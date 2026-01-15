「いいね」が寄付につながる～Instagram「＆サステナ！！」連動寄付プログラムの実施について

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長 窪田 博、以下当社）は、社会課題の解決に取り組む団体等を支援する新たな寄付プログラムを、Instagram公式アカウント「＆サステナ！！」を通じて開始いたします。

当社ではコーポレートメッセージ「人をつなぐ。未来をつなぐ。」のもと、金融サービスと事業を通じた社会課題の解決と持続可能な社会の実現に取り組んでいます。また、事業活動でアクセスしにくい課題に対しては、寄付やボランティアによる社会貢献活動を実施しています。

社会貢献活動では、社員一人ひとりの理解と共感が大変重要であり、2023年より社員投票に応じ非営利活動法人等に寄付を行うプログラムを実施してきました。社員が「自ら」「選択できる」をコンセプトに、社員の共感を寄付に変え各団体を支援する仕組みを築いてきたものです。

このような状況下、それら共感の輪を更に広げたいとの想いから、Instagramを通じみなさまに共感の「いいね」を押していただくことが寄付につながる新しい取り組みを始めることといたしました。本プログラムを通じ、社会課題の解決に取り組む各団体に貢献してまいります。

【概要】

期間中、Instagram公式アカウント「＆サステナ！！」にて紹介する対象団体の投稿に「いいね」をいただくと、1いいねにつき100円を当社が各団体へ寄付いたします（上限：各団体50万円）

期 間：2026年1月14日 ～ 2026年2月9日

対象団体： 特定非営利活動法人AYA*、一般社団法人Kids Code Club*スタンドバイ株式会社*、

特定非営利活動法人Social Change Agency*、株式会社meepa*、

認定NPO法人ブリッジフォースマイル、日本赤十字社

*社会課題解決に向けた助成プログラム「SoilxMUFG」第1回採択先

詳細は下記リンク先をご参照ください

https://www.tr.mufg.jp/ippan/release/pdf_mutb/250529_1.pdf

■三菱UFJ信託銀行 公式Instagram 2次元コード