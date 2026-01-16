ボトルキープ文化を、もう一段上へ。2026年、私たちは“ボトルキープ No.1 店”を目指し、1月18日より「1本1099円のオリジナル焼酎」を提供開始

株式会社スパイスワークスホールディングス

株式会社スパイスワークスホールディングス（本社：千代田区 代表取締役社長：下遠野亘）は、2026年1月18日より、ロッキーカナイ・カタカナスシ他、下記店舗でオリジナル焼酎（芋焼酎・麦焼酎）「THE SW Shouchu」の提供を開始いたします。これにより「ボトルキープ」という飲み文化や魅力を、まだ知らない若い世代にも広めることを目指し、私たちは居酒屋文化を未来の世代へと継承します。2026年を『ボトルキープ No.1 店』元年と位置づけ、オリジナル焼酎を提供いたします。

近年、お酒をあえて飲まない「ソバーキュリアス」や、自分のペースで楽しむ低アルコール志向が高まっています。一見、ボトル（原液）を購入するボトルキープはハードルが高く感じられますが、実は現代のニーズに最も合致した、「自由度の高い飲み方」なのです。ボトルキープという飲み方を、もっと自由で、もっとカジュアルな選択肢として提案し、まだその魅力を知らない若い世代に向けて、ボトルキープのメリットを『3つの新常識』として発信いたします。

ボトルキープという飲み文化を、まだ知らない若い世代にも伝えたい

- 【究極のパーソナライズ】アルコール度数は自分次第「今日は軽く飲みたい」「お酒の味は好きだけど酔いたくない」。そんな低アルコール志向の方こそ、ボトルキープが最適です。 自分で割るからこそ、「1%の超微アル」から「ガツンと濃いめ」まで、その日の体調や気分に合わせて自由自在。 既製品にはない、自分にぴったりの一杯を作れます。- 【圧倒的コスパ】1杯あたりの価格が実は安い初期投資に目が行きがちですが、実は計算すると非常にお得です。 1本のボトルから作れるドリンクの杯数は想像以上に多く、お財布に優しい「大人のサブスク」的な楽しみ方が可能です。更に、割り材で色々楽しめちゃう。これから「ニーズ」に合わせどんどん新しい飲み方を広げていく予定にしてます。- 「自分の居場所」をキープする、心の豊かさボトルキープとは、単にお酒を預けることではありません。お店に自分の名前が書かれたボトルがあることで、「いつでも帰ってこられる居場所」ができるという、デジタル時代だからこそ価値のある、温かい体験を提供します。

■ 商品について

・商品名：THE SW Shouchu

・容量：720ml

・種別：芋焼酎・麦焼酎

・価格：999円（1099円税込）

以下の店舗で展開し、どんどん導入店舗は拡大していきます

◆日本栄光酒場 ロッキーカナイ 田町 東京都港区芝浦3-6-1 ふじやビル

（ご予約はコチラ→http://pr2.work/0/rockytamachi）

◆日本栄光酒場 ロッキーカナイ 有楽町 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂングB1

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/691yurakucho）

◆日本栄光酒場 ロッキーカナイ 神楽坂 東京都新宿区神楽坂3-2

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky.kagurazaka）

◆日本栄光酒場 ロッキーカナイ 高円寺 東京都杉並区高円寺北三丁目22番5号

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky_koenji）

◆日本栄光酒場 ロッキーカナイ 浅草横町 東京都台東区浅草2-6-7 東京楽天地浅草ビル4階

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky.kanai.asakusa）

◆マサユメ 新宿3丁目 東京都新宿区新宿3-2-2

（ご予約はコチラ→ http://pr2.work/3/reserve_sushinjyuku）

詳細はコチラで→ https://www.instagram.com/sushinjyuku_3chome

◆浅草すし 浅草横町 台東区浅草２-６-７ 東京楽天地浅草ビル４階

(ご予約はコチラ → https://www.instagram.com/asakusasushi0701)

◆スシンジュク・マサユメ ほぼ新宿のれん街 渋谷区千駄ヶ谷5-20-10 ほぼ新宿のれん街FG

(ご予約はコチラ → https://www.instagram.com/hoboshin_sushinjyuku）

◆うなぎの蒲の穂焼 牛タン 焼鳥 馬刺し いづも 浅草横町 台東区浅草２-６-７４階

(ご予約はコチラ → https://www.instagram.com/idumo.asakusa/）

◆うなぎの蒲の穂焼 牛タン 焼鳥 馬刺し いづも 新宿 新宿区西新宿１丁目 14-5 新宿ｻﾝﾊﾟｰｸ西口

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/idumo_sinjuku/）

＊＊＊20日より提供開始＊＊＊

◆海味焼 酒場 〇上水産 ほぼ栄駅1番出口のれん街 愛知県名古屋市中区錦3-17-5 EXIT NISHIKI 北棟1F

(ご予約はコチラ → https://www.instagram.com/sakae.marujyosuisan/）

◆姫路 海味焼 酒場〇上水産 姫路市駅前町363番地1 フェスタビル1階（姫路のれん街）

（ご予約はコチラ→https://tabelog.com/hyogo/A2805/A280501/28049821/）

◆活鰻 うなぎの蒲の穂焼 牛タン 焼鳥 馬刺し いづも 大阪福島本店 大阪市福島区福島5-12-18

(ご予約はコチラ→ https://www.instagram.com/fukushima_idumo/)

＊＊＊21日より提供開始＊＊＊

◆琉球海鮮 すし 浜焼 もんじゃ ほろろ 那覇市久茂地3-11-17新星産業ビル2階

（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/hororo2025.sw/）