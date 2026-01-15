うまくいくかどうかは「話す前」に9割決まっている。『誰とでもうまく「話せる人」と「話せない人」の習慣』1月16日（金）発売

有限会社明日香出版社

話し方を変えても、人間関係が変わらなかった。

努力しているのに、会話が空回りする。

――その原因は、スキルではなく無意識の思考や行動の習慣にあります。

本書は、「誰とでもうまく話せる人」が

話す前から整えている思考や行動を中心に

46の習慣を対比で具体的にお伝えします。

・なぜ弱さを出した方が信頼されるのか

・なぜ論理的に話すほど、心は動かないのか

・なぜ“いい人”ほど、会話で消耗してしまうのか

こうした疑問についても、実体験や心理学を交えて解説しています。

次の行動をよくする、と言う方がいたら、ぜひこの本を読んでみてください。

☑︎「よかったですね」と言う

☑︎怒りを飲み込む

☑︎相手の思考を動かそうとする

☑︎話し合おうとする

☑︎相手の機嫌を直そうとする

もう、うまく話そうとしなくて大丈夫。

思考が変われば、会話は自然に変わります。

■目次

第1章 誰とでもうまく話せる人の基本編

第2章 空回りをせずに話を盛り上げる編

第3章 対人関係のストレスをなくす編

第4章 信頼も成果も手にいれる編

第5章 理想の自分に変わる編

■著者略歴

松橋 良紀（まつはし よしのり）

一般社団法人日本聴き方協会代表理事

著書31冊52万部超えの

30 年以上にわたり、話し方や聴き方のスキルを研究し続けてきた心理学の専門家。

『聞き方の一流、二流、三流』『すごい雑談力』『話さなくても相手がどんどんしゃべりだす 「聞くだけ」会話術 ――気まずい沈黙も味方につける6つのレッスン』

など、書籍を多数執筆。

・一般社団法人日本聴き方協会サイト

https://kikikata.jp/

・コミュニケーション総合研究所

https://commu.life/

■書籍情報

・書名：『誰とでもうまく「話せる人」と「話せない人」の習慣』

・著者： 松橋 良紀

・ISBN：9784756924377

・ページ数：224

・本体価格：1600円

・判型：B6並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/85FT73Z

■会社情報

有限会社明日香出版社

〒112-0005

東京都文京区水道2-11-5

https://www.asuka-g.co.jp