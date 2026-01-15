SalesEnablement EXPO2026にインフォボックスが参加します

株式会社インフォボックス




株式会社インフォボックスは、2026年1月22日（木）に開催されるSalesEnablement EXPO2026に参加いたします。 インフォボックスは、14:00 - 14:30に登壇します。

◼︎インフォボックスセッションタイトル
再現可能な "勝ちパターン" をつくる営業組織へ
～データ×現場で、トップセールスの型を組織にインストールする～



■開催概要

イベント特設サイト：SalesEnablement EXPO2026(https://ingage.jp/relation/see2026/)
開催形式：オンライン
開催日時：1月22日（木）　11:00-15:00