47都道府県約270種の香りを体験企画展「和精油紀行ー香りでめぐる、日本の情景」 2月17日（火）〜4月25日（土）、原宿にて開催

１ 企画展示



北海道から沖縄まで、47都道府県約270種の精油の香りを体験できます。懐かしいふるさとや思い出の地に思いを馳せ、精油が生まれた各地の自然や気候、生産者のこだわりなどに触れることで、日本の魅力を改めて体感いただく展示です。



２ 映像展示



各地の自然環境や精油製造の様子を映像でご覧いただけます。



３ ワークショップ



記憶に残る「日本の風景」を香りで表現し、リードディフューザーやファブリック＆ルームミストを作るワークショップ。展示でご紹介している100種以上の和精油の中から好きな香りを選んでつくることができます。



＊リードディフューザー



開催日 ：会期中の火曜日、水曜日、木曜日



料金 （入館料込）：一般／5,170円、AEAJ会員／4,400円



高校生、18歳未満の方、障がい者手帳をお持ちの方／4,620円



＊ファブリック＆ルームミスト



開催日 ：会期中の金曜日、土曜日



料金 （入館料込）：一般／4,070円、AEAJ会員／3,300円



高校生、18歳未満の方、障がい者手帳をお持ちの方／3,520円



４ セミナー



各地の和精油生産者によるセミナーを実施。和精油の生産に取り組むきっかけや抽出法のこだわり、おすすめの使い方など、生産者ならではのお話を伺います。



5 ショップ



約120種の和精油を会場内で販売します。展示で体験した香りを、実際に暮らしの中で楽しんでいただける機会を設け、和精油との出会いを日常へとつなげます。



＜AEAJグリーンテラスについて＞



世界最大規模のアロマテラピー団体である公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）が、アロマテラピーの魅力をより多くの方々に体感いただき、香り豊かな「アロマ環境」を守るための情報発信を行う基幹施設として、2023年2月にオープン。植物の恵みである精油がもつ力と可能性を、さまざまなコンテンツを通してご紹介します。国産ヒノキの組積構造が印象的な空間は、建築家 隈研吾氏によるもの。ここに集うひとびとの健康と快適性、そして未来の地球環境のため、CO₂の削減や資源の循環、生物多様性などにも配慮しています。2024年1月に、ウッドシティTOKYOモデル建築賞「最優秀賞」を受賞。