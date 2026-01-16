うさぎ特化のオリジナルIPを展開する「合同会社うさぎと一緒」が本格始動。2026年春に新作アプリのリリースが決定！

合同会社うさぎと一緒

合同会社うさぎと一緒（本社：東京都千代田区、代表：中田 百合香）は、 うさぎをテーマにしたオリジナルIPを中心に、ゲーム・アニメ・漫画・グッズなどの エンターテインメントコンテンツを展開する企業として、 2025年8月8日に設立いたしました。

当社は、モバイルゲームを起点としたIP展開を軸に、デジタルとリアルの両面から 「うさぎと共に暮らす世界観」を表現することを目指しています。

■ 会社設立の背景と目的

うさぎは、ペットとして身近でありながら、 その行動特性やコミュニケーションのあり方については十分に知られているとは言えません。

代表の中田 百合香は、うさぎとの日常を描いた創作活動やコンテンツ制作を通じて、「うさぎの魅力や文化を、より多くの人に正しく、楽しく伝えたい」 という想いを抱き、 個人活動の枠を超えた事業展開を行うため、合同会社うさぎと一緒を設立しました。

■ 事業内容

・うさぎをテーマにしたモバイルゲームの企画・開発・運営

・アニメーション、漫画などのIPコンテンツ制作

・キャラクターIPを活用したグッズの企画・販売

・企業・団体とのコラボレーション企画およびIP活用支援

実際のうさぎの行動や習性、飼育文化への理解を重視し、 エンターテインメントとしての楽しさと、リアリティのある世界観設計の両立を特徴としています。

現在、当社ではオリジナルIPの第一弾となる、うさぎ育成ゲームの新作モバイルアプリを開発中です。

本作は、うさぎの行動特性や習性を反映した育成・交流要素を特徴とし、「うさぎと共に暮らす世界観」を体験できるコンテンツとして、2026年春のリリースを予定しています。

画像は現在開発中のうさぎ育成ゲームのタイトルロゴである。

■ 今後の展開

今後は、オリジナルうさぎIPを軸にしたゲームの開発・運営を進めるとともに、 アニメーションや漫画、グッズなどへの展開を通じて、 長期的に愛されるIPの育成を目指してまいります。

また、うさぎ関連企業やクリエイターとの連携を図りながら、 コンテンツを通じてうさぎ文化の発展に貢献していきます。

■ 会社概要

会社名：合同会社うさぎと一緒

代表者：中田 百合香

設立：2025年8月8日

事業内容：うさぎIPコンテンツの企画・制作・運営

公式サイト：https://usagi-to-issho.co.jp/