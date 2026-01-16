【広島建設】「広島建設 東京支社」を開設、ショールーム併設型の支社社屋を2026年2月1日(日)、葛飾区南水元にオープン

広島建設株式会社

注文住宅および大型建築物の施工・不動産開発を手掛ける、広島建設株式会社(本社：千葉県柏市、代表取締役：島田秀貴)は、東京都葛飾区南水元において5階建てビルを自社にてリノベーションをおこない、2026年2月1日(日)より「広島建設 東京支社」として新たにオープンいたします。

本支社は、最新の住宅設備を体感できるショールームを備えた、東京・埼玉エリアにおける住まいづくりの新たな拠点となります。

- 「広島建設 東京支社」開設について

この度の「広島建設 東京支社」の開設、そしてオープンする支社社屋は、葛飾区南水元の5階建てビルを当社リノベーション部門(セナリノベ)がリノベーションをおこなった建物です。最新のショールームとオフィス機能を融合させることで、東京・埼玉エリアのお客様へより迅速かつ高品質なサービスを提供することを目指します。

ショールームの主な見どころ

【1階～3階】見て、触れて、揺れを体感。最新ショールーム

1階から3階までの3フロアは、当社の注文住宅「セナリオハウス」「東京ノイエ」の設備仕様を体感いただける大型ショールームです。

特に、当社の拠点としては初めてとなる常設型の「地震体験装置」を導入。住宅用制震装置の制震効果を実際に体験することで、地震対策の重要性をより深くご理解いただける施設となっています。

「広島建設 東京支社」外観

- 店舗概要

開店日 ：2026年2月1日(日)

店舗名称：広島建設 東京支社（東京ショールーム）

所在地 ：〒125-0035 東京都葛飾区南水元2丁目20-10

営業時間：10:00～18:00

お問い合わせ先：03-5672-9580（火水定休）

- アクセス

【車をご利用の場合】

高速道路/首都高速6号線「加平」出口 - 環七(亀有方面)大谷田陸橋側道より水元方面へ左折、「葛飾清掃工場」正面（加平出口より約10分、駐車場有り)

【バスをご利用の場合】

JR金町駅北口から京成バス0番乗り場 南水元循環バス アイリスループ「二丁目中央」下車 徒歩2分

- 広島建設株式会社について

本社所在地 ： 〒277-0863 千葉県柏市豊四季1004番地

創業 ： 1968年8月

代表者 ： 代表取締役 島田 秀貴

事業内容 ： 「セナリオハウス」「東京ノイエ」ブランドの注文住宅事業、

大型建築事業、分譲住宅・不動産開発事業、リフォーム・リノベーション事業 等

WEB サイト ： https://www.hirosima.co.jp/