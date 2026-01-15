日立社会情報サービス、「Innovation Day #01」を開催 ～共創による新たな価値創出をめざして～

株式会社日立社会情報サービス

日立社会情報サービスは、2025年12月10日に「Innovation Day #01 ～We’ll GROWでクロスバリューを生み出そう！～」と題した社内イベントを開催しました。当日は、若手から経営層まで幅広く247名の社員が会場・オンラインにて参加しました。

「Innovation Day #01 ～We'll GROWでクロスバリューを生み出そう！」会場の様子

本イベントは、社外ゲストを招き、当社の新規事業やオープンイノベーションの最前線を紹介するとともに、共創の重要性や今後の展望についてディスカッションを行うものです。参加者は多様な視点や気づきを得るとともに、今後のイノベーション創出に向けて活発な議論を交わしました。

イベント開催の目的

急速な社会変化やAIの普及など、予測困難な時代において、企業は既存事業の強化とともに新規事業の推進が不可欠です。当社は「自社でゼロから作らず、既存の技術・サービス・パートナーを組み合わせて価値を創出する」ことを新規事業のアイデンティティとし、社外との連携・共創を前提としたオープンな価値創造をめざしています。

本イベントは、こうした姿勢を社内に発信し、全社的なイノベーション推進の機運を高めることを目的としています。

イベントの内容

イベントは三部構成で実施されました。

第一部：社内の取り組み内容共有 ～新事業創出におけるOne Hitachi・クロスバリュー～

社内の新規事業推進の状況や、オープンイノベーションを加速させるための取り組みについて紹介しました。

第二部：共創先行モデルに関する対談 ～事業会社同士の共創の実態について／地域企業で働く従業員・退職者が快適に活躍できる社会」の共創に向けて～

2024年より新規事業共創の検討で伴走いただいている株式会社talikiの中村代表をはじめとした社外ゲストを招いたパネルディスカッションを実施しました。

前半は、大企業が共創によって新しいソリューション・サービスを立ち上げる上で課題となる社内調整や意思決定の難しさを挙げつつ、コミュニケーションを密にすること、ゴールを共有することの重要性について議論しました。後半では、社会課題解決型ビジネスの現場について意見交換を行い、talikiの中村代表からは勇気を持って挑戦することが大事とのエールが送られました。

第三部：当社の新事業推進に向けた講演 ～企業発イノベーションの極意 新規事業に必要なバリュージャーニーとは～

これまで日本と米国シリコンバレーで合計5社を起業してきたシリアルアントレプレナー、株式会社ユニコーンファーム 代表取締役 CEO 田所 雅之氏による講演を通じ、オープンイノベーションの重要性やイノベーション創出に必要となる「バリュージャーニー」の考え方、今後の組織のあり方について学びを深めました。

今後の展望

当社は、本イベントをはじめ今後も継続的にこのような機会を設けることで、社内のイノベーションに対する機運を醸成し、多様なパートナーとの共創を通じた新たな事業創出に挑戦していきます。

当社は、社会課題の解決や新たな価値創出に向けて、社内外の多様なステークホルダーとともに共創活動を推進しています。

