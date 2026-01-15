できる人は「決断」の質とスピードが違う。『すぐ決められる人がうまくいく』1月16日（金）発売

仕事が停滞する根本的な原因は、能力とやる気の問題ではない。


たった一つの「あるスキル」が足りないだけ。



「判断が遅く、仕事をスピーディーにこなせない」


「結論を出すのに時間がかかり、チームの足を引っ張ってしまっている」


「会議で議論は白熱したのに、結局何も決まらなかった」


「どの案を選べばいいかわからず、悩んで時間が溶けていく」


「間違った判断をしてしまったらどうしよう、と悩むことが多い」



こんな悩みを1つでも抱えているなら、本書がお役に立てます。








■目次


第1章　なぜ「すぐ決められる人」は仕事が速いのか


第2章　仕事が速い人の「決める力」4つの基本


第3章　迷わず「速く決める」技術


第4章　先送りせずにサッと片付けるための解決策


第5章　質の高い答えを出す方法


第6章　すぐに「決められる人」になる「習慣」


第7章 「決まらない会議」と「対立」を終わらせる


第8章　ＡＩ時代を勝ち抜くための「決める力」



■著者略歴


　　中村　一也（なかむら　かずや）


1986年京都府生まれ。データサイエンス教育総合研究所、京都精華大学、大阪大谷大学で研究員・講師。経営行動科学学会所属。


京都大学経済学部卒業後、金融機関で勤務し、主としてデータ分析業務を担当。


退職後、現職。専門はデータドリブンによる生産性の向上。データを活用し、組織の生産性向上および課題解決の支援を行っている。



■書籍情報


・書名：『すぐ決められる人がうまくいく』


・著者： 中村　一也


・ISBN：9784756924391


・ページ数：272


・本体価格：1650円


・判型：B6並製


・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/71t2rIm



