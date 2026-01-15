できる人は「決断」の質とスピードが違う。『すぐ決められる人がうまくいく』1月16日（金）発売
仕事が停滞する根本的な原因は、能力とやる気の問題ではない。
たった一つの「あるスキル」が足りないだけ。
「判断が遅く、仕事をスピーディーにこなせない」
「結論を出すのに時間がかかり、チームの足を引っ張ってしまっている」
「会議で議論は白熱したのに、結局何も決まらなかった」
「どの案を選べばいいかわからず、悩んで時間が溶けていく」
「間違った判断をしてしまったらどうしよう、と悩むことが多い」
こんな悩みを1つでも抱えているなら、本書がお役に立てます。
■目次
第1章 なぜ「すぐ決められる人」は仕事が速いのか
第2章 仕事が速い人の「決める力」4つの基本
第3章 迷わず「速く決める」技術
第4章 先送りせずにサッと片付けるための解決策
第5章 質の高い答えを出す方法
第6章 すぐに「決められる人」になる「習慣」
第7章 「決まらない会議」と「対立」を終わらせる
第8章 ＡＩ時代を勝ち抜くための「決める力」
■著者略歴
中村 一也（なかむら かずや）
1986年京都府生まれ。データサイエンス教育総合研究所、京都精華大学、大阪大谷大学で研究員・講師。経営行動科学学会所属。
京都大学経済学部卒業後、金融機関で勤務し、主としてデータ分析業務を担当。
退職後、現職。専門はデータドリブンによる生産性の向上。データを活用し、組織の生産性向上および課題解決の支援を行っている。
■書籍情報
・書名：『すぐ決められる人がうまくいく』
・著者： 中村 一也
