メディケア生命保険株式会社

メディケア生命保険株式会社 （本社：東京都江東区、取締役社長：西野貴智、以下「当社」）は、2026 年2月2日（月）から三井住友信託銀行株式会社および保険ショップ等の代理店において、一時払がん医療終身保険（26）「メディフィット一時払終身＋がん」を発売いたします。

当社はこれまで、ブランドビジョンである「みらいにフィット、安心をもっと」を合言葉に、医療保険「新メディフィットＡ」をはじめ、お客さまのみらいと安心にフィットする商品の提供に取り組んでまいりました。そしてこの度、大切な資産をまもりつつ、がんにも備えたいというニーズにお応えすべく「メディフィット一時払終身＋がん」を商品ラインアップに加えることになりました。

この商品は「お客さまの大切な資産をまもり、価値あるものに。」という想いから生まれました。死亡やがんによる入院・手術・放射線治療等に一生涯にわたって備えるとともに、ご契約から一定期間を経過すると、解約返戻金額は一時払保険料と同額に達し、その後一生涯増え続ける商品となっております。また、３つの告知項目で加入可否をご判断いただけますので、持病をお持ちの方でも、ご病気の内容によってはお申し込みいただけます。

当社は住友生命グループの一員として、時代を先取りした商品の開発でお客さまのみらいと安心にもっとフィットすることで「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイング」に貢献し、すべてのステークホルダーの皆さまから最も身近に感じていただける会社となるよう努めてまいります。