SEVENTEEN他3アーティストのVR「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION -VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」キャンペーン情報公開！

ぴあ株式会社

東京都文京区、東京ドームシティ Gallery AaMoにて明日1月17日（土）から開催される、「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」のキャンペーン情報を解禁いたします。

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」は、2021年～2023年までTHE FACT MUSIC AWARDS(TMA)に出演したアーティストの音楽やパフォーマンスの魅力を、VR SHOW体験、展示、グッズショップなどを通じて、コンサートとは異なる楽しみを感じる特別な空間として設計した、体験型エキシビション。

公式サイト :https://vr-exh.jp/チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/

【キャンペーンの実施が決定！】

VISION FESTAの開催を記念して、会期中に各種キャンペーンを実施することが決定いたしました。

キャンペーンでよりお得にVISION FESTAを楽しみましょう！

なお、内容は予告なく変更・追加となる場合がございます。また、今後新たなキャンペーンを実施する可能性もございますので、最新情報は随時オフィシャルサイトおよび公式SNSをご確認ください。

※各キャンペーンの詳細・最新情報は、必ずオフィシャルサイトをご確認ください。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

■第1弾：指定ハッシュタグ投稿キャンペーン

抽選でお好きなイベント限定オリジナルグッズ1つプレゼント！

期間中、指定のハッシュタグを付けてSNSに投稿していただいた方の中から、抽選で100名様に、お好きなイベント会場限定グッズ1点をプレゼントいたします。

イベントの感想や会場の様子など、ぜひご投稿ください。

▼ 実施期間

2026年1月17日（土）～ 2026年2月15日（日）

▼ 当選発表

2026年2月18日（水）

▼ 当選連絡方法

当選された方には、公式アカウントよりDM（ダイレクトメッセージ）にてご連絡いたします。

▼ 指定ハッシュタグ

#VISIONFESTA

#VF

▼あなたの推しグループを選んで投稿！

#VISIONFESTAでSEVENTEENを応援

#VISIONFESTAでTXTを応援

#VISIONFESTAでENHYPENを応援

#VISIONFESTAでBOYNEXTDOORを応援

詳細はオフィシャルサイトをチェック！ https://vr-exh.jp/(https://vr-exh.jp/)

▼ 注意事項

・本キャンペーンは、公開設定のSNSアカウントでの投稿のみ対象となります。

・当選連絡時、一定期間内（3日以内）にご返信がない場合、当選は無効となる場合がございます。

・当選権利の譲渡・換金・転売はできません。

・投稿内容が公序良俗に反する場合や、運営が不適切と判断した場合は抽選対象外となります。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更・中止となる場合がございます。

■第2弾： 推しWeek（トレーディングカードキャンペーン）

本期間中は、入場特典「他アーティスト」分のフォトカードについて、推しグループの指定が可能となるキャンペーンを実施いたします。

※グループ内のメンバーはランダムでのお渡しとなります。

※メンバーの指定はできません。

▼ 実施期間

2026年2月2日（月）～ 2026年2月8日（日）

▼入場特典内容

・前売券特典 ランダムフォトカード3枚（SEVENTEEN：2枚／他アーティスト：1枚）

・当日券特典 ランダムフォトカード2枚（SEVENTEEN：1枚／他アーティスト：1枚）

前売券特典・当日券特典ともに、「他アーティスト：1枚」分のフォトカードにつきまして、グループの選択が可能となります。

▼ 推しWeek 注意事項

・フォトカードはランダム配布となります。

・在庫状況により、ご希望のグループをお選びいただけない場合がございます。

・不良品交換は、お渡し当日のみ対応可能です。

・お客様ご自身のバインダー等から取り出されたフォトカードは、交換対象外となります。

・翌日以降のお申し付けは受け付けておりません。

・キャンペーン実施場所は、追ってオフィシャルサイトおよび公式Xにてお知らせいたします。

■第3弾：3 TICKET REWARDS（前売券限定）

本イベントの前売券を3枚お持ちのお客様限定でご参加いただける特典キャンペーンです。

対象のお客様には、トレーディングカードをランダムで1枚プレゼントいたします。

※グループおよびメンバーはお選びいただけません。

▼ ご利用条件・注意事項

・本キャンペーンは前売券のみ対象となります。

・チケットの半券は1枚につき1回のみ有効です。

・特典お渡し時に、チケット裏面へ「利用済」印鑑を押印いたします。

・押印済みのチケットは、再度ご利用いただけません。

・譲渡・転売は禁止となります。

・キャンペーン用トレーディングカードには枚数制限があり、上限に達し次第終了となります。

チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」

会場 〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目３－６１ 東京ドームシティ Gallery AaMo

期間（予定） 2026年1月17日(土)～2026年2月15日(日)

上映時間（予定）10：00～19：00 ※営業時間は10：00～20：00

【チケット情報】

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/(https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/)

前売一般：4,000円（税込） ※ランダムフォトカード３種付

当日一般：4,500円（税込） ※ランダムフォトカード２種付

〈販売期間〉

前売券：各公演日前日23:59まで

各時間枠がなくなり次第終了となりますので、お早めにお買い求めください

当日券：各開催日当日10:00～18:15まで（会場販売のみ）

※チケットは日時指定券となります。

※準備～上映終了までは約45分間隔でご案内させていただく予定です。

【公式サイト】 https://vr-exh.jp/(https://vr-exh.jp/)

会場限定グッズリリースはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003900.000011710.html

【注意事項】

・チケットは、購入後の日時・券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はお受けできません。

・チケットに記載されている集合時間に必ずご集合ください。遅れた場合、ご入場をお断りする場合がございます。

・会場運営上の都合で、一部上映時間の変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・演出上の都合により、開演いたしますと、VRの観覧ができなくなる場合がございます。予めご了承ください。

・掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

・場内混雑時、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。

●主催 VISION FESTA実行委員会（株式会社メディアボーイ、ぴあ株式会社、H201シャワーフィルター、K Village韓国語、株式会社トーハン）

●主管 APOLLON STUDIO

●企画 THE FACT