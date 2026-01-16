こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
47都道府県約270種の香りを体験企画展「和精油紀行ー香りでめぐる、日本の情景」 2月17日（火）〜4月25日（土）、原宿にて開催
公益社団法 日本アロマ環境協会（略称AEAJ、東京都渋谷区）は、企画展「和精油紀行―香りでめぐる、日本の情景」を2026年2月17日（火）〜4月25日（土）にAEAJグリーンテラスにて開催いたします。日本で育った植物から生まれた「和精油」の香り体験を通じて、各地の風土や特産物の魅力を再発見していただく企画展です。
さらに会期中は、展示と連動したワークショップや販売コーナー、各地の和精油生産者による セミナーも開催予定です。展示・体験・学びを通じて、香りの背景にある日本の自然、地域資源、人びとの暮らしを立体的に伝えます。AEAJは本企画を通じて、和精油の認知向上と興味喚起を図るとともに、精油を通じた地域資源の活用や、環境に配慮したアロマテラピー文化の発展に寄与してまいります。
＜開催概要＞
＜ご取材および報道関係者の方のご参加について＞
下記までお問い合わせください。
本件に関するお問合わせ先
公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
広報担当
E-mail: aeaj-pr@aromakankyo.or.jp
アロマ関連情報をお探しの際はお気軽にAEAJにご連絡ください。
関連リンク
AEAJグリーンテラス特設サイト
https://greenterrace.aromakankyo.or.jp
AEAJグリーンテラスで開催中のイベント一覧
https://greenterrace.aromakankyo.or.jp/event/
アロマの総合情報サイト『sense of AROMA』
https://media.aromakankyo.or.jp/senseofaroma/
