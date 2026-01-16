ボトルキープ文化を、もう一段上へ。2026年、私たちは“ボトルキープ No.1 店”を目指し、1月18日より「1本1099円のオリジナル焼酎」を提供開始

株式会社スパイスワークスホールディングス（本社：千代田区　代表取締役社長：下遠野亘）は、2026年1月18日より、ロッキーカナイ・カタカナスシ他、下記店舗でオリジナル焼酎（芋焼酎・麦焼酎）「THE SW Shouchu」の提供を開始いたします。これにより「ボトルキープ」という飲み文化や魅力を、まだ知らない若い世代にも広めることを目指し、私たちは居酒屋文化を未来の世代へと継承します。2026年を『ボトルキープ No.1 店』元年と位置づけ、オリジナル焼酎を提供いたします。




近年、お酒をあえて飲まない「ソバーキュリアス」や、自分のペースで楽しむ低アルコール志向が高まっています。一見、ボトル（原液）を購入するボトルキープはハードルが高く感じられますが、実は現代のニーズに最も合致した、「自由度の高い飲み方」なのです。ボトルキープという飲み方を、もっと自由で、もっとカジュアルな選択肢として提案し、まだその魅力を知らない若い世代に向けて、ボトルキープのメリットを『3つの新常識』として発信いたします。


ボトルキープという飲み文化を、まだ知らない若い世代にも伝えたい

- 　【究極のパーソナライズ】アルコール度数は自分次第
　「今日は軽く飲みたい」「お酒の味は好きだけど酔いたくない」。そんな低アルコール志向の方こそ、ボトルキープが最適です。 自分で割るからこそ、「1%の超微アル」から「ガツンと濃いめ」まで、その日の体調や気分に合わせて自由自在。 既製品にはない、自分にぴったりの一杯を作れます。
- 　【圧倒的コスパ】1杯あたりの価格が実は安い
　初期投資に目が行きがちですが、実は計算すると非常にお得です。 1本のボトルから作れるドリン
　クの杯数は想像以上に多く、お財布に優しい「大人のサブスク」的な楽しみ方が可能です。
　更に、割り材で色々楽しめちゃう。
　これから「ニーズ」に合わせどんどん新しい飲み方を広げていく予定にしてます。
- 「自分の居場所」をキープする、心の豊かさ
ボトルキープとは、単にお酒を預けることではありません。お店に自分の名前が書かれたボトルがあることで、「いつでも帰ってこられる居場所」ができるという、デジタル時代だからこそ価値のある、温かい体験を提供します。

■ 商品について


・商品名：THE SW Shouchu　


・容量：720ml


・種別：芋焼酎・麦焼酎


・価格：999円（1099円税込）


　以下の店舗で展開し、どんどん導入店舗は拡大していきます

　◆日本栄光酒場 ロッキーカナイ 田町　　東京都港区芝浦3-6-1 ふじやビル


　　（ご予約はコチラ→http://pr2.work/0/rockytamachi）


　◆日本栄光酒場 ロッキーカナイ　有楽町　　東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂングB1


　　（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/691yurakucho）


　◆日本栄光酒場　ロッキーカナイ　神楽坂　　東京都新宿区神楽坂3-2


　　（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky.kagurazaka）


　◆日本栄光酒場　ロッキーカナイ　高円寺　　東京都杉並区高円寺北三丁目22番5号


　　（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky_koenji）


　◆日本栄光酒場　ロッキーカナイ　浅草横町　　東京都台東区浅草2-6-7　東京楽天地浅草ビル4階


　　　（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/rocky.kanai.asakusa）


　◆マサユメ　新宿3丁目　 　東京都新宿区新宿3-2-2　


　　　（ご予約はコチラ→ http://pr2.work/3/reserve_sushinjyuku）


　　　　詳細はコチラで→ https://www.instagram.com/sushinjyuku_3chome


　◆浅草すし 浅草横町　台東区浅草２-６-７　　東京楽天地浅草ビル４階　　


　　　 (ご予約はコチラ → https://www.instagram.com/asakusasushi0701)


◆スシンジュク・マサユメ　ほぼ新宿のれん街　渋谷区千駄ヶ谷5-20-10 ほぼ新宿のれん街FG


　　　 (ご予約はコチラ →　https://www.instagram.com/hoboshin_sushinjyuku）


　◆うなぎの蒲の穂焼 牛タン 焼鳥 馬刺し いづも 浅草横町　台東区浅草２-６-７４階


　　　 (ご予約はコチラ　→　https://www.instagram.com/idumo.asakusa/）


　◆うなぎの蒲の穂焼 牛タン 焼鳥 馬刺し いづも 新宿　新宿区西新宿１丁目 14-5 新宿ｻﾝﾊﾟｰｸ西口


　（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/idumo_sinjuku/）


＊＊＊20日より提供開始＊＊＊


　◆海味焼 酒場 〇上水産　ほぼ栄駅1番出口のれん街　愛知県名古屋市中区錦3-17-5 EXIT NISHIKI 北棟1F


　　　 (ご予約はコチラ　→　https://www.instagram.com/sakae.marujyosuisan/）　


　◆姫路 海味焼 酒場〇上水産 　　姫路市駅前町363番地1　フェスタビル1階（姫路のれん街）


　　　（ご予約はコチラ→https://tabelog.com/hyogo/A2805/A280501/28049821/）


　◆活鰻　うなぎの蒲の穂焼 牛タン 焼鳥 馬刺し　いづも　大阪福島本店 　大阪市福島区福島5-12-18


(ご予約はコチラ→ https://www.instagram.com/fukushima_idumo/)


　＊＊＊21日より提供開始＊＊＊


　◆琉球海鮮 すし 浜焼 もんじゃ　ほろろ　　那覇市久茂地3-11-17新星産業ビル2階


　　　（ご予約はコチラ→https://www.instagram.com/hororo2025.sw/）