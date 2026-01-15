できる人は「決断」の質とスピードが違う。『すぐ決められる人がうまくいく』1月16日（金）発売

有限会社明日香出版社

仕事が停滞する根本的な原因は、能力とやる気の問題ではない。

たった一つの「あるスキル」が足りないだけ。

「判断が遅く、仕事をスピーディーにこなせない」

「結論を出すのに時間がかかり、チームの足を引っ張ってしまっている」

「会議で議論は白熱したのに、結局何も決まらなかった」

「どの案を選べばいいかわからず、悩んで時間が溶けていく」

「間違った判断をしてしまったらどうしよう、と悩むことが多い」

こんな悩みを1つでも抱えているなら、本書がお役に立てます。

■目次

第1章 なぜ「すぐ決められる人」は仕事が速いのか

第2章 仕事が速い人の「決める力」4つの基本

第3章 迷わず「速く決める」技術

第4章 先送りせずにサッと片付けるための解決策

第5章 質の高い答えを出す方法

第6章 すぐに「決められる人」になる「習慣」

第7章 「決まらない会議」と「対立」を終わらせる

第8章 ＡＩ時代を勝ち抜くための「決める力」



■著者略歴

中村 一也（なかむら かずや）

1986年京都府生まれ。データサイエンス教育総合研究所、京都精華大学、大阪大谷大学で研究員・講師。経営行動科学学会所属。

京都大学経済学部卒業後、金融機関で勤務し、主としてデータ分析業務を担当。

退職後、現職。専門はデータドリブンによる生産性の向上。データを活用し、組織の生産性向上および課題解決の支援を行っている。

■書籍情報

・書名：『すぐ決められる人がうまくいく』

・著者： 中村 一也

・ISBN：9784756924391

・ページ数：272

・本体価格：1650円

・判型：B6並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/71t2rIm

■会社情報

有限会社明日香出版社

〒112-0005

東京都文京区水道2-11-5

https://www.asuka-g.co.jp