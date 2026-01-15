ザムストが初協賛する「FISスキージャンプワールドカップ2026 札幌大会」契約選手の葛󠄀西紀明選手出場決定！

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）が協賛する、2026年1月17日(土)開催の「FISスキージャンプワールドカップ2026 札幌大会」にザムストの契約選手である葛󠄀西紀明選手の出場が決定いたしました。

本大会では、協賛に伴い、全選手が着用するビブスやインラインなど、多くの場所にザムストロゴが掲出されます。

■葛󠄀西紀明選手プロフィール

生年月日：1972年6月6日

出身地：北海道下川町

所属チーム：土屋ホーム（選手兼監督）

【主な成績】

オリンピック8大会連続出場（1992アルベールビル、1994年リレハンメル、1998年長野、2002年ソルトレークシティ、2006年トリノ、2010年バンクーバー、2014年ソチ、2018年平昌）

1992-93年：FISスキージャンプW杯男子 総合3位

1994年 ：ソチハンメル冬季五輪 ラージヒル団体銀メダル

1998-99年：FISスキージャンプW杯男子 総合3位

1999年 ：ノルディック世界選手権 ラージヒル団体 銀メダル

2003年 ：ノルディック世界選手権 ラージヒル個人 銀メダル、ノーマルヒル個人 銀メダル

2007年 ：ノルディック世界選手権 ラージヒル 団体 銀メダル

2009年 ：ノルディック世界選手権 ラージヒル ノーマルヒル 団体 銅メダル

2014年 ：ソチ冬季五輪 ラージヒル個人 銀メダル、ラージヒル団体 銅メダル

2015年 ：ノルディック世界選手権 混合団体 銀メダル



【ソーシャルメディア】

葛󠄀西紀明オフィシャルブログ： 「Legend はどこまでも！」Powered by Ameba (ameblo.jp)(https://ameblo.jp/nori66nori/)

土屋ホームスキー部 公式サイト： 【TEAM TSUCHIYA】(https://teamtsuchiya.com/)

■葛󠄀西選手 コメント

おかげさまでFISスキージャンプワールドカップ2026 札幌大会のメンバーに選ばれました！

いつも支えてくださっている皆さんに恩返しできるよう、そしてギネス世界記録の更新を目指して頑張りますので応援よろしくお願いいたします。

■ザムストとスキージャンプについて

ザムストは「すべてのアスリートに最高のパフォーマンスを」という理念のもと、スポーツ現場での安全性と競技力向上を支える製品を提供してきました。特にスキージャンプは、過酷な環境下での高い集中力と身体の安定性が求められる競技であり、選手の足元から全身のバランスを支えることが重要です。

この考え方に基づき、ザムストは2023年1月よりスキージャンプ界のレジェンドである葛󠄀西紀明選手とスポンサーシップ契約を締結し、インソールを中心とした製品でサポートを行ってきました。

また、伊藤有希選手をはじめとするTEAM TSUCHIYA所属選手のみなさんや丸山希選手に対しても、競技活動を応援するパートナーとして支援を行っています。

ザムストは大会を通じて、スキージャンプ競技の発展と選手の安全・パフォーマンス向上に貢献すると同時に、葛󠄀西選手のさらなる活躍をサポートしてまいります。

■FISスキージャンプワールドカップ2026 札幌大会について

大会名称：FISスキージャンプワールドカップ2026 札幌大会

会場：大倉山ジャンプ競技場 （北海道札幌市）

開催日：男子：2026年1月17日（土）・18日（日） ※協賛は17日のみ

女子：2026年1月24日（土）・25日（日） ※協賛は24日のみ

主催：FIS（国際スキー連盟）

共催：FIS（国際スキー連盟）、公益財団法人 全日本スキー連盟、

公益財団法人 北海道スキー連盟、公益財団法人 札幌スキー連盟

主管：公益財団法人 全日本スキー連盟、公益財団法人 北海道スキー連盟

公益財団法人 札幌スキー連盟

公式サイト： https://www.sapporo-jump.com/

■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb

■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst.jp/about/partner/

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントン、など、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、ウィルフレド・レオン、宮部藍梨、佐々木千紘

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、岡田大河、寺嶋恭之介、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛󠄀西紀明

ゴルフ：穴井詩、尾関彩美悠、都玲華 / バドミントン：松友美佐紀 / 野球：秋山翔吾、松本剛

フェンシング：東莉央、東晟良

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）