シーキューブから『琥珀のチーズタルト コガッジオ』新発売。高級チーズフィリングを贅沢に使用した、通販限定の特別なチーズタルト

株式会社シュゼット・ホールディングス

株式会社シュゼット・ホールディングス（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：蟻田剛毅）が展開する、3つの『C』である「COFFEE」「CACAO」「CHEESE」の素材にこだわる洋菓子ブランド「シーキューブ」は、うすはりカラメルの食感とチーズの濃厚なコクが特徴の新商品「琥珀のチーズタルト コガッジオ」を、オンラインショップ限定で2026年1月15日（木）より発売いたします。

チーズの風味が豊かに熟成された味わいを妥協なく味わっていただくため、店頭販売は行わず、通販限定でお届けします。

ひとくち目に、きっと驚く！熟成をたっぷりさせたチーズにフォーカスして誕生した新しいチーズタルト

琥珀のチーズタルト コガッジオ

琥珀色のカラメルをまとった宝石のようなチーズタルト。ひとくち目に広がるカラメルのカリッとした食感と、続いて訪れる芳醇なチーズのコクが特徴のプレミアムスイーツです。特別なチーズフィリングをひとつひとつ丁寧に職人が仕上げています。

熟成をたっぷりさせた特別なチーズをどうしてもお客様に味わっていただきたい。だから中身以外は箱の印刷の色数を減らすなど極力コストを抑え、通販限定で召し上がっていただけるようになりました。

琥珀のチーズタルト コガッジオ 4個入

コガッジオは、焦がしたフォルマッジオ（イタリア語でチーズ）という造語です。

チーズタルトをまるでブリュレのように天面をキャラメリゼしたら、きっと、もっとみんなの笑顔があふれる！お菓子を通じて、人と人がつながったときに生まれる笑顔や会話、その幸せな瞬間を想像しながら、今日もシーキューブは、お菓子を作っています。

店頭には並ばない特別な味わいを、ぜひお楽しみください。

【商品名】琥珀のチーズタルト コガッジオ 4個入

【価格（税込）】 1,296円

【販売期間】2026年1月15日（木）～3月31日（火） ※数量限定

【販売場所】シーキューブ公式オンラインショップ

琥珀のチーズタルト コガッジオ 商品ページ(https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5102/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=2601pr)

■シーキューブについて

1987年に本格派のレストランCafeとしてオープンした「シーキューブ」は、日本人なら誰もが好きな3つの『C』、「COFFEE」「CACAO」「CHEESE」の素材を存分に活かしたフードやデザートで家族や友達との楽しみやつながりを演出してきました。3つの『C』の素材が全て使われたこだわりのティラミスは、創業当初から30年以上作り続けており、今では全国の百貨店を中心に提供しています。

（国内47店舗 2025年11月1日時点）

【公式 HP】https://ccc-c3.jp/