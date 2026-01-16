ピアノと自然音で穏やかな音の風景を描いたClassy Moonの最新アルバム。遠くに置かれた記憶のページをテーマにした『Distant Pages』、1月16日より各音楽配信サービスで配信開始。

株式会社クロア

記憶は、音とともに静かに戻ってくる。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、Classy Moonの最新アルバム『Distant Pages』の配信が2026年1月16日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

Classy Moon / Distant Pages

めくられることのない遠いページには、忘れていたはずの景色がそっと眠っている。

『Distant Pages』は、ピアノの澄んだ旋律と自然音の織りなす音の風景が、

心の奥に積もった“やさしい記憶”を静かに映し出すヒーリングアルバムです。

一冊の物語を読み返すように、

ページをめくるたび、あのころの温もりや希望がふわりと蘇る。

そんな郷愁と幸福感のバランスを大切に作られた作品です。

遠い日々の輝きが、今のあなたの心をそっと支えてくれるように。

静けさに満ちた時間の中で、忘れていた優しさともう一度出会える一枚です。

人生のページをめくり、

以前の自分と向き合うこと。

自分自身の心と気持ちを見つめ直し、

これからの時間へと歩いていくこと。

『Distant Pages』は、

そんな静かな時間を大切にしたヒーリング作品です。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1985

タイトル：Distant Pages

アーティスト：Classy Moon

配信日：2026年1月16日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/ncFriBCX45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/X9XGrA1d21

収録曲

01 Golden Margins

02 Light Between Chapters

03 Bloom of a Forgotten Story

04 Warmth in Turning Leaves

05 Footprints of Gentle Hours

06 Soft Breeze of Tomorrow

07 Letters Wrapped in Sunlight

08 Moments That Chose to Stay

09 Hidden Glow in Quiet Days

10 Pages Filled with Kindness

関連作品

Classy Moon / Faded Canopy

色あせた樹冠の下で、

森は誰も覚えていない物語を、いまも静かに紡いでいる。



葉擦れの音、遠くの梟の声、夜露の滴――

それらは語られなかった詩の断片となり、

夢と記憶の狭間を静かに漂う。



このアルバムは、忘れられたページをめくるような音の旅。

苔むす沈黙のなかに、名もなき物語がひっそりと息づいている。

耳を澄ませば、心の奥に眠っていた景色が、そっと目を覚ます。

自然音とピアノが重なり合うClassy Moonの『Faded Canopy』は、

忙しい日々の中で“心のスイッチ”を切り替えるような音楽作品です。

何かを頑張るための音ではなく、

考えごとをいったん手放して、呼吸を整えるための音。

静けさに癒やされるって、きっとこういうことだと思います。

夜のリラックスタイムや、仕事の合間の数分でも。

耳を少しだけ澄ませて、この音の森を訪れてみてください。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1886

タイトル：Faded Canopy

アーティスト：Classy Moon

配信日：2025年10月17日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/KKOb1ssd45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/YAot0ke621

＜Classy Moon＞プロフィール

Classy Moon

いつも音楽があなたのそばにあるように、心を穏やかに過ごすサウンドとリラックスをテーマとし、美しいメロディーで日常のちょっとした幸せを気付かせてくれる、癒やしを奏でるアーティスト。

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCo69GGwdTvE3Mtx76vJyQow

X

▶https://twitter.com/moonclassy3

Facebook

▶https://www.facebook.com/profile.php?id=100064945934890

CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

