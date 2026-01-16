参加者全員に景品プレゼント！（栃木県さくら市主催）フットゴルフ大会　参加者募集

さくら市役所


フットゴルフとは、ゴルフ場でサッカーボールを蹴って、ゴールホールに入れる打数を競うスポーツです。


子どもから高齢者、男女問わず楽しめる簡単なスポーツです。初心者大歓迎！親子での参加など、どなたでも気軽に参加できます。


入賞者にはもちろん、参加者全員に豪華景品を用意しております。


たくさんの応募お待ちしています！



フットゴルフタウン公式アンバサダー「Lovin&S（ﾗｳ゛ｨﾝｽ゛）」による　　ライブもお楽しみに！





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木SC　元キャプテン広瀬浩二氏　参戦！






こんな方におすすめ！

・広い芝生の上で思いっきり動きたい！


・親子で一緒に遊びたい


・激しい運動は苦手、、、気軽に運動したい





開催日

令和８年２月７日（土曜日）


開催場所

セブンハンドレッドクラブ（さくら市早乙女2370番地）


内容

9ホールをプレーし、各部門3位まで表彰します。


１　小学4～6年生の部


２　中学生の部


３　親子の部（小学生以下）


　・ペア戦です。（2人で1つのボールを交互に蹴ります。）


　・小学生のパートナーは18歳以上であれば、どなたでも可能です。


　・小学1～3年生は親子の部で参加をお願いします。


　・小学4～6年生は希望する場合、親子の部で参加できます。


４　一般の部（男子・女子・シニア（60歳以上））


　・女子・シニアはレディースティーになります。


スケジュール（予定）

・12時～：受付開始


・12時45分～13時：オープニングセレモニー


・13時～16時：フットゴルフ大会


・16時～：表彰式


参加費

栃木県さくら市内在住の方：無料


栃木県さくら市外在住の方：300円


定員

・小学4～6年生の部：40名


・中学生の部：40名


・親子の部（小学生以下）：40組


・一般の部：40名


※先着順です。


定員に達した場合は、期限前に申し込みを終了する場合があります。お早めにお申し込みください。


申込方法

応募フォーム(https://logoform.jp/form/djNm/1329322)からお申込みください。


※申込み期限は1月30日（金曜日）です。お早めにお申込みください。




〈本件に関するお問い合わせ先〉


さくら市役所　総合政策課　市民活躍推進係


TEL：028-681-1113


FAX：082-682-0360


MAIL：sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp


HP：https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp