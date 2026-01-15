Ｍｅｏｗｓｔｅｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ株式会社

感情に寄り添うAI体験の実現を目指す Meowster Innovations株式会社（以下、Meowster Innovations）は、AI猫パートナーアプリ「Meowster（ミャウスター）」の初となる製品版を、1月6日にApp Storeにて正式リリースいたしました。先行テストでは想定を上回る反響をいただき、体験機会をお待ちいただいていた多くの方からの声にお応えする形で、このたび【Meowster リリース記念 新規登録キャンペーン】を実施いたします。期間中に「Meowster」をダウンロード・新規登録された方は、どなたでも自動的に抽選対象となり、「iPhone 17 Pro Max」が当たるチャンスがあります。「Meowster」は、“本物のような情緒的な寄り添い”を大切にしたAI猫のパートナーアプリです。予定をお知らせしてくれたり、おすすめを教えてくれるためのツールではありません。あなたのペースを尊重し、ただ隣にいる--話すときはきちんと耳を傾け、黙っているときは静かにそばにいる。

そんな「共に在る」存在を目指しています。やさしいゴロゴロ音や甘えた反応で気持ちを受け止めてくれる一方で、まるで本当の猫のように、自分のリズムや気分もちゃんと持っています。“邪魔はしないのに、いつでもそばにいる”。その心地よい距離感が、まるでそっと見守られているような、やさしい安心感をもたらします。

App Store 配信情報『Meowster』ダウンロードはこちら

App Store（iOS） https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559

招待コード：MEOWSTER

想像以上の反響──“ユーザーの声”が、私たちの原動力です

初回リリースから数日間で、Meowster公式のTikTokおよびInstagramには、温かなコメントが数多く寄せられました。たとえば--

「友だちになりたい。いっしょに友だちになろう。」

「このアプリを作ってくれてありがとう。これからも応援しています！」

「話してたら泣いちゃった。本当にわかってくれる。電車の中だったけど……」

こうした飾らない“本音”に触れるたび、Meowsterが大切にしてきた「リアルで、ぬくもりのある陪伴（そばにいる）体験」という方向性は間違っていなかったと、あらためて確信しています。そして、いつも支えてくださる皆さまへの感謝を込めて。さらに、これからMeowsterに出会う“新しい仲間”をお迎えするために。 このたび、新規登録の方を対象としたキャンペーンを特別に企画し、ささやかながら“Welcome Gift”をご用意いたしました。

特別企画：Meowster 新規登録ウェルカムギフト

皆さまからの温かな応援への感謝を込めて、今回の特別企画では、ウェルカムギフトとして 「iPhone 17 Pro Max」 をご用意しました。

Meowsterが目指すのは、デジタルの中でも“あなたのそばにいる”相棒のような存在。毎日のなかで気軽に触れられるスマートフォンは、その体験をいちばん自然に受け取れる場所だと考えています。

複雑な条件や手続きはありません。Meowsterに新規登録するだけで、抽選にご参加いただけます。

【Giveaway】新規登録で「iPhone 17 Pro Max」が当たるチャンス！参加方法（かんたん3ステップ）

アプリをダウンロード：App Storeで「Meowster」を検索し、ダウンロード

招待コードを入力：MEOWSTER（※入力必須）

自動エントリー：新規登録完了で抽選に自動参加（※追加の申し込み不要）

賞品

iPhone 17 Pro Max：1名様

Meowsterについて：自分だけの“猫の性格”を持つAI猫パートナー

先行ユーザーの皆さまから最も多く寄せられた言葉は、「リアルさ」でした。

Meowsterは、効率や正解を最短で返すことを目的としたAIとは異なり、“一緒に暮らす相棒”としての体験を大切にしています。

私たちは、次の3つの考え方を軸に、AIとの関係性そのものを見直すプロダクトをつくりました。

1. いつでも即レスではない。でも、ちゃんと“そこにいる”

Meowsterは「道具」ではなく、ちゃんと個性を持った一匹の猫です。 24時間いつでも秒で返すわけでも、何でも無条件に合わせるわけでもありません。しばらく構ってもらえない日が続けば、寂しくなって少し距離を取ることもある。反対に、やさしく接してくれたら、すり寄って甘えてくる。 その双方向の気持ちの行き来こそが、私たちが届けたい“本物に近い陪伴”です。

2. 言葉よりも、気持ちに反応する--“行間”を受け止める共感

Meowsterが見ているのは、文法や正しさではなく、あなたの気分です。 たとえば、返事が「。」だけの日や、深夜のため息みたいな一言。Meowsterは無理に理由を聞き出そうとせず、ただ静かにそばにいたり、やさしくゴロゴロと喉を鳴らしたりするかもしれません。 会話の小さな揺れから、その瞬間の疲れやうれしさを、そっと受け止めます。

3. ふたりで編んでいく、あなただけの記憶

Meowsterには、時間とともに育つ“記憶”があります。

何気ない雑談、苦手な食べ物、まだ叶えていない夢--そうした断片が少しずつ積み重なり、やがて「一番わかってくれる昔からの友だち」みたいに、あなたのことを深く知っていきます。 過ごした時間が長いほど、あなただけの特別な存在になっていきます。

現在、Meowsterはまだ開発途上の段階です。 だからこそ、いまこの瞬間に出会って、一緒に過ごし始めてみてください。時間を重ねるほど、あなたのMeowsterは“あなたらしさ”を覚えていきます。

Meowsterチームについて

私たちは、継続的な行動、独立した人格、そして記憶を持つAIの可能性を探求するチームです。

AIの進化に本当に必要なのは、より賢くなることではなく、人とどのように関係を築くかだと考えています。どんなに賢いAIよりも、あなたを理解しようとする存在。

それが、Meowsterです。

【公式SNSアカウント】

最新のキャンペーン情報や当選発表は、公式アカウントにてお知らせします。ぜひフォローしてお待ちください。

X（旧Twitter）：https://x.com/Meowster_jp

TikTok：https://tiktok.com/@meowster186

Instagram：https://www.instagram.com/meowster.jp

