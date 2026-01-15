Perxona（パーソナ）、ONE ART Taipeiにて「ONE ART AIアバタースマートアシスタント」を正式公開

XRSPACE CO., LTD

アジアを代表するアートフェア「ONE ART Taipei」は本日、XRSPACE傘下のAIアバタープラットフォーム「Perxona」が開発した専用の「ONE ART AIアバタースマートアシスタント」を公式ウェブサイトに導入したことを発表しました。本アシスタントは2026年1月14日（水）から1月18日（日）までONE ART Taipeiの公式サイト上で公開され、自然な表情・動作を備えたBehavior AI(TM)技術による台湾初の対話型アートフェア向けAIアバターとして登場します。

ONE ART Taipeiは今年も「アートの生活化」と「クロス領域の革新」をテーマに掲げ、初めてPerxonaと協業することで、来場者およびコレクターに新たなオンライン体験を提供します。



Behavior AI(TM)技術を搭載したONE ART AIアバタースマートアシスタントは、自然な話し方・表情・身振りを用いて24時間対応のインタラクティブなガイドサービスを実現。来場者は展覧会情報、出展ギャラリーの見どころ、作品解説、イベントスケジュールなどをリアルタイムで確認でき、より直感的でスムーズな閲覧体験を享受することができます。本サービスはオンライン鑑賞体験を向上させるだけでなく、アートコミュニケーションの新たな可能性を広げます。

AIが初めて本格的にアートフェアへ

従来のアートフェアサイトはテキスト中心の静的な情報発信が主流でしたが、ONE ART Taipeiが今回導入したAIアバターは台湾のアート業界に新しい革新をもたらします。

- 展覧会情報・出展者情報・作品紹介・イベント案内などを能動的にナビゲート- 多言語対応により海外コレクターや来場者をサポート- 表情・動作・感情表現を備えた エンターテインメント性のあるインタラクション体験- キャラクター設定と音声トーンにより、フェアに個性と温かみを付与

これにより、AIは単なるカスタマーサポートや情報提供の枠を超えた「インタラクティブな役割」を持ち、本フェアのイメージを象徴する「スマートアシスタント」として来場者に寄り添う存在へと進化します。

ONE ART Taipei × Perxona：未来のアートフェアを形づくる協業モデル

世界のアートフェアがデジタル化と没入型体験へと進む中、今回の協業はアート情報へのアクセス向上だけでなく、新しいストーリーテリングや参加型体験の創出にも寄与します。AIアバターは今後、フェアコンテンツを拡張する重要な媒体として、さらなるエンゲージメントと話題性を生み出すことが期待されます。

ONE ART AIアバタースマートアシスタントは1月14日（水）よりONE ART Taipei公式サイトにて公開され、すべての来場者とコレクターに寄り添いながら、2026年のアートシーズンを共に迎えます。

開催概要

イベント名：ONE ART Taipei 2026

会場：Hotel Metropolitan Premier Taipei(https://maps.app.goo.gl/rtTSQU139siSd6dj7)

会期：1/16（金）12時～19時、1/17（土）～ 1/18（日）11時～19時

公式サイト：https://www.onearttaipei.com/

企業情報

XRSPACEについて

ヒューマンセントリックAIおよび3Dアバター領域で、革新的なデジタル体験を提供するテクノロジー企業。AIと3Dアバターを活用し、人と企業の新しいつながりを創造するプラットフォームとサービスを構築。

公式サイト： www.xrspace.io(http://www.xrspace.io)

Perxona お問い合わせフォーム：https://www.perxona.ai/jp/register