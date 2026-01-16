金沢工業大学では「プロジェクトデザイン教育」という問題発見・解決型の教育を教育の主柱に位置づけています。

このたび経営情報学科２年生が後学期の「プロジェクトデザイン実践」において、野々市市から提供された課題に取り組み、提案内容が優れた３つの学生班が野々市市に提案を行います。

■日時： 1月20日（火） 16時～17時

■場所： 野々市市役所2階 ホール椿

■内容： 野々市市長（または副市長）への活動報告

■発表内容

(1) 題目：『公民館憩いの場計画』におけるコンポスト体験会の実施

内容：公民館の利用促進を目的とする小学生の学びの場提供プロジェクト

(2) 題目：我ら野々市インス隊！？

内容：野々市市公式LINE友だち獲得に向けた学生主体SNSプロジェクト

(3) 題目：『健康のみち』魅力発見！動画プロジェクト

内容：健康のみち利用促進のための動画プロジェクト

◎プロジェクトデザイン実践（学部２年次 後学期）

市がテーマとして提供した地域課題の解決に向け、解決策のアイデアを実際に具体化して実験を行い、解決策はユーザーが求めているものなのかどうか検証・評価し、実行可能な解決策を考えだす授業。





学生たちは野々市市職員にヒアリングを行い、課題を明確にしていった。

（野々市市役所 2025年11月4日）