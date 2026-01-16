【ワインに関する調査】ワイン飲用者は5割強。そのうち、直近1年間に「自宅で飲むことの方が多い」と回答した人は7割弱。2021年調査以降減少し、コロナ禍前の水準へ

マイボイスコム株式会社

■ワイン飲用者は5割強。そのうち、週1回以上飲む人は2割弱。「スパークリングワイン」を飲む人が増加傾向

■ワイン飲用者のうち、直近1年間に「自宅で飲むことの方が多い」と回答した人は7割弱。2021年調査以降減少し、コロナ禍前の水準へ

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、11回目となる『ワイン』に関するインターネット調査を2025年12月1日～7日に実施しました。

ワインの飲用状況や購入状況について聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1723_1_699ded1f600e7add29e500983766d2df.jpg?v=202601160352 ]

1. ワインの飲用頻度

ワインの飲用者は5割強です。

週1回以上飲む人は1割弱、ワイン飲用者の2割弱となっています。

2. よく飲むワインの種類

ワイン飲用者がよく飲むワインの種類は（複数回答）、「赤ワイン」が75.6％、「白ワイン」が56.6％です。

「スパークリングワイン」は34.6%で増加傾向、女性20代や40～50代では各50％台となっています。

3. ワインの飲用場面

ワイン飲用者に、直近1年間にワインをどのような時に飲んだかを聞きました（複数回答）。

「親しい友人や家族と一緒に」が47.1％、「ひとりでゆったりとした気分で飲みたい時」「クリスマスやお正月などの季節行事の時」「普段の食事の時」「料理に合わせて」が各20％台です。

「親しい友人や家族と一緒に」は女性若年層、「クリスマスやお正月などの季節行事の時」は女性50～70代で比率が高くなっています。これら2項目は、飲用頻度が年に数回以下の層では上位2位となっています。

4. ワインの飲用場所

ワイン飲用者のうち、直近1年間に「自宅で飲むことの方が多い」と回答した人は67.5％です。2021年調査以降減少し、コロナ禍前の2019年調査時と同程度の水準となっています。

自宅派は高年代層で比率が高く、男性70代や女性60～70代では各70％台となっています。一方、女性は若年層では低い傾向です。

5. ワインの購入場所

ワイン飲用者に、直近1年間にワインをどこで購入したかを聞いたところ（複数回答）、「スーパーマーケット」が58.5％、「ディスカウントストア、酒量販店」が20.6％です。

飲用頻度が週に3～4日以上の層では、「ネット通販」が各3割弱となっています。

また、ハーフボトルより小さいワインを購入することが多い層では、「コンビニエンスストア」の比率が高くなっています。

6. ワイン購入時の重視点

ワイン飲用・購入者の、購入時の重視点は（複数回答）、「種類」が64.6%、「味」が60.1%、「価格」が55.5％です。

「味」は女性で比率が高く、男女差が大きくなっています。また、「種類」も女性で高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆他のアルコール飲料ではなく、ワインを飲む気分やタイミング（全3,503件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1723_2_497c97ee3298984c9019b9ff92ad5965.jpg?v=202601160352 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1723_3_8163e5541d67404dc81e18096764b6ea.jpg?v=202601160352 ]

