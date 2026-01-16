『青鬼オンライン』×TVアニメ『WIND BREAKER』、 1月16日(金)より大型コラボイベント開催！

UUUM株式会社

LiTMUS株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：桑村 崇一郎)は、最大100人のキャラクターが青鬼から逃げ回り、マップの中で最後の一人として生き残ることを目指すオンライン・サバイバルゲーム『青鬼オンライン』にて、TVアニメ『WIND BREAKER』との2回目となるコラボイベントを1月16日(金)15:00より開始します。

TVアニメ『WIND BREAKER』のコラボ限定グッズが当たる「コラボ青鬼福引」が登場！

デイリーチャレンジや限定ガチャにて「福引券」を集めて豪華商品を獲得できるコラボ青鬼福引を開催します。なんと上位賞には「桜 遥」「蘇枋 隼飛」「梅宮 一」のコラボ限定アクリルスタンドが登場するぞ！毎日チャレンジに挑戦して「豪華景品」をゲットしよう！

※コラボ青鬼福引開催期間：2026年1月16日(金)15:00～2026年1月30日(金)14:59

TVアニメ『WIND BREAKER』に登場するキャラクターが青鬼オンラインに登場！？

TVアニメ『WIND BREAKER』のキャラクターが青鬼オンラインのコラボスキンとして登場！

コラボ期間中にはコラボ100人サバイバルマップにて限定青鬼が登場するぞ！

TVアニメ『WIND BREAKER』コラボイベント概要

▽開催期間

・2026年1月16日(金)15:00～2026年1月30日(金)15:00

▽内容

・限定コラボマップにてコラボ限定鬼が登場

・期間限定ガチャ-前半-にて「桜 遥」「杉下 京太郎」「梶 蓮」「桐生 三輝」が登場

・期間限定ガチャ-後半-にて「兎耳山 丁子」「十亀 条」が登場

・課金限定ガチャにて「棪堂 哉真斗」が登場

・各イベント報酬スキンとして「蘇枋 隼飛」「梅宮 一」「楡井 秋彦」「橘 ことは」「椿野 佑」が登場

・イベントメダルを集めて豪華な報酬が獲得できるイベントやランキングが開催

・各コラボキャラクターにはイベントメダルを効率よく集めることができる特攻機能が付属

・コラボ期間中はアプリアイコンもコラボ仕様に変更

※各スキンの獲得期間や方法はゲーム内でお確かめください。

TVアニメ『WIND BREAKER』とは

人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者。

何人も例外なくボウフウリンが粛清する――！

偏差値は最底辺、ケンカは最強。

超不良校として名高い、風鈴(ふうりん)高校。

その「てっぺん」を獲るため、街の“外”からやってきた高校1年生・桜遥。

しかし、現在の風鈴高校は“防風鈴(ボウフウリン)“と名付けられ街を守る集団となっていて―！？

▶『WIND BREAKER』アニメ公式サイト：https://wb-anime.net/

▶『WIND BREAKER』公式X：https://x.com/winbre_sakura

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

アプリ概要

スマートフォン向け人気ホラーゲームシリーズ「青鬼」のスピンオフ作品として2018年9月13日にサービスを開始し、シリーズ累計3400万ダウンロードを突破した大人気コンテンツです。原作は、2009年より動画サイトを中心に人気を得て、現在では関連動画の累計再生回数が1億回を超える人気ホラーシリーズです。本作「青鬼オンライン」は、色々なゲームモードが遊べるオンラインアドベンチャーゲームです。

［タイトル］青鬼オンライン

［ジャンル］オンライン・サバイバルゲーム

［対応端末］iOS/Android(機種によりご利用いただけない場合があります)

［利用料金］基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

［iOS］https://apple.co/2MRPaNY

［Android］http://bit.ly/2wMqP23

［公式X］https://twitter.com/aooni_official