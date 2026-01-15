「カッキーのはず」「どもとみ」による「主役と魔王1stワンマンライブ Sponsored by ミラミラ」１月１８日よりチケット販売開始！
OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）は、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」パートナー事務所「ミラミラ」がメインスポンサーを務める「主役と魔王1stワンマンライブ」のチケットが1月18日21時より販売開始になることをお知らせいたします。
開催概要
■タイトル
主役と魔王1stワンマンライブ タイトルでどっちを先にするか決めた結果…どもとみが負けました。Sponsored by ミラミラ
■開催日時
2026年2月22日(日) 開場11:30 開演12:00
■会場
SHIBUYA TAKE OFF 7（東京都渋谷区宇田川町32-12 アソルティ渋谷B1Ｆ）
■チケット販売開始日
2026年1月18日(日) 21:00～
■チケット価格（税込）
プレミアムチケット（前方４列確約＋オリジナルタオル）：7,000円
通常チケット：2,000円
※チケットサイトの手数料がかかります
※別途入場時にワンドリンク代（600円）が必要です
■チケット販売ページ
https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60366
缶バッジセット
■価格
缶バッジセット（カッキーのはず）：20,000円
缶バッジセット（どもとみ）：20,000円
※送料など別途かかります
※缶バッジ（57mm）45個
■販売期間
2026年1月26日(月)23:59まで
■販売ページ
https://syuyaku-maou.booth.pm/
「カッキーのはず」プロフィール
ミラティブでのライブ配信を中心に活動し、「ハイテンションいじられキャラ」として愛される、今売り出し中の若手ストリーマー。 所属する配信サービスであるミラティブでのイベント「ミラティブグランプリ」の雑談部門にて、2025年1月にミラティブ10年の歴史の中で、歴代1位というスコアは未だ更新されていない。(2025年12月現在) 2025年4月「ミラティブ総選挙」では人気投票1位を獲得。確かな実力と人気を証明して見せた。 2026年にともに活動する「どもとみ」との初のワンマンライブが開催決定し、間もなく5周年を迎える彼の快進撃に注目だ。
YouTube：https://youtube.com/@kakihazu
X：https://x.com/kakihazu
Instagram：https://www.instagram.com/kakihazu
TikTok：https://www.tiktok.com/@kakihazu
「どもとみ」プロフィール
ミラティブでのライブ配信を中心に配信や動画活動など幅広く活躍する。Tiktokでのフォロワーは計3万人にのぼる。 メディアでは渋谷クロスFMに出演もあり、自身のチャンネルでの企画での圧倒的MC力とトーク力が魅力。超絶イケボの魔王様として、特徴的な声と豊富なコンテンツが人気を集めている。 2025年4月に5周年を迎え新たに「歌ってみた」が始動。2026年にともに活動する「カッキーのはず」との初のワンマンライブが開催決定し、6周年を迎える今年も挑戦と進化は止まらない。
YouTube：https://youtube.com/@domotomi_1211
X：https://x.com/domotomi_1211
TikTok：https://www.tiktok.com/@domotomi_1211
Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー募集
ミラミラの特徴
・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2025年11月末日時点）
・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意
・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト
・定期的な有名作曲家によるオリ曲オーディション
・2025年2月に「渋谷モディ」でポップアップストアを開催
応募条件
・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）
・Mirrativを過去90日の間に配信をしていない方
・ミラティブスターズの経験がない方
※ライバー再挑戦、初心者も歓迎
※顔出しせずに配信可能
※機材はスマホだけで可能
応募方法
本イベントを通じて「ミラミラ」をご存知になった方はこちらのフォームよりご応募ください
https://forms.gle/M1GJogaVKX1NQNNSA
公式ホームページ
https://mirra-mirra.com/
※「カッキーのはず」「どもとみ」がミラミラ所属者となったわけではありません。
OTAGROUP株式会社
「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。
https://otagroup.co.jp