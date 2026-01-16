【函館大沼プリンスホテル】　静寂の雪原へ、一歩踏み出す冬体験。「函館大沼スノーフィールド」OPEN

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

函館大沼プリンスホテル（所在地：北海道亀田郡七飯町西大沼、総支配人：朝山 雅之）は、北海道内でも比較的温暖な気候に恵まれた道南エリアの特性を生かし、初めてウインターアクティビティを体験される方にも安心して利用できる環境を提供しております。このたび当ホテルでは、「一歩踏み出す冬体験」をテーマに、広大な敷地を活用した冬季アクティビティエリア「函館大沼スノーフィールド」の営業を開始いたします。函館大沼スノーフィールドでは、新たなウインターアクティビティゾーンとして、「スノーシュー」および「クロスカントリースキー」の提供を開始いたします。静寂に包まれた大沼の雪原や森林エリアを歩く体験は、冬季ならではの自然を身近に感じていただける内容となっております。スノーシューでは、積雪期にのみ立ち入ることが可能なエリアを含め、冬の大沼の多様な景観を楽しむことができます。また、クロスカントリースキーは、初心者から経験者までレベルに応じた利用が可能で、広大な雪原を活用したアクティビティとして展開いたします。なお、アクティビティに必要な装備については、防寒着・防寒シューズのレンタルを完備しており、冬の北海道に不慣れな方や手ぶらでご参加されるお客さまにも安心してご利用いただけます。

アクティビティ体験後には、やわらかな肌ざわりの泉質が特長のホテル内温泉露天風呂にて、心身のリフレッシュを図っていただけます。函館大沼ならではの自然環境と広大な敷地を生かし、ウインターアクティビティを気軽に楽しめる環境を整えております。

2026年度の冬季は、さらなる魅力向上を図り、国内外から北海道を訪れるお客さまに向けた冬季体験メニューを拡充することで、地域の魅力発信およびエリア活性化への貢献を目指してまいります。

