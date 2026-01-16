【参加校募集中！】いのちジュニアEXPO2025コンクール（受付期間1/9～2/8）を開催しています！上位入賞者は大阪大学会場で発表できるチャンスも！ぜひご応募ください。

いのち会議 事務局

いのち会議および大阪大学 社会ソリューションイニシアティブ（SSI）は、「いのちジュニアEXPO2025コンクール」を開催します。本コンクールは、2025年日本国際博覧会協会後援のもと、子どもたちが大阪・関西万博の想いを受けて、すべてのいのち輝く未来社会に向けたアイデア・取組を発表する場として実施するものであり、１月９日（金）～２月８日（日）でのアイデア・取組募集、そして３月15日（日）には大阪大学中之島センター（5階 いのち共感ひろば）で発表会を開催します。





また応募されたアイデアの中から選ばれた優秀校が会場・オンライン等で発表を行い、すべての作品はウェブ上で公開いたします。

■ 開催背景

2020年に始まった2025年日本国際博覧会協会が実施する「ジュニアEXPO2025教育プログラム」は、当初14校からスタートし、現在では数百校に広がる大規模な教育プロジェクトへと発展してきました。また大阪府教育庁による「わくわく・どきどきジュニアSDGsプロジェクト」とも連携し、大阪府内の多くの小中学校が参加する取組となっています。



そして2025年夏には、大阪・関西万博会場において、2025年日本国際博覧会協会主催、いのち会議事業実行委員会共催・大阪大学社会ソリューションイニシアティブ（SSI）共催により、「ジュニアEXPO2025教育プログラム発表会」が開催され、子どもたちは学んだ成果や地域の課題解決のアイデアを「いのちの輝く未来社会」に向けて発表しました。



いのち会議・大阪大学SSIは、この「ジュニアEXPO2025教育プログラム」の意義や理念を継承し、2025年日本国際博覧会協会後援のもと「いのちジュニアEXPO2025コンクール」を開催することとなりました。本コンクールは、子どもたちが「大阪・関西万博の想いをうけて、これからの未来を自分たちで考える場」とすることを目的としています。万博で得た学びを次の行動につなげ、社会インパクトを創り広げる万博レガシーの場です。

■ 目的と意義

・万博の想いをうけて、こどもたち自身や学校が「これからの社会」や「その実現方法」を考える機会を作る。

・提出いただいた貴重なアイデア・取組は、こどもたちや学校発からの「いのちの声」としてウェブサイトに掲載することで、社会への提言として、多くのみなさまと共有する。

・12種類の社会課題分野のなかから3分野までを選んでいただく。選んだ社会課題分類ごとに、他のアイデア・取組との比較がなされ、より適正な評価・顕彰が行われる。

■ スケジュール（コンクール全体）

1月9日～2月8日：各校から応募受付（12の社会課題分野のうち3つを選ぶ）

2月20日：選考結果発表と同時に全応募作品をウェブサイトにて共有

2月23日：選考結果・発表依頼等について電子メールにて通知

3月15日：発表イベント開催（大阪大学中之島センター5階いのち共感ひろば）

■ 発表分野（いのち会議アクションパネルの12分類）

医療・福祉／教育・こども／経済・雇用・貧困／街づくり・防災／食・農業／多様性・包摂／平和・人権／エネルギー・気候変動／資源循環／環境・生物多様性保全／アート・文化・スポーツ／SDGs＋Beyond

（※各分野はSDGsとの関連付けが行われ、社会課題の構造理解を促します。）

■ 審査方法と評価視点

応募いただいたアイデア・取組について、有識者が評価・選考を行います。

※以下のウェブページから「大阪・関西万博のジュニアEXPO教育プログラム発表会の応募ポスター」の事例がご覧いただけます。

https://inochi-forum.makeour.city/assemblies/inochijuniorexpo

〈評価視点〉

前提となる状況・課題の理解度合い、取組の社会的意義・インパクトとその広がりの可能性、実現への道筋の検討・実践度合い、実現への本気度、表現力・伝わり度

■発表・副賞

すべての応募作品は、いのち会議ウェブサイトに掲載し、顕彰いたします。選考の結果、1位を金賞、2位を銀賞、3位を銅賞とし、8位までを入賞とします。



上位２位までの受賞者について発表イベント会場での発表、オンラインでの発表、あるいは事前に収録された録画での発表をご依頼します。 ※会場での発表依頼は、2月23日（月）までにご連絡いたします。



なお、3位までの受賞者には、メンバー5名分までの副賞を贈呈いたします。

■ 発表会当日のプログラム（予定）

日時：2026年3月15日（日）9:30～19:00

会場：大阪大学中之島センター 5階 いのち共感ひろば

主なタイムライン

9:30 開会

（発表会開始）

9:40 医療・福祉

10:15 教育・こども

10:50 経済・雇用・貧困

11:25 街づくり・防災

12:00 休憩／ポスター展示



12:45 食・農業

13:20 資源循環

13:55 環境・生物多様性保全

14:30 エネルギー・気候変動

15:05 休憩／ポスター展示



15:30 多様性・包摂

16:05 平和・人権

16:40 アート・文化・スポーツ

17:15 SDGs＋Beyond

17:50 全体講評

18:00 交流会（～19:00）

■ お申込み

以下のサイトにて、2月8日まで受け付けています。

https://inochi-forum.org/ije2025c/(https://inochi-forum.org/ije2025c/)

■ 主催・後援

主催： いのち会議、大阪大学 社会ソリューションイニシアティブ（SSI）

後援： 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会、大阪府教育庁（予定）ほか

■ 問い合わせ

いのち会議 事務局（大阪大学 SSI 内）

E-mail：ssi2@ml.office.osaka-u.ac.jp