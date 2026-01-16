¥×¥ì¡¦¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥ÉÁí³Û3.1²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»
¥¤¥°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·³¹¯»Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥É4¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§±ÊÅÄ ¶ÇÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖUntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡Ë¡¢INSPiRE Mutualistic Symbiosis Fund 1Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÄÐÎ¼Êå¡¢°Ê²¼¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡×¡ËÅù¤ò°ú¼õÀè¤È¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥×¥ì¡¦¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤È¤·¤ÆÁí³Û3.1²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î½õÀ®¶â¤ò´Þ¤á¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×Ä´Ã£³Û¤Ï7.6²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥»ñ¶âÄ´Ã£¤Î³µÍ×¡¦ÌÜÅª
¥¤¥°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¼Ò¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¡ÊDysbiosis¡Ë¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î·Ð¸ýIgA¹³ÂÎ¡ÊÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥óA¡Ë°åÌô¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÀÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤È¼£ÎÅ¤ÎPlatformer¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢ ¤½¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÁÏÌô¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÈ¯Å¸»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢4.5²¯±ß¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°CDMO¤Ø¤Î°ÑÂ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´û¤ËCell PoolºîÀ½¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¡¢¸½ºßRCB¡ÊResearch Cell Bank¡ËºîÀ½¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¥×¥ì¡¦¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢´û¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ëRCBºîÀ½¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹³«È¯¡¢Ê¬ÀÏË¡³«È¯¡¢Non-GMPÀ½Â¤¤ä¡¢É¬Í×¤Ê²ñ¼Òµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤Ë½¼Åö¤·¡¢³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥¤¥°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¤ò´Þ¤á¤¿½É¼ç¤ÈÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤È¤Î·òÁ´¤Ê¶¦À¸·Ï¤Î¼Â¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏµå¤È¿ÍÎà¤ÎWell-Being¤Ë¹×¸¥¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¡¢ÅìµþÂç³Ø ÄêÎÌÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê ÌÈ±Ö¡¦´¶À÷À©¸æ¸¦µæÊ¬Ìî ¿·é¶Îé»Ò¶µ¼ø¤ÎIgA¹³ÂÎÅù¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2022Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï´û¤ËÀ®Î©¤·¤¿ÆÃµö¤ò´Þ¤à10·ï¡ÊÊª¼ÁÆÃµö£³·ï¡¢À½Ë¡ÆÃµö2·ï¡¢ÍÑÅÓÆÃµö6·ï¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃµö¤Ë¤«¤«¤ëÆÈÀêÅª¼Â»Ü¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡ÆÃµö¡Ê¹ñÆâ¤ÇÆÃµöÅÐÏ¿ºÑ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿IgAÂ¿ÎÌÂÎ¹³ÂÎ¤Î¹â¸úÎ¨À½Â¤µ»½Ñ¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦½é¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ò²þÁ±¤¹¤ë·Ð¸ý¤Ë¤è¤ëIgAÂ¿ÎÌÂÎ¹³ÂÎ¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3. Åê»ñ²È¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
±ÊÅÄ ¶ÇÉ§»á¡ÊUntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¶áÇ¯¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Ï´¶À÷¾É¤ä¾Ã²½´É±ê¾É¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÌÈ±Ö°Û¾ï¤ä¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þー¤Ê¤É¤Î¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤È¶¯¤¤´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¬³«È¯¤¹¤ë·Ð¸ýIgA¹³ÂÎ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥°¥é¥à±¢À¶Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°¶Ì¶Ý¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÂå¼Õ¹ÚÁÇÇÛÎó¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤·Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢´¶À÷¾ÉÀ©°µ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶ì¤·¤à¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤ä¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¡¦Í½ËÉ¤òÄÌ¤¸¤¿¿ÍÎà¤Î·ò¹¯¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ËÜ ³Ø»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È ¼èÄùÌò¡Ë¡¡
¥¤¥°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¿Í¤ÈÈùÀ¸Êª¤Î¶¦À¸·Ï¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤Î°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤ª¤è¤Ó¼ÀÉÂÍ½ËÉ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦¼ÂÍÑ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·é¶Îé»Ò¶µ¼ø¤Î IgA ¹³ÂÎ¸¦µæ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Ä²Æâ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÌôÉÊ¤ª¤è¤Ó·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÎ¾ÎÎ°è¤Ç¹â¤¤»ö¶È²ÄÇ½À¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÍø¶¦À¸¤òÍýÇ°¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢ËÜ½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Õー¥É¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤È»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦½é¤Î·Ð¸ýIgA¹³ÂÎ°åÌôÉÊÅù¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ò¥È¤ò´Þ¤á¤¿½É¼ç¤ÈÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤È¤Î·òÁ´¤Ê¶¦À¸·Ï¤Î¼Â¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏµå¤È¿ÍÎà¤ÎWell-Being¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¼Ò¡¦²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¤¥°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿·³¹¯»Ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖÆóÃúÌÜ3ÈÖ10¹æ ÅìÂçÁ°HiRAKU GATE
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://igalphan.jp
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥¤¥°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
Mail¡§contact@igalphan.jp