玄米の新常識！「体にいいけど続かない」を変えた--YUWAERU「寝かせ玄米(R)」ごはんパック、累計販売数2,100万食突破

株式会社結わえる（本社：東京都千代田区/代表取締役CEO：荻野芳隆）の主力商品「寝かせ玄米(R)ごはんパック」シリーズの累計販売数が、2025年12月末時点で2,100万食を突破しました。

玄米を、「頑張って食べる」ではなく「美味しいから毎日食べる」主食に。

「寝かせ玄米(R)」は、玄米を圧力鍋で炊き上げ、数日間寝かせて熟成させる独自製法により、玄米特有の硬さや食べにくさを解消した玄米ごはんです。もちもちとした食感と、噛むほどに広がる自然な甘みが特長で、「これが玄米？」と驚く声も多く寄せられています。健康のために我慢して食べるものだと思われがちだった玄米が、寝かせ玄米(R)では「おいしくて、気づけば毎日食べている」「ストックしておくと安心する存在」として、日常の主食に選ばれています。

「健康のために無理をする食事では、続かない」──開発の原点

開発の背景にあったのは、「健康のために無理をする食事では、長く続かない」という課題意識です。結わえるは、玄米を“特別な健康食”ではなく、毎日の食卓に自然と並ぶ主食にすることに挑戦してきました。

カレーとの相性も抜群 寝かせ玄米(R)黒米寝かせ玄米(R)小豆

毎日いちばん食べる「主食」を見直すという選択

近年、健康意識の高まりとともに、「ストイックな食事管理」よりも「日常に無理なく取り入れられる健康」を重視する人が増えています。そうした中で、毎日食べている主食を見直すことの重要性に気づく人も増えているのではないでしょうか。寝かせ玄米(R)は、特別な健康食ではなく、「無理なく続けられるからこそ、結果的に選び続けている」という声に支えられ、累計2,100万食という節目を迎えることができました。この数字は、一過性の健康ブームではなく、“主食を見直す動き”が生活者の中に根づき始めていることの表れでもあると考えています。

”玄米だけ”の新提案。「ゆめぴりか100％」新発売

結わえるでは、この流れをさらに広げるべく、寝かせ玄米(R)シリーズの新商品「ゆめぴりか100％」を新発売いたしました。雑穀や豆をブレンドしない、玄米100％の商品で、「白米から置き換えても違和感がない」「家族も抵抗なく食べてくれる」といった声も届いています。

北海道産の最上級品種・ゆめぴりかを使用し、寝かせ玄米(R)ならではのもちもち食感がさらに際立つ一品です。

新商品は、北海道産の最上級品種ゆめぴりかを100％使用玄米の旨みと甘みが引き出され、それでいてプレーンな味わいは白米からも置き換えやすい

今後も結わえるは、「玄米を、もっとおいしく、もっと身近に」するため、さまざまな食シーンやライフスタイルに寄り添いながら、玄米の新しい価値を提案し続けていきます。

◆商品概要

商品名：寝かせ玄米(R)ごはんパック シリーズ

（黒米・小豆・もち麦・十五穀・ゆめぴりか100％の全5種）

原材料：玄米、食塩 ※ブレンドの種類により雑穀や豆を加えています

内容量：160g

YUWAERUオンラインストア販売価格：

黒米・小豆・もち麦：7,760円（税込）/24個セット

十五穀・ゆめぴりか：8,540円（税込）/24個セット

※お得な継続コースもございます

賞味期限：365日

株式会社結わえる

「一日一膳、玄米生活」。主食を玄米に置き換えた体が喜ぶ食事と、好きなものを我慢しない心が喜ぶ食事を上手に組み合わせることで、メリハリのある食生活を送る。その積み重ねが、健康で豊かな毎日につながると私たちは考えています。

「これが玄米？」と驚かれる、もっちもちの「寝かせ玄米(R)」は、そんな想いから生まれました。自社工場で製造するごはんパックを主力に、玄米を使ったさまざまな食品やサービスを展開。店舗、EC、卸・OEMなど、多様なかたちで玄米のある暮らしを広げています。

※「寝かせ玄米(R)」は株式会社結わえるの登録商標です。

株式会社結わえる

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目20アイゼンビル6F

代表取締役CEO：荻野 芳隆

設立：2009年2月4日

事業内容：D2C事業【玄米ごはんパック製造、小売（EC）】、卸し・OEM、コンサルティング

URL：https://www.yuwaeru.co.jp/

