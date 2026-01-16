参加者全員に景品プレゼント！（栃木県さくら市主催）フットゴルフ大会　参加者募集

さくら市役所

フットゴルフとは、ゴルフ場でサッカーボールを蹴って、ゴールホールに入れる打数を競うスポーツです。

子どもから高齢者、男女問わず楽しめる簡単なスポーツです。初心者大歓迎！親子での参加など、どなたでも気軽に参加できます。

入賞者にはもちろん、参加者全員に豪華景品を用意しております。

たくさんの応募お待ちしています！

フットゴルフタウン公式アンバサダー「Lovin&S（ﾗｳ゛ｨﾝｽ゛）」による ライブもお楽しみに！

栃木SC 元キャプテン広瀬浩二氏 参戦！

こんな方におすすめ！

・広い芝生の上で思いっきり動きたい！

・親子で一緒に遊びたい

・激しい運動は苦手、、、気軽に運動したい

開催日

令和８年２月７日（土曜日）

開催場所

セブンハンドレッドクラブ（さくら市早乙女2370番地）

内容

9ホールをプレーし、各部門3位まで表彰します。

１ 小学4～6年生の部

２ 中学生の部

３ 親子の部（小学生以下）

・ペア戦です。（2人で1つのボールを交互に蹴ります。）

・小学生のパートナーは18歳以上であれば、どなたでも可能です。

・小学1～3年生は親子の部で参加をお願いします。

・小学4～6年生は希望する場合、親子の部で参加できます。

４ 一般の部（男子・女子・シニア（60歳以上））

・女子・シニアはレディースティーになります。

スケジュール（予定）

・12時～：受付開始

・12時45分～13時：オープニングセレモニー

・13時～16時：フットゴルフ大会

・16時～：表彰式

参加費

栃木県さくら市内在住の方：無料

栃木県さくら市外在住の方：300円

定員

・小学4～6年生の部：40名

・中学生の部：40名

・親子の部（小学生以下）：40組

・一般の部：40名

※先着順です。

定員に達した場合は、期限前に申し込みを終了する場合があります。お早めにお申し込みください。

申込方法

応募フォーム(https://logoform.jp/form/djNm/1329322)からお申込みください。

※申込み期限は1月30日（金曜日）です。お早めにお申込みください。

〈本件に関するお問い合わせ先〉

さくら市役所 総合政策課 市民活躍推進係

TEL：028-681-1113

FAX：082-682-0360

MAIL：sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp

HP：https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp