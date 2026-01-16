ＪＡタウン「お肉の宅配 肉市場」がリニューアルオープン！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に出店する「お肉の宅配 肉市場」は、2026年１月１６日リニューアルオープンいたします。リニューアルを記念して、特別価格の商品の販売や「お肉の宅配 肉市場 黒毛和牛肉味噌」が当たるキャンペーンを開催いたします。

■お肉の宅配 肉市場 リニューアルオープンキャンペーン概要

開催期間：2026年１月１６日（金）１３時００分～２月１日（日）２３時５９分

内 容：①特別価格の商品を販売！

②期間中に「お肉の宅配 肉市場」内で1度の注文で5,000円以上購入された方から抽選で５０名様に「お肉の宅配 肉市場 黒毛和牛肉味噌」をプレゼント！

備 考：キャンペーン賞品の発送をもって当選とさせていただきます。

キャンペーン賞品は別送となります。

■お肉の宅配 肉市場 リニューアルオープン記念特別商品

和牛入り！！鍋用お肉詰合せセット（冷凍国産牛豚）

国産黒毛和牛肩ロース４００ｇ、国産牛肩ロース３００ｇ、国産豚ロース４００ｇが入った鍋用お肉詰合せセット！言わずとしれた上質な脂の旨みを持つ和牛、赤身でさっぱりと食べられる国産牛、定番の美味しさを持つ国産豚がこの詰合せセットだけで味わえる！

九州銘柄牛豚生ハンバーグ5種食べ比べセット(計10個)

九州の銘柄和牛【博多和牛】【佐賀牛】【くまもとあか牛】【鹿児島黒牛】と銘柄豚【鹿児島県産黒豚】の全５種類の生ハンバーグを詰め合わせた特別商品です。

もう切れてますよ！国産牛 小腸 （500ｇ×5パック）

１袋でモツ鍋ならたっぷり４人前！それが５袋入っているので、なんと２０人前のモツ鍋が楽しめます！

【おすすめメニュー】

小腸は、ぷるぷるの食感と程よくついた脂が美味しく、焼き・鍋ともにおすすめです。味付けはしておりませんので、お好みに合わせてお召し上がり下さい。

国産牛もつ＋あごだし鍋つゆ＋麺 (３～４人前)

もつ鍋セットです。国産牛"もつ"に鍋つゆのセットに！今回は麺を特別につけます！

☆国産牛のもつ鍋セットになります☆

・国産牛小腸５００ｇ×１

・あごだし鍋つゆ６０ｇ×２

・ちゃんぽん麺２００ｇ×１

※国産牛もつ＋あごだし鍋つゆ＋麺 (６～８人前)の規格もございます。

【業務用】チルド 国産黒毛和牛 ランプ

最近、焼肉屋さんではこの名前を見ることも多くなってきた知る人ぞ知る、レアな部位。国産黒毛和牛のランプをランプとイチボ、ラムボソに分けた３分割１セット規格ですので用途に応じて使いやすさ抜群！

【業務用】チルド 国産交雑牛 ランプ

最近、焼肉屋さんではこの名前を見ることも多くなってきた知る人ぞ知る、レアな部位。

２分割１セット規格ですので、用途に応じて使いやすさ抜群です！

【化粧箱入り】飛騨牛ロースステーキ2枚

岐阜県から、飛騨牛の中でも最上級の肉質等級、５等級のお肉をお届け致します。きめが細かく肉質に優れたロース肉のステーキは、たいへんジューシーで香りが良く、肉の旨味を引き立てます。

■「お肉の宅配 肉市場」

ＪＡタウン「お肉の宅配 肉市場」は、生産者と消費者の皆さんをつなぐ「懸け橋」としてＪＡ全農ミートフーズ株式会社が食肉調達ネットワークを活かして運営するおいしいお肉や加工品を購入できるショップです。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

