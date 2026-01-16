【JPIセミナー】「安藤ハザマが取り組む病院建築のポイント ～有明医療センターECI事業とコミッショニングの事例から～」1月30日(金)開催

JPI（日本計画研究所）は、株式会社安藤・間　建築事業本部　フェロー　渡慶次 明 氏を招聘し、安藤ハザマが取り組む病院建築のポイントについて詳説いただくセミナーを開催します。





〔タイトル〕

コスト高・入札不調時代における医療施設整備の新たな最適解を探る


安藤ハザマが取り組む病院建築のポイント


～有明医療センターECI事業とコミッショニングの事例から～


〔開催日時〕

2026年01月30日(金) 13:30 - 15:30


※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。


〔講師〕

株式会社 安藤・間


建築事業本部


フェロー


渡慶次　明 氏


〔講義概要〕

建設コストが高騰する昨今、病院建築の入札不調が散見されております。医療施設の更新をどう進めればよいか関係者の課題となっています。


安藤ハザマは、医療施設の設計/施工実績が豊富ではありませんが、地道に300床以下の医療施設の施工/設計に取り組んでいます。その中で、弊社受注の「有明医療センターECI事業」は、医療施設ECI事業の成功事例として紹介されることが多くなりました。


今回は、有明医療センターECI事業を事例に、できるだけ詳しいECI事業の具体的内容、また同病院竣工後、コミツショニング（CX）を実施しランニングコストを低減した内容を実例で説明いたします。


またこの事業を踏まえて、今後の取り組みへの所感などを詳説します。


〔講義項目〕

１. ECIのメリット


　 (1) 工期短縮


　 (2) コスト削減


　 (3) 地域経済貢献


　 (4) 実施設計段階からの施工者技術導入


２. 実施設計段階～ECI発注後の変化～


　 (1) リニアック導入


　 (2) 構造方式変更　ハイブリッド構造


　 (3) 地下躯体のボリューム低減


　 (4) 杭方式から地盤改良への変更


　 (5) 開発行為3期分割を2期分割に変更


　 (6) 感染症対策エレベータ増設


　 (7) 病室の内法面積拡大


　 (8) エネルギーサービス（ES）機械室の屋上配置


　 (9) ZEB Oriented認証の取得


３. ECIのデメリット


４. コミッショニング～竣工後の提案～


　 (1) ZEBとコミッショニング


　 (2) 検証プロセス


　 (3) 性能検証試験


　 (4) 運転見直し調整など


　 (5) コミッショニングの省エネ効果


５. 病院ECIを踏まえての所感～今後の取り組み～


６. 関連質疑応答


７. 名刺交換・交流会


〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。


〔受講料〕

1名：37,850円（税込）


2名以降：32,850円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)


※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）


　但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。


〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17640


