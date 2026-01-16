2026年3月18日（水）「ナチュラルセンス視察会in岩手」実施決定！
「リアル」にこだわった学びの機会を提供している一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）では、役員企業並びに会員企業の現地視察会を定期的に実施しております。
「ナチュラルセンス視察会in岩手」開催
今回の視察先は、岩手県南部を商圏とし、2年連続で「無添加住宅」着工棟数No.1を達成した株式会社NATURAL SENSEです。
圧倒的な素材力による差別化と、「競合を共創へ」変える地域工務店の施策に迫ります。
さらに講習会では藤原社長より、地域共創の仕組みや、若年層に向けた企画住宅・営業戦略について
詳しくお話しいただきます。
開催は2026年3月18日（水）に決定しており、JGBA会員企業の方はもちろん、未会員企業の
皆様もご参加いただけます。
お誘いあわせの上、ぜひご参加ください！
視察会では…
★地元の工務店7社が結集し、延べ9,000組を集客した地域唯一の共同集客モデル「いえ博」を視察！
★HEAT20 G2×無添加住宅。北国の冬を「パッシブデザイン」で快適に変える、真の高気密・
高断熱住宅の正体！
★若年層を魅了する「30坪・2,000万円台」の企画住宅からホテルライクなデザイン住宅、
効率的な営業フローまで公開！
【開催概要】
イベント名：ナチュラルセンス視察会in岩手
開催日時：2026年3月18日（水）13:00～18:00
開催場所：岩手県（リアル開催のみ）
参加費：《JGBA会員企業》10,000円（税込）／1人
《JGBA未会員企業》35,000円(税込)／1人
★視察会当日にJGBAにご入会された場合10,000円キャッシュバックいたします！
【プログラム】
12:30-13:00 視察会受付（＠水沢江刺駅 西口ロータリー）
13:20-14:00 視察１. いえ博
14:10-14:50 視察２. 建築現場
15:10-15:50 視察３. 本社ショールーム
16:20-18:00 講習会（会場：水沢グランドホテル）
18:30-20:30 懇親会
※懇親会不参加の方は水沢グランドホテル解散or バスで水沢江刺駅まで送迎いたします。
※懇親会費実費
※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。
【お申し込み方法】
1 視察会詳細（https://jgba.net/event/2026-3-18-jgba-seminar/）
2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。
※1社3名まで定員20名
株式会社NATURAL SENSE HP：https://naturalsense.jp/
JGBA 年間イベントスケジュール
JGBAは年間を通してイベントを開催しております！
セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。
■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/
一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について
地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。
“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。
【会社概要】
社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会
本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F
代表理事：田島 亮
設立： 令和3年1月20日
HP：https://jgba.net/
＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
TEL：03-6277-6079
MAIL：info@jgba.net