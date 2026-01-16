参加者全員に景品プレゼント！（栃木県さくら市主催）フットゴルフ大会 参加者募集
フットゴルフとは、ゴルフ場でサッカーボールを蹴って、ゴールホールに入れる打数を競うスポーツです。
子どもから高齢者、男女問わず楽しめる簡単なスポーツです。初心者大歓迎！親子での参加など、どなたでも気軽に参加できます。
入賞者にはもちろん、参加者全員に豪華景品を用意しております。
たくさんの応募お待ちしています！
フットゴルフタウン公式アンバサダー「Lovin&S（ﾗｳ゛ｨﾝｽ゛）」による ライブもお楽しみに！
栃木SC 元キャプテン広瀬浩二氏 参戦！
こんな方におすすめ！
・広い芝生の上で思いっきり動きたい！
・親子で一緒に遊びたい
・激しい運動は苦手、、、気軽に運動したい
開催日
令和８年２月７日（土曜日）
開催場所
セブンハンドレッドクラブ（さくら市早乙女2370番地）
内容
9ホールをプレーし、各部門3位まで表彰します。
１ 小学4～6年生の部
２ 中学生の部
３ 親子の部（小学生以下）
・ペア戦です。（2人で1つのボールを交互に蹴ります。）
・小学生のパートナーは18歳以上であれば、どなたでも可能です。
・小学1～3年生は親子の部で参加をお願いします。
・小学4～6年生は希望する場合、親子の部で参加できます。
４ 一般の部（男子・女子・シニア（60歳以上））
・女子・シニアはレディースティーになります。
スケジュール（予定）
・12時～：受付開始
・12時45分～13時：オープニングセレモニー
・13時～16時：フットゴルフ大会
・16時～：表彰式
参加費
栃木県さくら市内在住の方：無料
栃木県さくら市外在住の方：300円
定員
・小学4～6年生の部：40名
・中学生の部：40名
・親子の部（小学生以下）：40組
・一般の部：40名
※先着順です。
定員に達した場合は、期限前に申し込みを終了する場合があります。お早めにお申し込みください。
申込方法
応募フォーム(https://logoform.jp/form/djNm/1329322)からお申込みください。
※申込み期限は1月30日（金曜日）です。お早めにお申込みください。
〈本件に関するお問い合わせ先〉
さくら市役所 総合政策課 市民活躍推進係
TEL：028-681-1113
FAX：082-682-0360
MAIL：sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp
HP：https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp