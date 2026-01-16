【amood限定】ピンク色の春に向けたK-ビューティーの提案：A′pieu（アピュー）単独特集を開催

ABLY Corporation., Inc.

日本向けK-ファッション通販アプリ「amood（アムード）」は、この度ファッションカテゴリーを超え、K-ビューティーカテゴリーの本格的な拡大を開始します。その第一歩として、2026年最初のビューティーキャンペーンを1月19日(月)から1月25日(日)まで開催し、K-ビューティーを代表するブランド「A'pieu（アピュー）」がamood限定の特別企画として、最大30%OFFという破格の特典を皆様にお届けします.

今回amood単独キャンペーンに参加するA'pieuは、【“𝐒𝐓𝐀𝐘,𝐏𝐔𝐑𝐄” ありのままでピュアに輝いて。】というスローガンを基づいたK-ビューティーの代表ブランドです。トレンディなポイントメイクからヘア、スキンケアラインまで、様々なビューティーアイテムを展開しているA'pieuのビューティーアイテムを通じて、あなただけの輝く美しさを体験してみてください。

▶︎ A'pieuショップURL : https://www.amood.jp/market/51877(https://www.amood.jp/market/51877)



ウォーターロッククッション ・ https://www.amood.jp/products/14851523

24時間乾燥知らず、肌荒れを防ぐできるアピューのベストセラーアイテムです。すでにグローバル累計販売数37万個（※2022年9月～2024年12月集計基準）を突破した大人気のクッションファンデ！

果汁パン デューイグローティントミニ・https://www.amood.jp/products/14851493

まるでシロップのような質感と、フルーティーなカラーが魅力のティントです。

チェリーシロップ、グアバシロップ、グレープシロップの3色展開で、すでに日本国内でも多くの女性から愛されている注目アイテムです。

EGG PHA 🥚むき卵🥚毛穴クリーム・ https://www.amood.jp/products/15384193

肌のごわつき、角質、色素沈着した毛穴の悩みまでサポートする、アピューだけの毛穴ケアクリームです。ブラックヘッドやホワイトヘッド、メラニン毛穴などが気になる方は、この「卵肌毛穴クリーム」でつるんとした肌を目指しましょう。

担当MDからのコメント

K-ビューティーに関心をくださっているamoodの皆様へ、よりリーズナブルな価格でアイテムをお届けするため、韓国の代表的ブランドA'pieu（アピュー）とともに【amood限定】最大30%OFFという特別な機会を用意しました。春感じのナチュラルでグロッシーなムードを演出するポイントメイクから、10代～30代の女性のスキンケアに欠かせないスキン・ヘア・日焼け止めラインまで！一度でチェックできる絶好のチャンスです！



