Ú¹Ö »Õ¡ÛTSUBAKI¡Ê¤Ä¤Ð¤¤â¤È ¤¢¤¤³¡Ë
TSUBAKI
2016Ç¯¤«¤é»ØÆ³¤ò³«»Ï¡£½é¿´¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ä¹ñÀÒ¡¢ÀÊÌ´Ø·¸¤Ê¤¯¥è¥¬¤òÄÌ¤·¤Æ ¡Ø¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¡Ù ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥¹¤òÅ¸³«¡£
OM Yoga Àµ¼°»ØÆ³¼Ô
¼ê¤Ö¤é¤Ç³Ú¤·¤àÃåÉÕ¤±ÂÎ¸³
ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±ÂÎ¸³
¼ê¤Ö¤é¤ÇÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÃåÊª»Ñ¤Ç½Õà¥Ì¡¤ÊÆüËÜÄí±à¤Î»¶ºö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆü Äø¡Û3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ¢¨½ü³°Æü¡§Ëè½µ¿åÍËÆü¡¡¢¨»öÁ°¤´Í½ÌóÀ©
¡Ú²ñ ¾ì¡Û¹ñºÝ´Û¥Ñ¥ßー¥ë 2F ¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª
¡ÚÎÁ ¶â¡Û¡ã¥ì¥ó¥¿¥ë¡ä°ìÈÌ \19,800¡¿¤´½ÉÇñ¼Ô¤µ¤Þ \17,820
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ã¹Ø¡¡¡¡Æþ¡ä°ìÈÌ \47,300¡¿¤´½ÉÇñ¼Ô¤µ¤Þ \42,570
ÃåÊª»Ñ¤Ç¤ª²Ö¸«¤òËþµÊ
¹áÊ¸²½¤ÎÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤ë
¤ª¹á¤Î¤³¤È¤³¤È¥ï¥´¥ó
¤ª¹á¤ÎÀìÌçÅ¹¾¾±ÉÆ²¤Î°ÜÆ°ÈÎÇä¼Ö¤¬ÆüËÜÄí±à¤Ëº£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£
Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¤ª¹á¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡Ö·°¥¬¥Á¥ã¡×¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü Äø¡Û3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ ´Ö¡Û12:00NOON～6:00P.M.
¡Ú²ñ ¾ì¡ÛÆüËÜÄí±àÆâ
¡Ú¶¨ ÎÏ¡Û¾¾±ÉÆ²
¤ª¹á¤Î¤³¤È¤³¤È¥ï¥´¥ó
¾¾±ÉÆ²
ÁÏ¶ÈÌó300Ç¯¤Î¤ª¹á¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¾¾±ÉÆ²¡×¡£ÆüËÜ¤Î¹áÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÅÁÅý¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¹á¤ê¤¢¤ëË¤«¤ÊÊë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Õ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤¹¤ë½é³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
ËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¤ªÃã¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤ªÃã²°¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÆüËÜÄí±à¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ºù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À½Õ¤é¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢
¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü Äø¡Û3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü(Æü)¡¢28Æü(ÅÚ)¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ ´Ö¡Û1:00P.M.～7:00P.M.
¡Ú²ñ ¾ì¡ÛÆüËÜÄí±àÆâ
¡Ú¶¨ ÎÏ¡ÛÂçÀî±à
¤ªÃã²°¡ÖÂçÀî±à¡×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
ÂçÀî±à
ÆüËÜÃã¡¦ÀéÍÕÌ¾»ºÉÊ¤ÎÀìÌçÅ¹¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÀÅ²¬¸©»º¤Î¤ªÃã¤òÆÈ¼«¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¡£
ÆüËÜÃã¥¹¥¿¥ó¥É¤È¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç¤ªÃã¡¦ËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¼ê·Ú¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù¶Á¡Ê¤µ¤¯¤é¤Ò¤Ó¤¯¡Ë¥³¥ó¥µー¥È
Åì³¤Âç³ØÉÕÂ°¹âÎØÂæ¹âÅù³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤ÈÆüËÜÄí±à¤Îºù¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
³ØÀ¸¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¤·¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤¬±é½Ð¤¹¤ë¡¢Í¥²í¤Ê½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆü Äø¡Û4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»þ ´Ö¡Û4:00P.M.～4:30P.M.
¡Ú²ñ ¾ì¡ÛÆüËÜÄí±àÆâ ¢¨±«Å·»þ¤Ï²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ÑÍ÷¥¹¥Úー¥¹¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åì³¤Âç³ØÉÕÂ°¹âÎØÂæ¹âÅù³Ø¹» ¿áÁÕ³ÚÉô
Àä·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤ª²Ö¸«¥¹¥Æ¥¤
SAKURA View Stay～¥¤¥ó¥ëー¥àÄ«¿©ÉÕ¤～¡Ú²ñ°÷¤µ¤Þ¸ÂÄê¡Û
¤ªÉô²°¤ÎÁë°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëºù¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢
Í¥²í¤Ê¤´Ä«¿©¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤Î¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¡Û¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¤µ¤¯¤é¥¿¥ïーÅìµþ
¡ÚÆü Äø¡Û3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë～4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÎÁ ¶â¡Û1Ì¾¤µ¤Þ \51,870¤è¤ê (1¼¼2Ì¾¤µ¤Þ¤´ÍøÍÑ»þ)
¢¨¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡¢½ÉÇñÀÇÊÌÅÓ
¡ü¤ªÌä¹ç¤»¡¡TEL¡§03-5798-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤Çºù·Ê¿§¤òËþµÊ
ºÌ¤êË¤«¤Ê½Õ¤ÎÈþ¿©
¡ÚÆü Äø¡Û3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ã»·ÉßÀÊ¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ä¡ÖÈ¬½Å¡×¥³ー¥¹
¡ÖÈ¬½Å¡×
ºùÅ·°æ¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ç¥³ー¥¹¤ò³Ú¤·¤à
ºù¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë»·ÉßÀÊ¤Ç¡¢¿À¸Í¥Óー¥Õ¤ä»³³¤¤Î¹¬¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹ìÔÂô¤Ê¤ª²Ö¸«¤ò¡£
´¥ÇÕ¤Î¥°¥é¥¹¥í¥¼¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ì ½ê¡ÛÅ´ÈÄ¾Æ ·Ë ¡Ö»·ÉßÀÊ¡× (ÆüËÜÄí±àÆâ) ¢¨±«Å·»þ¤ÏÅ¹Æâ¤Î¤ªÀÊ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎÁ ¶â¡Û1Ì¾¤µ¤Þ \52,000¡¡¢¨¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌÅÓ
¤Ï¤ó¤Ê¤ê¾®È¢
¥·¥§¥Õ¤È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ìÔÂô¤ÊÈþ¿©¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£
ºùºé¤¯ÆüËÜÄí±à¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ì ½ê¡Û¥é¥¦¥ó¥¸ ¸÷ÌÀ (¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ 1F)
¡ÚÎÁ ¶â¡Û1Ì¾¤µ¤Þ \11,500¡¡¢¨¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌÅÓ
¥é¥¦¥ó¥¸ ¸÷ÌÀ¡Ö¤Ï¤ó¤Ê¤ê¾®È¢¡×
¡ü¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥×¥é¥ó¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡¡TEL:03-3447-1139 (¼õÉÕ»þ´Ö 10:00A.M.～6:00P.M.)
Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢8ÉÊÌÜ¡Ê¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£8ÉÊÌÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³«²Ö¾õ¶·¤Ë¤è¤êºù¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¡Ê1·î16Æü¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£