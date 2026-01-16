2026年3月12日（木）「工務店のAI活用術」開催決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会


一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は工務店・リフォーム会社向けに「リアル」にこだわった学びの機会を提供し、加盟企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、様々なセミナーや視察会を開催しています。



本セミナーでは、soui株式会社 井上社長と、みやこリフォーム（株式会社小川）小川常務にご登壇


いただき、AI専門家と工務店経営者それぞれの立場から、工務店実務におけるAI活用事例をお話し


いただきます。



☑ 今ならまだスタートラインは同じ。生成AIを「使わないリスク」は「使うリスク」よりも


　圧倒的に大きい


☑ 「人手不足」の時代を乗り越える！営業・設計・インテリアコーディネーター・マーケティング・


　 マネジメントをマネジメントを変えるAI活用法をデモンストレーションで公開


☑ 粗利3,500万円/人を実現するAI戦略。現場に出ない経営者が確立した【高効率・高収益】


　の仕組みを公開！


☑「広告費実質ゼロ円」でGoogle検索「京都　リフォーム」1位！AIを活用した、競争に強い


　 SNS・SEOファン化集客術



AIを活用して工務店の業務効率化や売上向上を実現したい方は、ぜひご参加ください。



【開催概要】


イベント名：JGBA【活用事例多数公開】今なら間に合う！専門家×工務店経営者が実践する


　　　　　 「工務店のAI活用術」


開催日時：2026年3月12日（木）16:30～18:00


開催場所：≪リアル≫　ネクストワンインターナショナル株式会社　東京赤坂オフィス


　　　　　≪オンライン≫　zoomウェビナー


参加費：《JGBA加盟企業》リアル・オンライン共に無料


　　　　《JGBA未加盟企業》リアル　20,000円
　　　　　　　　　　　　　 オンライン　フル視聴10,000円　or　最初の45分視聴無料


懇談会：実費（6,000～8,000円）


参加対象：工務店、ビルダー、リフォーム会社


　　　　　経営者、営業マネージャー



【お申し込み方法】


1 イベント詳細（https://jgba.net/event/2026-3-12-jgba-seminar/）


2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。


　　 ※同じ会社の方がご一緒に参加される場合でもお1人ずつお申込ください。



登壇者紹介








JGBA　年間イベントスケジュール


JGBAは年間を通してイベントを開催しております！


セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。


■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/



一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について


地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。


“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。


【会社概要】


社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会


本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5　ストロング赤坂ビル4F


代表理事：田島　亮


設立： 令和3年1月20日


HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞


TEL：03-6277-6079


MAIL：info@jgba.net