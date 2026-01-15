うまくいくかどうかは「話す前」に9割決まっている。『誰とでもうまく「話せる人」と「話せない人」の習慣』1月16日（金）発売

有限会社明日香出版社


話し方を変えても、人間関係が変わらなかった。


努力しているのに、会話が空回りする。


――その原因は、スキルではなく無意識の思考や行動の習慣にあります。



本書は、「誰とでもうまく話せる人」が


話す前から整えている思考や行動を中心に


46の習慣を対比で具体的にお伝えします。



・なぜ弱さを出した方が信頼されるのか


・なぜ論理的に話すほど、心は動かないのか


・なぜ“いい人”ほど、会話で消耗してしまうのか


こうした疑問についても、実体験や心理学を交えて解説しています。



次の行動をよくする、と言う方がいたら、ぜひこの本を読んでみてください。


☑︎「よかったですね」と言う


☑︎怒りを飲み込む


☑︎相手の思考を動かそうとする


☑︎話し合おうとする


☑︎相手の機嫌を直そうとする



もう、うまく話そうとしなくて大丈夫。


思考が変われば、会話は自然に変わります。








■目次


第1章　誰とでもうまく話せる人の基本編


第2章　空回りをせずに話を盛り上げる編


第3章　対人関係のストレスをなくす編


第4章　信頼も成果も手にいれる編


第5章　理想の自分に変わる編



■著者略歴


　　松橋 良紀（まつはし　よしのり）


一般社団法人日本聴き方協会代表理事


著書31冊52万部超えの


30 年以上にわたり、話し方や聴き方のスキルを研究し続けてきた心理学の専門家。


『聞き方の一流、二流、三流』『すごい雑談力』『話さなくても相手がどんどんしゃべりだす　「聞くだけ」会話術 ――気まずい沈黙も味方につける6つのレッスン』


など、書籍を多数執筆。



・一般社団法人日本聴き方協会サイト


　https://kikikata.jp/


・コミュニケーション総合研究所


　https://commu.life/



■書籍情報


・書名：『誰とでもうまく「話せる人」と「話せない人」の習慣』


・著者： 松橋 良紀


・ISBN：9784756924377


・ページ数：224


・本体価格：1600円


・判型：B6並製


・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/85FT73Z



