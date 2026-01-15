うまくいくかどうかは「話す前」に9割決まっている。『誰とでもうまく「話せる人」と「話せない人」の習慣』1月16日（金）発売
話し方を変えても、人間関係が変わらなかった。
努力しているのに、会話が空回りする。
――その原因は、スキルではなく無意識の思考や行動の習慣にあります。
本書は、「誰とでもうまく話せる人」が
話す前から整えている思考や行動を中心に
46の習慣を対比で具体的にお伝えします。
・なぜ弱さを出した方が信頼されるのか
・なぜ論理的に話すほど、心は動かないのか
・なぜ“いい人”ほど、会話で消耗してしまうのか
こうした疑問についても、実体験や心理学を交えて解説しています。
次の行動をよくする、と言う方がいたら、ぜひこの本を読んでみてください。
☑︎「よかったですね」と言う
☑︎怒りを飲み込む
☑︎相手の思考を動かそうとする
☑︎話し合おうとする
☑︎相手の機嫌を直そうとする
もう、うまく話そうとしなくて大丈夫。
思考が変われば、会話は自然に変わります。
■目次
第1章 誰とでもうまく話せる人の基本編
第2章 空回りをせずに話を盛り上げる編
第3章 対人関係のストレスをなくす編
第4章 信頼も成果も手にいれる編
第5章 理想の自分に変わる編
■著者略歴
松橋 良紀（まつはし よしのり）
一般社団法人日本聴き方協会代表理事
著書31冊52万部超えの
30 年以上にわたり、話し方や聴き方のスキルを研究し続けてきた心理学の専門家。
『聞き方の一流、二流、三流』『すごい雑談力』『話さなくても相手がどんどんしゃべりだす 「聞くだけ」会話術 ――気まずい沈黙も味方につける6つのレッスン』
など、書籍を多数執筆。
・一般社団法人日本聴き方協会サイト
https://kikikata.jp/
・コミュニケーション総合研究所
https://commu.life/
■書籍情報
・書名：『誰とでもうまく「話せる人」と「話せない人」の習慣』
・著者： 松橋 良紀
・ISBN：9784756924377
・ページ数：224
・本体価格：1600円
・判型：B6並製
・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/85FT73Z
■会社情報
有限会社明日香出版社
〒112-0005
東京都文京区水道2-11-5
https://www.asuka-g.co.jp