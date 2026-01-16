古河電池、デルタ電子とのESS事業における包括的なアライアンスに合意

古河電池株式会社

古河電池株式会社（本社：神奈川県横浜市保土ケ谷区、代表取締役社長：黒田 修、以下古河電池）は、デルタ電子株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：華 健豪、以下デルタ電子）と日本国内のESS事業における包括的なアライアンスに合意し、2026年2月4日に戦略的パートナーシップ契約調印式を執り行う予定です。また、本調印に先駆けて、日本国内で展開を予定している系統・需要家様向け蓄電システム”FBESS（エフベス）“をお知らせいたします。

■背景・目的

近年、カーボンニュートラルの実現や電力レジリエンスの強化に向けて、さまざまな用途に対応した蓄電システムの期待が高まっております。古河電池は、台湾パワーエレクトロニクス大手デルタグループの日本法人であるデルタ電子と日本国内のESS(*)事業における包括的なアライアンスを通じて、電力市場取引や再エネ自家消費最大化等のご要望に、両社の技術を融合した共通プラットフォームを基盤としたオールインワン蓄電システム”FBESS（エフベス）”の製品・サービスで貢献してまいります。

*ESS：Energy Storage System（蓄電システム）

■調印式イベントのご案内

●日時 ：2026年2月4日（水） 10:30～11:30

●場所 ：デルタ電子 日本本社 東京都港区芝浦4-11-25 4階

●出席者 ：デルタ電子 代表取締役社長：華 健豪 古河電池 代表取締役社長：黒田 修

●申込フォーム ：ご参加を希望される報道関係者様は、こちら(https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=mo0iATZuykiLGaTVUrnKWY4Q6jb1PA5Bvwx6PBWIPV1UNE5NMVJRVkk3RU02UFFNQzQxR0I1RFhOOC4u)よりご登録をお願いいたします。

●内容（予定） ：両社代表挨拶、調印・写真撮影、事業紹介、質疑応答

※ご登録いただいた情報は、本イベントおよび広報対応のみに使用し、

それ以外の目的では使用いたしません。

調印式 ご参席申込 :https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=mo0iATZuykiLGaTVUrnKWY4Q6jb1PA5Bvwx6PBWIPV1UNE5NMVJRVkk3RU02UFFNQzQxR0I1RFhOOC4u

■商品名・製品写真

本日よりFBESSの特設ページを公開しております。製品情報等、下記よりご覧ください。

FBESS特設ページ 製品情報：https://www.furukawadenchi.co.jp/FBESS-LA261A/

FBESS 製品ページ :https://www.furukawadenchi.co.jp/FBESS-LA261A/

■デルタ電子株式会社について

パワーマネジメント、スマート省エネルギーソリューション大手である台湾デルタエレクトロニクスの日本法人。

ホームページ：http://www.delta-japan.jp/

■お問い合わせ先

古河電池株式会社 戦略企画部 E-MAIL：fb-ir@furukawadenchi.co.jp

■リリースPDF ダウンロード

■古河電池 会社概要

https://prtimes.jp/a/?f=d42098-11-b0269e21638f69873fed7bd21afd905a.pdf

古河電池は自動車用や産業用のバッテリーや電源装置を供給する二次電池メーカーです。

当社は自動車用や産業用の鉛蓄電池を事業の柱とし、鉄道や航空機、防災向けのニッケル・カドミウム蓄電池、宇宙衛星用のリチウムイオン電池など、社会のニーズにあった各種の蓄電池や電源装置を開発・生産・販売しています。多様なニーズに対して、小回りを利かせ、技術力と品質の高さ、きめ細かなサービスを提供する総合的な対応力が古河電池の強みです。

<概要>

会社名 ︓ 古河電池株式会社 （The Furukawa Battery Co., Ltd.）

代表者 ︓ 代表取締役社長 黒田 修

所在地 ︓ 〒240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2-4-1 （星川SFビル）

設立 ︓1950年（昭和25年）9月1日

資本金 ：16億4,000万円（2025年3月末現在）

従業員数：2,439名（連結：2025年3月末現在）

URL : https://www.furukawadenchi.co.jp/