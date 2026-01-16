食品産業の海外展開に向けた人材育成・発掘に関する情報交換会を開催！
農林水産省は、令和8年2月20日（金曜日）、経済産業省別館の各省庁共用235会議室において食品産業の海外展開に関するネットワーキング会合（主催：グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会）を開催します。
今回の会合では、外食産業や食品製造業の海外展開に当たって課題とされる人材育成・発掘について、地域の中核企業を対象としたラウンドテーブル会合を開催し、先進事例の共有と課題への対応策を討論します。海外展開に関心をお持ちの皆様や検討中の食品産業関係者の皆様は、是非ご参加ください。
1． 概要
グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会においては、例年、食品関連企業の海外展開の機会を増大するための一助として、セミナー開催やミッション派遣を行っています。
今回は、外食産業や食品製造業の海外展開に当たって課題とされる人材育成・発掘について、地域の中核企業を対象としたラウンドテーブル会合を開催し、先進事例の共有と課題への対応策を討論します。
また、令和8年度にGFVC推進官民協議会に人材育成・発掘部会を設置することも視野に入れ、今後の活動についてブレインストーミングを行います。
2． セミナー内容
【タイトル】食品産業の海外展開に関するネットワーキング会合
【日時】令和8年2月20日（金曜日）16時00分から17時30分まで
【形式】対面
【会場】経済産業省別館2階 各省庁共用235会議室
（東京都千代田区霞が関1丁目3-1）
3． プログラム
1.冒頭挨拶
＜登壇＞
農林水産省輸出・国際局輸出促進審議官 三野敏克
2. 話題提供 海外展開における最新トレンドと課題
＜登壇＞
Nomura Research Institute (NRI) Singapore コンサルティング部長 佐野啓介氏
3. 先進企業からの事例共有
（1） 日本食ビジネスの世界への可能性
<登壇>
株式会社麺食代表取締役社長 中原誠氏
（2） 地域発 冷凍パンメーカーの海外市場への挑戦
<登壇>
株式会社スタイルブレッド取締役 川島諒一氏
4. 関係団体及びGFVC推進官民協議会の取組
<登壇>
一般社団法人日本フードビジネス国際化協会（JIFA）理事 杉山尚美氏
農林水産省輸出・国際局海外需要開拓グループ国際情報分析官 大川幸樹
5. ディスカッション 参加者による自己紹介、質疑応答等
＜モデレータ＞
Nomura Research Institute (NRI) Singapore コンサルティング部長 佐野啓介氏
閉会後、農林水産省内の「あふ食堂」にて会費制の交流会を開催します。
（注）上記の内容は現時点の予定であり、今後変更となる可能性がございます。
4． ご参加を希望される皆様へ
（1） 申込方法及び申込締切 次の申込フォームに必要事項を明記の上、お申込みください。
本セミナーは対面参加のみとなっており、オンライン配信はございません。
【申込ページURL】
セミナー参加登録：こちらのページよりお申し込みください（外部リンク）
【申込期間】
令和8年1月16日（金曜日）から2月18日（水曜日）17時00まで
※本セミナーは、GFVC推進官民協議会会員に限らずご参加いただけます。ただし、参加申込人数が定員（50名程度）に達した場合、締切前に申込受付を終了させていただく場合がございます。
（2） 参加される皆様へ 次の留意事項を遵守してください。これらを守らない場合は、参加をお断りすることがあります。 ・会議を撮影、録音しないこと ・会議の進行を妨げる行為を行わないこと
5． 報道関係者の皆様へ
取材を希望される方は、「4. ご参加を希望される皆様へ」に記載の申込フォームによるお申込みの際、自由記載欄にその旨を併せて記載ください。
6． 添付資料
開催チラシ(PDF : 1,059KB)